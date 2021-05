I n omaggio con le nuove borse dai colori pastello c’è anche un set pensato per la detersione delle mani che la tua mamma userà in ogni momento della sua giornata

Ogni donna è speciale. Lo sa bene Manila Grace che per la festa della mamma ha pensato a un cadeau “green” in collaborazione con Yasae. È un vero e proprio doppio regalo, un’idea in più per coccolare la donna più importante della tua vita. Troverai infatti, nei negozi monomarca e anche nell’e-shop, le borse dalle linee contemporanee ed eclettiche, accompagnate dai prodotti naturali ed efficaci per disinfettare le mani.

La collaborazione fra i due brand è pensata proprio per ricordare alla mamma quanto sia importante per te. A fronte di una spesa minima di 129 euro, infatti, potrai ricevere come omaggio un set di Yasae che sarà molto utile specie in questo periodo di pandemia in cui è importante prendersi cura di sé. Così Manila Grace e Yasae hanno deciso di proporre un kit che protegga e non sia aggressivo per la pelle.

È il dono perfetto per le mamme preziosissime confidenti che sanno destreggiarsi fra i vari impegni della giornata, e che devono spesso disinfettare le mani. Il piccolo cadeau comprende uno spray igienizzante e una crema nutriente, prodotti indispensabili. Safe Touch è uno spray fresco e delicato che oltre a igienizzare le mani, le idrata in profondità, mentre Soft Touch è una crema nutriente, a base di acqua di cetriolo, che svolge un’azione igienizzante e idratante.

Ma non è tutto. Sì, perché l’omaggio include anche due travel size di Hydrating Cleanser, un detergente in gel delicato, e Daily Defence Moisturizer, una crema giorno idratante arricchita da SPF che protegge dai raggi UVA e UVB, due best seller di Yasae. Così la tua mamma porterà questi prodotti sempre con sé, li userà a casa ma anche a lavoro o semplicemente per uscire. Manila Grace, però, vuole sorprendere ancora di più la tua mamma. Nel kit omaggio, infatti, troverà anche uno sconto del 10% per acquistare sull’e-commerce di Yasae.

Le nuove borse si distinguono dai colori delicati come il rosa e il verde chiaro. Hanno una madrina tutta d’eccezione per la festa della mamma, Elena Santarelli già ambasciatrice per Manila Grace. Nella nuova campagna indossa la bag Daisy, una tote in ecopelle dall’anima chic e versatile.