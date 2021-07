Quali sono i segni zodiacali che vanno più d’accordo con i bambini?

C ome gli astri influenzano il rapporto con i bambini. Chi è compagno di giochi e chi trasferisce valori importanti per la crescita dei più piccoli.

Il mestiere dei genitori è quello più difficile del mondo. Quante volte abbiamo letto o sentito questa frase? Innumerevoli. Ma se anche questa volta influisse il segno zodiacale? Ci sono segni, infatti, che delineano caratteristiche ideali per mamma e papà nel rapportarsi con i propri bambini e nei metodi educativi. L'astrologia ci dirà quali sono i segni zodiacali più adatti ai bambini, ossia che possiedono quelle peculiarità caratteriali che ben si associano a un genitore e che naturalmente portato a gestire i più piccoli.

Si guardano gli astri per amore, lavoro, per scegliere un colore in base al segno zodiacale, o l'oroscopo per il partner di viaggio ideale. Ovviamente i nati in determinati segni vantano capacità di comprensione, empatia, e sostegno in famiglia. I cinque segni che, in particolare, sono più adatti ai bambini sono: Cancro, Toro, Leone, Vergine e Pesci.

Cancro: l'empatia con i più piccoli

Uno dei segni zodiacali più adatti ai bambini è sicuramente quello del Cancro. Mamma e papà nati tra il 22 giugno e il 22 luglio, infatti, sono molto emotivi e sentimentali. Per questo è molto facile entrare in sintonia con i bambini (anche quelli degli altri, in generale, senza essere loro genitori). Saranno più propensi a insegnare valori come l'empatia ai bambini e in grado di gestire le situazioni stressanti nella crescita di un bimbo, senza particolari problemi.

Toro: lealtà e amore per la famiglia

:Ecco un altro dei segni zodiacali più adatti ai bambini: il Toro. I nati dal 21 aprile al 20 maggio sono naturalmente predisposti alla creazione di una famiglia. Protettivi, senso di responsabilità e del dovere, sono le caratteristiche di questo segno. Solitamente, infatti, le mamme Toro tendono ad essere protettive, solide e presenti, i papà, dei veri capofamiglia con le spalle larghe (anche in senso figurato). Leali e molto presenti nei confronti delle persone della famiglia. I bambini, con i nati in Toro, secondo gli astri crescono in un clima sereno e privo di restrizioni.

Leone: aumentano l'autostima dei bimbi

Che i nati nel segno del Leone, dal 23 luglio al 22 agosto, siano particolarmente supportivi, sembra incontrare pareri unanimi. Con i bambini, poi, che siano mamme, papà, zie o nonne, sono in grado di alimentare l'autostima nei più piccoli. Festeggiare i successi a scuola, nello sport o nelle abilità dei bambini, è una loro spiccata capacità. Questo innesca grande fiducia nei più piccoli.

Vergine: praticità e regole

Le persone nate sotto il segno della Vergine vengono spesso considerate molto critiche e troppo pignole, rigorose nel rapporto con i bambini. Soprattutto se si parla di madre-figlio/a. Le mamme nate tra il 23 agosto e il 22 settembre sono molto pragmatiche, rigorose, organizzate con i bambini, ma anche inclini a supportare e aiutare i propri figli senza essere mamme chioccia.

Pesci: comprensivi e responsabili

I nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio - 20 marzo) sono particolarmente portati a creare un ambiente domestico sano, sicuro e sereno nei confronti di grandi e piccoli. Tra i segni zodiacali più adatti ai bambini ci sono proprio i Pesci, che tendono a voler vivere senza intoppi o inutili problemi è l'obiettivo. Grande capacità di dialogo con i bambini e di comprensione dei loro bisogni emotivi.

Gli altri segni zodiacali.

Anche gli altri segni zodiacali per la famiglia e che hanno delle caratteristiche che li rendono speciali nel rapporto con i bambini (propri e altrui). L'Ariete (21 marzo - 20 aprile), ad esempio, è tenace e volitiva, due caratteristiche che, ad esempio, nel rapporto madre e figlio/a vengono trasferite e insegnate sin da piccoli. I Gemelli (21 maggio - 21 giugno), invece, particolarmente impulsivi, ma giocherelloni, divertenti e creativi, sono i perfetti compagni di gioco per i bambini. La loro personalità è trascinante e, nell'insegnamento rivolo ai più piccoli, c'è quello di lanciarsi in avventure e sfide senza avere timore di sbagliare.

I nati in Bilancia (23 settembre - 22 ottobre), invece, possiedono la calma e la tranquillità ideali per insegnare educazione e buone maniere ai più piccoli. Non a caso, mamme e papà di questo segno tendono a creare contesti famigliari molto armoniosi. Veniamo allo Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): maniache del controllo ci sentite? Questo è senza dubbio un atteggiamento che con i bambini non funziona per nulla. Essere sempre con il fiato sul collo, mai abbassare la guardi, sono caratteristiche che identifica questo segno che ha però il pregio di essere molto solido e protettivo nei confronti della propria famiglia.

I nati nel Sagittario 23 novembre - 21 dicembre vivono liberi, fuori dagli schemi. Non sono mai interessati alle comfort zone, cosa che trasmettono anche ai più piccoli. I Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) sono nati per stare in team, e sono perfetti compagni di gioco ma anche genitori in grado di trasferire senso di responsabilità ai bambini. Mamma o papà nati nel segno dell'Acquario (21 gennaio - 19 febbraio), invece, sono estroversi, simpatici e allegri: non si capisce chi si diverta di più, se gli adulti o i bambini, quando si organizzano partite o giochi di squadra.