S anremo è fatto anche per commentare l'acconciatura, il trucco e il parrucco dei partecipanti, giusto? Divertiti con noi a guardare i beauty look della prima serata

Al via la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Un appuntamento canoro dove ascoltare le canzoni diventa l'occasione per guardare gli abiti e i beauty look dei cantanti in gara. Ma anche degli ospiti e soprattutto dei presentatori, anzi delle presentatrici. Che quest'anno sono più attese che mai. Cominciamo proprio da lei, la più attesa in assoluto sul palco dell'Ariston, Chiara Ferragni.

Il beauty look del debutto di Chiara Ferragni a Sanremo

Trucco ad alto impatto scenico che contrasta meravigliosamente con la semplicità dell'acconciatura. Lo smokey eyes, griffato Manuele Mameli per Lancome, è un mix di blu e grigio antracite che mette in risalto gli azzurrissimi occhi di Chiara. Resi ancora più intensi dalla scelta indovinata del rossetto, decisamente in sottotono. Proprio come decretano le più classiche regole di make-up. I capelli, tagliati per l'occasione in uno sbarazzino bob, rinfrescano un look da grand soir che altrimenti sarebbe stato troppo scontato. Lo styling dolcemente wavy fa il resto.

Commento: beauty look classico ma fresco, un contrasto vincente.

Anna Oxa, beauty look naturale, persin troppo

Grande attesa per Anna Oxa che quest'anno calca il palco di Sanremo per la 15esima volta. Da lei siamo abituati ad aspettare i cambi di look, ed è proprio sull'Ariston che in passato la cantante barese ha dato il meglio di sé. Cosa che non può certo dirsi di quest'anno. D'accordo che il granny hair va di moda, anzi è il nuovo manifesto delle donne libere (lo scialle Dior della Ferragni sarebbe d'accordo), ma era proprio necessario declinarlo in una contemporanea fattucchiera? Si salva in corner per la scelta del trucco naturale che, tra sopracciglia iper-sottili e labbra beige, richiama gli anni '90.

Commento: più che un beauty look, è un look.

gIANMARIA all'insegna della raffinatezza

Capelli spettinati ad arte con schiariture naturalissime che sembrano davvero ottenute grazie all'effetto del sole di una lunga estate al mare. gIANMARIA conquista per quell'aria efebica apparentemente non studiata, e la delicatezza dei tratti. Sicuramente molte di noi copieranno il suo taglio!

Commento: hairlook da raffinata rockstar.

Mr. Rain e il beauty look etereo

Capelli biondo ghiaccio con frangetta sfilata, e il look sanremese di Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Belardi è servito. La carnagione di alabastro rende la sua immagine quasi eterea.

Commento: l'essenzialità che rassicura.

Ariete, audacia in formato soft

Lei è Ariete, pseudonimo di Arianna del Ghiaccio, giovanissima cantautrice di Anzio in provincia di Roma. Per la sua prima volta a Sanremo sceglie un wet look che definisce ogni ricciolo della sua chioma nerissima. Un look ottenuto grazie alla styler delle styler, GHD. Lo smokey eyes da rockstar è ingentilito da tocchi glitter che illuminano "a intermittenza" le palpebre fumose.

Commento: audace ma non troppo.

Ultimo: pixie cut da urlo

Con quella frangia scompigliata e quelle ciocche accostate in modo apparentemente casuale, il pixie cut di Ultimo è da manuale. Giocoso e glamour nello stesso tempo. E poi quel volume è solo da invidiare!

Commento: un look energico a cui ispirarsi a occhi chiusi.

California dei Coma_Cose, rock glam

Francesca Mesiano aka California dei Coma_Cose a Sanremo sfoggia un mullet medio-lungo che stravolge le regole del taglio anni '70 destrutturato per eccellenza, noto per essere amato dalle star del calibro di David Bowie. Anziché disordinato, come vuole l'iconografia rock, lei lo porta super "piastrato" e disciplinato. In chiave sanremese.

Commento: nuova icona per chi ha voglia di osare.

Elodie, parola chiave: sensualità

Occhi bordati di nero con un make up grafico che più grafico non si può. È il beauty look d'effetto che Elodie sfoggia alla prima serata di Sanremo, griffato Sephora. Interessante l'accostamento con i capelli pettinati all'indietro e fissati con il gel effetto bagnato, a opera di Andrea Soriga, hair stylist per Wella.

Commento: sensuale dark lady.

Elena Sofia Ricci, elegante come poche

Sul palco Elena Sofia Ricci non canta, non, recita ma incanta tutti annunciando semplicemente la sua nuova fiction (I fiori sopra l'Inferno), in cui smetterà i panni della suora. Finalmente. E la sua eleganza emerge tutta sul palco dell'Ariston dove, a quasi 61 anni calca le scene con quell'allure senza tempo. Merito di cure skincare, stile di vita, buon gusto, DNA, aiutini, poco importa. Quel che è certo è che se potessimo mettere la firma, non basterebbe un foglio lungo quanto la Liguria.

Commento: se l'eleganza fosse una persona...

Marco Mengoni, un look di carattere

Total black per Marco Mengoni che a Sanremo ha portato un look da duro ma con l'animo gentile. La chioma ricciolina quasi intenerisce un'immagine apparentemente da ribelle (la mise in pelle è di Ganni Versace).

Commento: intenso.

Leo Gassman e quel piglio da simpatica canaglia

I ricci a Sanremo spopolano, e Leo Gassman ne è un accattivante interprete. L'hair look, capriccioso quanto basta, firmato Cotril.

Commento: brillante nella sua semplicità.

Gianluca Grignani, fascino da uomo vissuto

Del suo passato da sex symbol è rimasto uno sbiadito ricordo nell'acconciatura, ma forse lo preferiamo con i capelli sciolti. Qualcosa nel look ricorda il compianto Franco Califano, verso cui Gianluca ha spesso dichiarato di provare grande ammirazione e affetto. Saranno gli occhiali, le movenze o quell'aria da ex ragazzo dal vissuto complesso?

Commento: il fascino, se c'è, resta.

Mara Sattei, lady sofisticata

Mara Settai, ultima cantante in gara che per un caso curioso ricorda uno degli iconici look anni '80 della prima a essersi esibiti, Anna Oxa (ed è un vanto!). Capelli biondo platino, liscissimi, pelle diafana e spacco profondo a V su una tuta nera. Di contemporaneo, rispetto alla cantante italo-albanese ha l'attaccatura con ricrescita in vista che smorza la perfezione fittizia del total blonde. Il trucco, firmato Giorgio Armani Beauty, sottolinea le palpebre con ombretti cangianti sui toni dell'azzurro, un grande ritorno nella palette make-up dei trend beauty 2023.

Commento: un beauty look in modalità nostalgia.

Secondo beauty look di Chiara Ferragni

Cambio di abito e di pettinatura per la conduttrice della prima serata di Sanremo. Lo smokey eyes del debutto si rischiara con tocchi glitterati blu denim che aggiungono brio a un'immagine già resa sbarazzina dal primo look. Sulle unghie una sofisticata nuance cangiante che mescola il nocciola con il pesca, proposto da Passione Unghie.

Commento: brillare, sempre e comunque!