Quali sono i segni zodiacali che amano davvero fare festa?

I pianeti influenzano il carattere delle persone e il loro umore. Ci sono segni zodiacali che amano fare festa, altri tranquilli e più poltroni, come fare a distinguerli?

Non è una novità, ciascuno ha il proprio carattere e preferenze diverse. Ci sono persone tranquille e amanti della comodità che prediligono la vita lenta e il relax. Altre invece avvertono il costante bisogno di stare tra la gente, provare cose nuove e uscire dalla comfort zone. Pare che gli astri influenzino questi aspetti della personalità. L'oroscopo sembra poterci rivelare quali segni zodiacali amano fare festa, quali invece sono poltroni e preferiscono Netflix e la tisana.

Le stelle possono incidere sull'umore, sull'energia e anche sulla predisposizione alla socialità. Ci sono persone che rabbrividiscono al pensiero di passare la serata nel caos di in una discoteca, altre che sentono mancare l'aria se gli si prospetta una sabato sul divano di casa.

Consultiamo gli astri e scopriamo a quali segni rivolgerci quando siamo in vena di fare baldoria.

Ariete, il segno dei festaioli

I nati sotto il segno dell’Ariete sono gli amici perfetti a cui rivolgersi per fare festa. Curiosi e bisognosi di stimoli, sarebbero capaci di imbucarsi ad un party per scoprire cosa combinano gli altri, bersi un drink e fare nuove conoscenze. Veri animali sociali, per un Ariete ogni occasione è buona per conoscere persone, farsi notare e dire la propria. Un po' vanitosi, amano potersi raccontare e fare colpo sulle nuove conoscenze. Non si tirano mai indietro, anzi, amano prendere iniziativa e trascinare tutti nei loro piani strampalati.

I segni zodiacali che più amano fare festa: il Leone

I Leone sono persone che amano stare tra la gente e sentirsi al centro dell’attenzione. Non solo hanno bisogno di divertirsi e passare la notte svegli a fare baldoria, il loro obiettivo è essere l'anima della festa. Adorano ricevere complimenti e avere occhi nuovi su di sé. Sono personalità simpatiche e ben volute anche da chi li conosce da appena cinque minuti. La natura dei Leone li porta a essere seduttivi e leader, sempre socievoli e pieni di energia. Se volete improvvisare una serata all'ultimo minuto, i Leone vi daranno man forte. Ma attenzione, non rubategli la scena!

I Gemelli sono nati per divertirsi

Il segno zodiacale dei Gemelli è quello che più ama far baldoria. Che siano feste organizzate da loro, o in cui sono semplici invitati, si faranno riconoscere. Dei veri "casinisti", invitano gente a più non possono e strafanno sempre. Non si risparmiano mai, ci mettono anima e corpo perché l'evento riesca e risulti memorabile. Ogni festa è l'occasione della vita e devono godersela al massimo. I Gemelli però non sopportano le persone pigre, hanno bisogno di circondarsi di energia e vibrazioni positive per rendere ogni momento un grane spasso.

I Sagittario amano spassarsela

Se c’è una festa, i nati sotto il segno del Sagittario saranno i primi a prendervi parte. Dei vagabondi che non sentono mai la stanchezza, per i Sagittario la vita intera è un grande party. Amanti di tutto ciò che ha a che li porta a stare in giro o tra la gente, sono sempre pronti a qualsiasi novità. Non ci pensando due volte, si gettano nella mischia con un entusiasmo contagioso e un'energia unica. I Sagittario soffrono più di tutto la solitudine, motivo per cui ogni occasione di svago viene colta al volo.

I segni zodiacali meno festaioli

Non tutti e 12 i segni dello zodiaco amano spassarsela tra un party e l'altro. Chi preferisce il relax, chi odia la confusione, altri invece non sono tanto socievoli... Ad ognuno la sua motivazione. Se state pensando di organizzare una festa ricordatevi di non coinvolgere un Vergine, che si sentirebbe sopraffatto dai rumori e dal marasma, oppure un Acquario, riservato, amante dei gruppi ristretti e della comfort zone, in un party si sentirebbe terribilmente a disagio. Anche i Cancro e gli Scorpione sono più per le attività tranquille e le solite facce che danno sicurezza.

Pesci e Bilancia: coloro che si adattano

I nati sotto il segno di Pesci o della Bilancia non grandi estimatori delle feste e del caos, ma sono devi veri camaleonti che si adattano alla situazione. Se possono scegliere, entrambi preferiscono una cenetta tranquilla o un film in tv, ma se c'è un'occasione da festeggiare di certo non si fanno problemi a calarsi nel mood. Attenzione, non abusate del loro spirito di adattamento per scombussolare i loro piani, alla lunga perdono la pazienza.

Non tutti segni zodiacali che amano fare festa, lo avrete notato osservando amici e parenti. I party possono essere il simbolo della gioia per alcuni e motivo di panico per altri. Ora sapete a chi rivolgervi se avete voglia di fare un po' di baldoria, o al contrario, chi evitare per finire nel caos di una grande evento.

I pianeti influenzano la personalità e i gusti delle persone, lo zodiaco ne è la prova. Potete utilizzare questa scusa per giustificare la vostra insaziabile voglia di uscire e fare sempre festa.