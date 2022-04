T ra tutti i segno dello zodiaco, alcuni sono più silenziosi e difficilmente si lanceranno in lunghe chiacchierate con gli altri. Ecco quali sono

Quali sono i segni zodiacali che non amano parlare? Non tutti i segni sono dei gran chiacchieroni e questi in particolare si rivelano i più schivi e silenziosi, ognuno in modo diverso e peculiare.

Ovviamente non è una regola ferrea e sono molti i fattori che scendono in campo nel definire un carattere e una personalità. Tuttavia ci sono degli elementi in comune a questi segni, tra cui appunto l'essere più introversi e meno chiacchieroni degli altri. Ma vediamo quali sono.

Capricorno

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio, i Capricorno apprezzano i momenti di solitudine e il silenzio. Pragmatici e a volte un po' pessimisti, vanno sempre dritti al punto, non amano perdersi in chiacchiere e l’idea di stare in mezzo alla gente e alla confusione e di dover intrattenere persone che non conoscono non è esattamente il loro ideale.

Prudenti e riflessivi, amano la riservatezza e la tranquillità e possiedono un grande sangue freddo; d'altro canto non amano essere l'anima della festa e forzarli in questo senso potrebbe irritarli e incrinare i rapporti.

Acquario

Agli Acquario non piace affrontare le questioni emotive, e quando si trovano obbligati a farlo possono diventare molto riservati e silenziosi.

Esprimere i propri sentimenti è davvero difficile per questo segno e non amano stare a contatto con quelli più chiacchieroni, che cercano in tuti i modi di trascinarli in un discorso o li tempestano di domande.

Tra i segni zodiacali che non amano parlare, gli Acquario sono i più riservati e schivi, ma sanno anche sorprendere e cambiare drasticamente atteggiamento in base alla situazione in cui si trovano e soprattutto in base alle persone che hanno davanti.

Bilancia

Sensibili, timidi e creativi, i nati sotto il segno della Bilancia preferiscono osservare in silenzio e dare poca confidenza, soprattutto con le persone che conoscono poco e con cui, almeno all'inizio, sono un po' a disagio.

La loro capacità di osservazione, unita all'amore per il bello e una spiccata sensibilità per le arti, li porta però ad essere estremamente introspettivi, un po' autocritici e a temere il giudizio degli altri; sono tuttavia molto intuitivi e hanno anche hanno una vita interiore molto ricca, che condividono solo con le persone che amano e di cui si fidano ciecamente.

Toro

I nati dal 21 Aprile al 20 Maggio e quindi appartenenti alla casa del Toro sono persone molto pragmatiche, affidabili e determinate, da bravi segno di terra. La loro forza interiore e una profonda stabilità emotiva li porta però ad aprirsi solo con le persone con cui sono molto in confidenza, mentre tendono a restare sulle loro con gli altri.

Gentili ed amabili, sono caratterizzati da una grande calma che li rende spesso silenziosi; ma basta metterli a loro agio per vedere la loro natura socievole dare il meglio di sé e diventare persino molto estroversi!

Vergine

Per coloro che appartengono al segno della Vergine, i sentimenti sono un mistero; amanti della logica e della razionalità, non amano lasciarsi andare al sentimentalismo e questo li potrebbe rendere un po' silenziosi e chiusi, soprattutto nelle relazioni.

A differenza della Bilancia, che a volte tende a dubitare un po' troppo delle proprie capacità, i Vergine non fanno molta autocritica e invece di fare introspezione, tendono a criticare gli altri per quella che percepiscono come eccessiva invadenza.

Scorpione

Lo Scorpione è un po' il capro espiatorio dello zodiaco e spesso ci si lamenta della sua "spigolosità". Non si può dire che i nati sotto questo segno siano solari ed estroversi, ma hanno anche dei pregi, una volta che li si conosce meglio - cosa che è più semplice per i segni compatibili con lo Scorpione.

Gli Scorpione tendono infatti a voler stare spesso per conto loro a rimuginare sulle cose e sono tra i segni zodiacali che non amano parlare e preferiscono rimanere in silenzio ad osservare gli altri, guadagnandosi la fama dei misteriosi.

Pesci

Discreti, quasi furtivi, i Pesci rispettano profondamente gli spazi personali e lasciano che siano le altre persone a prendere l'iniziativa. Questo segno, più di ogni altro, sa quando è il momento di tacere e sa anche passare molto inosservato, se lo desidera.

Il loro istinto altruista li porta ad essere empatici oltre che bravissimi ascoltatori e a voler comprendere i sentimenti di coloro che li circondano. Questa loro attenzione costante verso l'altro li porta ad esprimersi poco, fronte sul quale vanno spesso incoraggiati.

Ovviamente non basta un segno zodiacale a dire se una persona sia introversa o ami stare al centro dell'attenzione e parlare con tutti quelli che capitano a tiro. Tuttavia l'oroscopo può dare delle indicazioni di massima sul nostro carattere - ad esempio quali sono i segni che non amano parlare - e sulla nostra personalità ed è sempre divertente vedere se ci si ritrova nella descrizione del nostro segno, oppure no.

Inoltre potrebbe anche essere una buona occasione di introspezione e per farsi un piccolo esame di coscienza e imparare qualcosa di più su noi stessi, e magari persino smussare qualche angolo e qualche piccolo difetto.