S ono la quintessenza dell'eleganza, perfette in occasioni formali (all'Incoronazione di Carlo Re III ce n'erano per tutti i gusti) ma anche sotto un paio di jeans e un blazer. Evviva le décollétée, le scarpe col tacco dell'estate 2023

Vivresti in sneakers, stai facendo un pensierino sulle clogs perché sono di super tendenza, ma ti aspetta un'estate di feste e cerimonie e forse è il caso di investire in un bel paio di scarpe col tacco. Dalle raffinate slingback alle impeccabili décolletée, è arrivato il momento di provare a tornare sui tacchi. Non necessariamente altissimi, fortunatamente per chi non ama certe altezze, ci sono sempre i pochi centimetri dei kitten heels. E tutto all'insegna del colore: rosa Barbie, giallo lime, arancio tigre, blu elettrico, azzurro greco, verde acido, rosso corallo o ciliegia. Ma anche le classiche nere, quelle metallizzate, stampa pitone e persino in denim.

Décolletées di vernice colorata, Le Silla - foto Launchmetrics/Spotlight

Scarpe col tacco: dai 5 cm in su

Quando si dice décolletée si pensa subito a tacchi a spillo vertiginosi ma, fortunatamente i kitten heels, quelli di 5 centimetri, a rocchetto, un po' anni Cinquanta, questa stagione sono tornati alla grande. Sono le scarpe col tacco ideali da abbinare a una gonna a ruota o con un tubino, ma a noi piacciono anche indossate casual, sotto un paio di jeans un po' over. Se invece sai come destreggiarti su tacchi dagli 8 centimetri in su, allora hai l'imbarazzo della scelta. Attenzione però alla forma del tuo piede: tacco alto e forma affusolata non sono sinonimo di comodità, quindi quando punti allo stiletto, cerca un modello meno stretto o altrimenti con cinturino: aiuta ad avere più stabilità. Buono shopping!

Launchmetrics/Spotlight

Kitten heels e color vaniglia, un classico. Frau (189 euro)

La classica nera rivista con monogramma e plexiglass trasparente, Jimmy Choo (650 euro)

Cinturino sottile e tacco sagomato, Primadonna (59,99 euro)

Vernice fucsia, Bata (69,99 euro)



Doppio cinturino e tacco stiletto, Pittarosso (39,99 euro)

Preziosa con fibbia gioiello, Sergio Rossi

Di denim, Jeffrey Cambell (189 euro)

Un must di vernice nera, Amedeo Testoni

Giallo lime, il colore dell'estate, Steve Madden

Tacco di metallo, Lubello Firenze



Tessuti patchwork con tacco gioiello, Malone Sauliers