Sagittario, amicizie e relazioni: con chi va più d’accordo questo segno zodiacale?

S ei del segno del Sagittario? Ecco con quali segni vai più d'accordo e con quali potrai costruire nuove amicizie e relazioni durature e appaganti.

Ah l’amore! Ma anche l’amicizia e qualsiasi altra tipologia di relazione che si vive durante la propria vita e che, vuoi o non vuoi, può essere condizionata dalle stelle e dal proprio segno zodiacale. Perché sì, nonostante l’attrazione e le presunte affinità, ci sono alcuni segni che meglio si abbinano ad altri. Anche nel caso di quelli che sembrano più avventurosi e aperti alle novità come il Sagittario.

Il terzo segno di fuoco dello zodiaco dopo Ariete e Leone, che comprende tutte/i le nate/i dal 23 novembre al 21 dicembre e che sono accomunati dalla forte propensione al viaggio, alla scoperta e a vivere l’inaspettato. Persone dotate di positività e ottimismo, sfuggevoli e che tendono a non abbattersi davanti alle difficoltà ma che allo stesso tempo possono risultare non proprio diplomatiche e a volte, inclini alla superficialità e ingenuità.

Ma quali sono, quindi, i segni che vanno maggiormente d’accordo con il re dei mesi che stiamo vivendo, il Sagittario, e con cui questo segno può instaurare una relazione duratura?

Come vive le relazioni il segno del Sagittario?

Come detto, e come di fatto succede a tutti quanti indipendentemente dal giorno/mese/anno di nascita, quando si tratta di relazioni anche il Sagittario riesce a instaurare rapporti di grande armonia e affinità o, al contrario, rapporti che non riescono a partire neanche alla lontana. Come se ci fossero degli impedimenti che proprio non vogliono venire meno, compromettendo la possibilità di vivere una relazione a due, di qualunque natura si tratti.

Tutta colpa delle stelle? Ovviamente no, ognuno di noi, infatti, ha preferenze e atteggiamenti che dipendono dal carattere, dal vissuto ecc. Ma di certo ci sono aspetti che derivano direttamente dagli astri e dal segno di appartenenza e che vanno a influire sulle nostre relazioni. Nel caso del Sagittario, per esempio, tutto si può dire tranne che non sia un compagno leale e sincero, sempre presente e dalla simpatia contagiosa. Caratteristiche ottime per creare amicizie solide e rapporti a dir poco unici.

E l’amore?

E in amore? Beh che dire, le nate sotto il segno del Sagittario sono bravissime nell’arte della seduzione e della conquista e si divertono a sfoggiarla anche per la loro natura tendenzialmente indipendente. Natura che si placa trasformandosi in fedeltà e attenzione una volta che si innamorano. Diventando le compagne perfette, piene di amore e rispetto per chi hanno di fronte (e anche di gelosia). Ma con quali segni dello zodiaco il Sagittario può instaurare un rapporto davvero sereno, appagante e che riesce a soddisfare la natura di entrambe le parti?

Cosa attrae un Sagittario

Una relazione con il Sagittario, va detto, è impegnativa. I nati sotto questo segno dello Zodiaco, infatti, sono persone dinamiche, sempre in movimento e animate da tanta curiosità. Stare al loro passo non è semplice. I Sagittario sono attratti da persone altrettanto attive, che amano l’avventura e il viaggio. Ama le persone dotate di parlantina, brillanti e stimolanti e vede nei romanticismi un’inutile perdita di tempo. Per attrarre un Sagittario bisogna quindi essere brillanti, divertenti e… allergici al divano!

Sagittario uomo in amore

Quando l’uomo Sagittario si innamora i segnali sono inequivocabili: dedicherà del tempo alla persona che gli ha fatto perdere la testa, rinunciando a parte di quella libertà che per lui è come ossigeno. Inoltre, instaurerà con la partner un dialogo costante, spesso introspettivo, rispettando sempre i suoi spazi. L’uomo Sagittario non è geloso e, quando trova la persona giusta, lascia da parte il suo ‘libertinismo’ giurando fedeltà assoluta alla sua amata.

Partner ideale del Sagittario donna

La donna Sagittario è attratta dalle persone brillanti, positive e ottimiste, proprio come loro. L’uomo ideale per le donne del segno non ama la monotonia, preferendo le emozioni intense. La donna Sagittario, inoltre, è molto autonoma, quindi ha bisogno di un partner che le lasci i suoi spazi, senza farla sentire in gabbia. Passionale e focosa, ha bisogno di un uomo che soddisfi i suoi desideri, anche sessuali.

Sagittario affinità sessuali

E a proposito di sesso, quali sono le affinità del Sagittario a letto? Questo segno ha bisogno di essere stimolato soprattutto mentalmente, prima ancora che fisicamente. L’intesa, dunque, nasce fuori dalle lenzuola. Creativo e gentile, l’amante del segno sviluppa una forte affinità con i partner che vivono il sesso senza tabù, in modo giocoso e spontaneo. Cercano persone che, come loro, siano aperte e libere, senza complessi, e che vivano la sessualità con passione.

Sagittario e Ariete

Sicuramente con l’Ariete, anch’esso un segno di fuoco e, per questo, una combinazione a dir poco perfetta. Due segni dotati di forte personalità. Curiosi, attivi, passionali, sempre alla ricerca di nuovi spunti. E quindi con una grande possibilità di poter condividere interessi e passioni senza dover mai affrontare situazioni di stallo o di noia.

Entrambi segni gelosi del proprio/a partner, sia il Sagittario che l’Ariete riescono a essere comunque equilibrati, dando vita a delle relazioni sia di amicizia che di amore, durature, sincere e dall’affinità unica.

Leone e Sagittario

Sarà che la combinazione tra segni di fuoco non ha rivali, ma se Sagittario e Leone si incontrano quello che nasce è una relazione a dir poco esplosiva. Due segni perfetti l’uno per l’altro, dominati dalla passione che mettono in ogni cosa e in ogni rapporto che vivono, dall’amicizia all’amore.

Se per la prima, quindi, i punti di forza sono l’innata vivacità e la propensione al movimento, alla scoperta e all’essere dinamici (doti perfette per un’amicizia piena di divertimento), quando si parla di amore tra Leone e Sagittario si dovrà essere bravi a misurare la propria passionalità e voglia di primeggiare. Creando un rapporto equo, equilibrato e solido.

La relazione con la Bilancia

E se si parla di equilibrio quale segno migliore della Bilancia? E, infatti tra questo segno e il nostro amato Sagittario si possono creare delle relazioni davvero speciali e complete. Entrambi amanti delle cose belle e preziose, si completano apprezzando gli aspetti di diversità che li caratterizzano.

La Bilancia tende ad amare molto il lato avventuroso del Sagittario e a lasciarsi travolgere, mentre il Sagittario adora la propensione innata della Bilancia alla giustizia e la sua capacità di sorprenderlo sempre. Insomma, due segni che ben si abbinano tra loro. E che, a patto di non esagerare con la gelosia (la Bilancia in quanto segno di aria tende molto alla libertà), possono davvero essere un’accoppiata perfetta. In qualsiasi tipo di relazione.

Sagittario e Gemelli

Stessa cosa si può dire del rapporto tra il Sagittario e un altro segno di aria, il Gemelli. Due segni apparentemente opposti ma che, invece, proprio per l’indole viaggiatrice e curiosa del Sagittario, possono andare molto d’accordo.

Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, questi due segni sono perfetti per vivere delle stupende relazioni di amicizia. All’insegna dell’avventura e della voglia di esplorare mondi nuovi. E in amore? La natura volubile del Gemelli potrebbe non abbinarsi benissimo a quella del Sagittario, super passionale e geloso. Ma come si dice, mai dire mai!

Nati sotto le stesse stelle

E cosa dire, poi, dell’incontro fortunato tra due persone nate sotto le stesse stelle? Stessa indole, stessa propensione all’avventura, alla scoperta, alla curiosità e vivacità. Un mix assolutamente perfetto. Ovviamente se si condividono gli stessi interessi e passioni. In caso contrario mettere d’accordo i vostri spiriti potrebbe risultare piuttosto complicato. Esattamente come la gestione di un rapporto amoroso.

Un mix di passionalità e gelosia che, se ben calibrate, possono portare a una relazione davvero ineguagliabile, piena di felicità, ma che se mal gestite la rederanno impossibile. Insomma, come per ogni cosa di successo ci vuole un po’ di impegno.

Che dire, la possibilità di instaurare delle relazioni di amicizia e/o amore speciali e durature sono davvero tante per il segno del Sagittario. Non vi resta che buttarvi alla scoperta di nuove conoscenze e di viverle a pieno, giorno dopo giorno. Scoprendo col tempo in cosa si possono trasformare.