A ppuntamento numero due con il Festival. E di conseguenza con i look da gran scena. Divertiti con noi a commentare il trucco e le acconciature di chi calca il palco dell'Ariston

Dopo il successo della prima serata, l'attesa si fa trepidante per via del ritorno a Sanremo di Giorgia, assente dall'Ariston da ben 22 anni, e di Paola & Chiara, ultime a esibirsi da quel lontano 1997, anno in cui vinsero nella categoria giovani con "Amici come prima". Sul palco di Sanremo, oltre alle canzoni, sfila la bellezza (ieri abbiamo avuto un assaggio con Chiara Ferragni, Elodie e Anna Oxa, solo per citarne alcune). Ed ed ecco i nostri commenti ai beauty look più interessanti della seconda serata.

Il beauty look del debutto a Sanremo di Francesca Fagnani

Capelli fluenti sulle spalle, sorriso a 32 denti e abito Giorgio Armani Privè, la giornalista Francesca Fagnani scende per la prima volta dalla scalinata dell'Ariston con la destrezza di chi sta per condurre un Tg. E il beauty look va di pari passo: né troppo da sera né troppo da giorno, ma equilibrato. Stile conduttrice TV, proprio di chi è abituata alla cinepresa. Make up di Armani Beauty.

Il nostro commento: capelli stupendi, ma perché non raccoglierli per l'occasione?

Sethu, fedele al bowl cut

Sethu, pseudonimo di Marco De Lauri, ha fatto del taglio a scodella liscissimo il suo marchio di fabbrica. E a Sanremo lo porta con una rasatura sulla nuca e sui lati della testa. C'è chi dice sia uno dei tagli più difficili da portare, e per questo il cantante di Savona merita una menzione speciale alla nonchalance.

Il nostro commento: rigoroso, quasi severo.

Giorgia, ombretto in pendant con l'abito

Con quel visino delicato e gli occhietti vispi, Giorgia conserva un'aria genuina da eterna ragazza. Il tempo sembra essersi fermato per lei: lo dimostra la scelta di un beauty look fresco come il blu elettrico della sua preziosa tutina griffata Dior. Una nuance energizzante, replicata più o meno fedelmente sulle palpebre. L'acconciatura semplice, quasi casuale, è il tocco finale di un'immagine già fresca di suo. Strepitosa.

Il nostro commento: in palette.

Pegah Moshir, se la dignità fosse una persona

A metà serata sul palco sale lei, Pegah Moshir, 31 anni, attivista lucana di origine iraniana in prima linea nelle proteste contro il regime dell’ayatollah. E siamo subito catturati dalla dignità che lascia tutti col fiato sospeso. Stando su faccende più prosaiche, del suo beauty look ci è piaciuto quel tocco naif della cotonatura sulla sommità della testa. L'unico dettaglio che rompe una compostezza quasi estrema, se non fosse per quella scollatura audace...

Il nostro commento: quando si dice essere composti...

Drusilla Foer, gentile austerità

È stata la rivelazione di Sanremo 2022 e quest'anno torna all'Ariston per parlare di Iran e di diritti umani insieme all'attivista lucana, di origina iraniana, Pegah. Per l'occasione Drusilla sceglie un beauty look adeguato al tenore dell'intervento, composto e quasi serioso. Lo chignon basso sui capelli argentei conferisce ulteriore signorilità ai suoi tratti distinti.

Il nostro commento: austera.

Shari, un beauty look in stile pop

Con quell'incedere incerto in netto contrasto con la mise leopardata, Shari Noioso ci fa subito simpatia. Il beauty look è degno di una cantante pop in erba (l'ex concorrente di Tú sí que vales ha appena 20 anni): capelli color sabbia dal finish mat (Urban CDB Salon per Matrix) e make-up da serata in disco (Astra). Il tutto condito da un certo non so che di romantico.

Il nostro commento: un po' too much, ma è solo agli inizi.

Levante, stilosa come non mai

Al suo non più nuovo colore di capelli biondi con riflessi aranciati siamo ormai abituati (in attesa che torni mora). E così pure alle sopracciglia cancellate, di super tendenza quest'anno. Tutto terreno guadagnato per gli occhi molto espressivi che Levante ama sottolineare con un eyeliner design dal tratto spesso, in stile anni '70. Il glow della pelle richiama la luminosità della cantante siciliana. Trucco della make-up artist Valentina Raimondi per Clarins.

Il nostro commento: tutto molto trendy!

Francesco Arca, sexy come i divi della vecchia Hollywood

Capelli impomatati, sorriso beffardo, reso ancor più sexy dal lieve diastema, l'attore Francesco Arca ci è sembrato sobbalzare direttamente dalla Hollywood degli anni '50. Non sembra un po' la pettinatura di Cary Grant o di Clark Gable? L'inglese fluente - come interprete improvvisato dei Black Eyed Peas - lo ha "americanizzato" ancor più. Irresistibile.

Il nostro commento: Nel dubbio, a essere classici non si sbaglia!

Madame, apparentemente dimessa

Gli amanti delle icone cinematografiche senz'altro noteranno la somiglianza di Madame con il beauty look di Maria Schneider in Ultimo tango a Parigi. Quel taglio riccio con frangia ha fatto epoca, tanto che ha un nome (shag), e viene periodicamente riproposto dalle passerelle. Il trucco è acqua e sapone in contrasto con una mise audace (la giacca di Off-White è in realtà un minidress con spacco a cuore sulla schiena).

Il nostro commento: un po' in sottotono, potrebbe osare di più.

Rosa Chemical, un look accattivante

Del look di Rosa Chemical colpiscono le unghie lunghissime ad artiglio tempestate di bolle in vinile 3D fucsia. In netto contrasto con la pettinatura da gangster realizzata con abbondante gel per fissare i capelli all'indietro. Sulla fronte il tatuaggio del suo anno di nascita. Un po' scontati gli occhiali da sole, anche se azzeccati all'immagine da finto duro.

Il nostro commento: sembra uscita da un comic avvincente.

LDA punta sul ciuffo

Che stile il capello di LDA! Pseudonimo di Luca D'Alessio, figlio del più noto Gigi. Il giovanissimo cantautore napoletano sfoggia un ciuffo ribelle che svetta verso l'alto grazie a sapienti tocchi di gel e pasta modellante. Da imitare.

Il nostro commento: so cute.

Paola & Chiara, scintillanti, persin troppo

In questi lunghi 26 anni di assenza dall'Ariston le sorelle Iezzi sono cresciute, diventando quasi irriconoscibili. Del resto, 26 anni sono tanti, e nel frattempo c'è stata quella che i media hanno definito la loro "svolta sexy". Il trucco, curato dalla make-up artist Letizia Maestri e griffato Mac, è in accordo cromatico, anzi shimmer con gli abiti di Dolce&Gabbana. I glitter arrivano fin sulle guance e il collo, in un luccichio volutamente esagerato. Interessanti i capelli con riga a lato, precisamente nel lato opposto dell'una rispetto all'altra (styling di Bumble e bumble).

Il nostro commento: l'effetto scintillante delle palle stroboscopiche è servito.

Andrea Delogu, semplecemente chic

Look chic e raffinato con un liscio a plomb, quasi geometrico per l'attrice Andrea Delogu, conduttrice del Prima Festival. Lo styling è curato dall'hair designer Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza.

Il nostro commento: sofisticata nel suo hair color rosso sfumato.