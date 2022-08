Le scarpe dell’estate 2022: tutti i modelli

C iabattine, infradito di gomma, tacchi vertiginosi, sandali classici, sneakers... Qui trovi i modelli di scarpe più trendy, per camminare dritta dentro le vacanze

Scarpe con le zeppe, ciabattine, sandali classici, a stiletto, chunky, slippers, ciabattone, infradito, ginniche pesopiuma, sneakers colorate: qui trovi tutti i modelli di tendenza per l'estate 2022 insieme a tante foto di celeb che li indossano: prendi ispirazione per i tuoi outfit estivi!

Zeppe e plateau

Se cerchi slancio e stabilità, la scelta non può che cadere sul plateau. Come fa Jennifer Lopez:

Ipa 1 di 8 - Jennifer Lopez con le zeppe. 2 di 8 - Zeppa intrecciata e listino di pelle (79 euro). Pregunta. Ipa 3 di 8 Ipa 4 di 8 5 di 8 - Zoccoli di cuoio e legno (59 euro). Pregunta. Ipa 6 di 8 Ipa 7 di 8 Ipa 8 di 8

Ciabattine

Esiste un outfit che non vada d’accordo con le pianelle? No: sono sempre perfette. Guarda questi modelli di ciabattine:

Ipa 1 di 8 Ipa 2 di 8 Ipa 3 di 8 4 di 8 - Ciabattine minimali con fascia di pelle (29,90 euro). Contè. Ipa 5 di 8 6 di 8 - Ciabattine di pelle con suola di gomma (32 euro). Contè. 7 di 8 - Ciabattine di paglia intrecciata (29,90 euro). Contè. Ipa 8 di 8

Scarpe rasoterra

Scarpe rasoterra di pelle, di paglia, di tessuto. Intrecciati, annodati, a listini. Quanti modi per essere sabot...

Ipa 1 di 4 2 di 4 - Mules di pelle e rafia (135 euro). Frau. 3 di 4 - A listini di pelle (85 euro). Frau. 4 di 4 - Di raso con suola di rafia (195 euro). Frau.

Chunky

Le chunky vanno di moda. Sono comode. E sai che le ginniche con la suola maxi piacevano anche a Steve Jobs, il signor iPhone?

Ipa 1 di 6 Ipa 2 di 6 3 di 6 - Chunky di cotone elasticizzato con suola flessibile (219 euro). F65. Ipa 4 di 6 Ipa 5 di 6 6 di 6 - Chunky di pelle con suola di gomma sagomata (229 euro). F65.

Ciabattone

Il fascino dei sandaloni di sughero ha sfondato la barriera delle passerelle. Ora, un po’ ortopedici, un po’ vanesi, finalmente i ciabattoni si permettono di brillare. Guarda questi modelli:

1 di 15 - Infradito metallizzati con fibbia (38 euro). Rafting Goldstar. Ipa 2 di 15 3 di 15 - Sandali multicolor con tecnologia SOFT-AIR (119 euro). Mephisto. 4 di 15 - Sandali di pelle scamosciata (85 euro). Frau. Ipa 5 di 15 6 di 15 - Sandali con doppia fascia e plantare anatomico (52 euro). Valleverde. 7 di 15 - Sandali di pelle borchiata e plantare anatomico (69 euro). Grünland. 8 di 15 - Sandali artigianali di pelle e velluto (185 euro). Lanapo. 9 di 15 - Infradito con maxi fascia e inserto glitter 38 euro). Rafting Goldstar. Ipa 10 di 15 11 di 15 - Sandali bassi con sottopiede di pelle piumato (140 euro). Birkenstock. Ipa 12 di 15 13 di 15 - Infradito con doppia fascia cangiante (46 euro). Rafting Goldstar. Ipa 14 di 15 Ipa 15 di 15

Scarpe ginniche leggere

Non le usi solo sulla battigia: le scarpette sportive pesopiuma sono una benedizione anche in viaggio (aereo compreso). Ecco i modelli dell'estate:

1 di 3 - Scarpa sportiva avvolgente e leggerissima (49 euro). Grünland. 2 di 3 - Scarpa stringata con suola di gomma (55 euro). Grünland. 3 di 3 - Scarpa traforata con suola a contrasto (49 euro). Grünland.

Sandali black

Informali o elegantine, basta che siano nere. Et voilà le calzature passe-partout: i sandali black. Guarda questi modelli...alti come le star sul red carpeto bassi per tutti i giorni:

Ipa 1 di 7 Ipa 2 di 7 3 di 7 - Sandali neri a fasce, chiuse da fibbie e borchie (59,90 euro). Igi&Co. Ipa 4 di 7 Ipa 5 di 7 6 di 7 - Sandali neri flat con borchie (59,90 euro). Igi&Co. 7 di 7 - Platform con listini di vernice (79,90 euro). Igi&Co.

Infradito

Inutile girarci attorno: senza flip-flop, che estate sarebbe? Mettile

pure da mattina a sera. Guarda questi modelli di infradito e ispirati agli outfit delle star che le indossano in estate:

1 di 12 - Infradito riciclabili al 100% e vegane, con suola anatomica (Ipanema, 19,90 euro). Ipa 2 di 12 Ipa 3 di 12 4 di 12 - Infradito color cuoio (disponibile anche nero) basic. Lanapo - Cinque Terre. Ipa 5 di 12 6 di 12 - Sandali infradito con perline colorate. Viky x Maria Luca. Ipa 7 di 12 Ipa 8 di 12 9 di 12 - Infradito riciclabili al 100% e vegane, con suola anatomica (Ipanema, 19,90 euro). Ipa 10 di 12 Ipa 11 di 12 Ipa 12 di 12

Scarpe sportive

Resistenti, flessibili, facili da asciugare se si bagnano, le sneakers da portare in spiaggia sono queste:

1 di 3 - Sandali con fasce di pelle, chiusura di velcro e suola di gomma (119 euro). Allrounder. 2 di 3 - Sneakers di tessuto sintetico traforato (119 euro). Allrounder. 3 di 3 - Stringate sintetiche con suola a contrasto (119 euro). Allrounder.

Slippers

Sono state le celeb a lanciare le ciabattone in città. Tu infilale in casa,

in palestra, al mare...

Ipa 1 di 4 - Gigi Hadid con le slippers ai piedi. Ipa 2 di 4 - Anche Heidi Klum indossa le slippers. 3 di 4 - Slippers di gomma con fasce incrociate (Kuvè, 19,90 euro). 4 di 4 - Slippers a fascia e maxi logo a contrasto (V°73, 39,90 euro).

Scarpine bon ton

Non di soli piedi nudi si vive in estate. Anzi, se l’occasione lo richiede, servono sandali adatti. Come questi:

Ipa 1 di 9 2 di 9 - Slingback a punta tonda con intreccio (150 euro). Carmens. Ipa 3 di 9 4 di 9 - Décolleté slingback dalla silhouette affusolata, bicolore rosa e oro con l'iconica suola blu. Il tacco è a L rovesciata (410 euro). Loriblu. Ipa 5 di 9 6 di 9 - Sandalo decorato con piccole borchie, tacco flat e plantare in pelle (euro 79.00). Grünland. 7 di 9 - Ballerine con catena dorata e frange (140 euro). Carmens. 8 di 9 - Sandali flat di pelle con fibbia dorata (130 euro). Carmens. 9 di 9 - Kitten Heel o tacco piccolo per la slingback in vitello nero con fibbia gioiello (470,00 euro).

Mario Valentino.

Stiletto chic

Un matrimonio (magari il tuo). Una mega festa. Una cena importante. Quando devi fare colpo, ai tacchi a spillo è difficile rinunciare. Guarda questi modelli di sandali:

Ipa 1 di 11 - Rihanna con un paio di sandali con i tacchi a spillo. 2 di 11 - Sandali di suède con tacco a spillo (89,95 euro). Tamaris. Ipa 3 di 11 4 di 11 - Sandali con tacco altissimo in metallo oro (euro 138). Steve Madden. Ipa 5 di 11 6 di 11 - Sandali di pelle scamosciata con allacciatura sulla caviglia (99,95 euro). Tamaris. Ipa 7 di 11 8 di 11 - Tacco a stiletto decorato con piccoli strass per il sandalo in raso effetto nudo (euro 890).

René Caovilla, Ipa 9 di 11 10 di 11 - Mules con fasce sottili e tacco a blocchetto (89,95 euro). Tamaris. Ipa 11 di 11

Sandali classici

Puoi indossarli per delle ore senza accorgerti. Il segreto di questi sandali? Quel tacco a colonna bello solido:

1 di 6 - Sandali con inserto con catena dorata e tacco grosso (85 euro). Valleverde. 2 di 6 - Sandalo con tacco quadrato ricoperto in pelle (euro 440). Fratelli Rossetti. 3 di 6 - Sandali a fasce intrecciate scamosciate e dorate (89 euro). Valleverde. 4 di 6 - Sandalo bicolore in pelle color cuoio e rafia ecrù con il tacco quadrato (euro 139). Frau. 5 di 6 - Sandali stampa pitone con strap alla caviglia (85 euro). Valleverde. 6 di 6 - Color cognac, per un sandalo classico con morsetto dorato (euro 289). La Martina Calzature.

Sneakers comfort

Due punti irresistibili per queste trainers: i colori allegri e la suola sagomata. Così cammini bene e ti senti in un fumetto:

Ipa 1 di 17 Ipa 2 di 17 3 di 17 - Sneakers di pelle effetto vintage anni ’70 (128 euro). W6YZ. Ipa 4 di 17 Ipa 5 di 17 6 di 17 - Platform con stringhe a contrasto, a fantasia leopardata e pitonata (168 euro). W6YZ. Ipa 7 di 17 Ipa 8 di 17 9 di 17 - Sneakers di pelle e tessuto (79 euro). Grünland. Ipa 10 di 17 Ipa 11 di 17 12 di 17 - Sneakers di tessuto tecnico e inserti di ecopelle (148 euro). W6YZ. Ipa 13 di 17 14 di 17 - Sneakers bianche e argento unisex aperte dietro. ACBC. Ipa 15 di 17 Ipa 16 di 17 Ipa 17 di 17