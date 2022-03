G li astri indicano quali sono i segni zodiacali che non perdonano e con cui è meglio evitare di entrare in conflitto

Testardi, rancorosi e perfino vendicativi: sono almeno cinque i segni zodiacali che non perdonano. Secondo i profili astrali, infatti, alcuni segni dello Zodiaco sono talmente poco inclini al perdono che anche un errore piccolo potrebbe compromettere definitivamente il rapporto con loro. A tutte le persone capita di discutere e di arrecare offese (anche involontariamente) agli altri. Ciascuno reagisce a modo proprio: alcune persone sono tolleranti e non portano rancore. Altre, invece, sembrano incapaci di arretrare sulle proprie posizioni e non perdonano.

In realtà, guardando nello Zodiaco, sono tanti i segni che potenzialmente sono rancorosi e portati perfino alla vendetta. A condizionare le emozioni delle persone e il loro rapporto con il perdono, poi, c’entrano anche altri fattori. Ma, volendo fare una lista a cinque dei segni zodiacali che non perdonano, selezionando quelli più “scontati” (perché focosi e/o vendicativi) e quelli che non ci si aspetta, ecco quali sono.

Capricorno

Tra i segni zodiacali che non perdonano, il Capricorno è forse uno dei più quotati. Il perdono non è decisamente nelle corde di chi è nato sotto questo segno (22 dicembre – 20 gennaio). I nativi Capricorno hanno una personalità molto tenace e determinata. Sono spesso intransigenti e testardi: quando si arrabbiano e chiudono la porta a qualcuno, lo fanno in maniera definitiva. Non dimenticano gli errori degli altri e possono cambiare radicalmente opinione sulla persona che ha sbagliato, con la stessa determinazione con cui serbano i segreti. Nonostante il carattere esplosivo, hanno una sorta di scoppio ritardato. Quando subiscono situazioni scorrette o tradimenti, non sono fanno scenate plateali. Ma non perdonano: chiudono la porta, nutrono rancore e fanno pesare la loro mancanza. C’è da dire che a loro modo cercano di mettere sull’avviso gli altri, ma quando superano il limite di sopportazione, non c’è più nulla da fare per farsi perdonare.

Scorpione

Passionale, vendicativo: non dovrebbe stupire che lo Scorpione sia tra i segni zodiacali che non perdonano. I nati sotto il segno dello Scorpione (23 ottobre – 22 novembre) sono infatti famosi per essere molto vendicativi – almeno, così insegna il profilo astrologico, come per tutte le caratteristiche sei segni, ci sono le eccezioni. Ecco perché i nativi Scorpione non perdonano: anzi, sono capaci di serbare rancore e meditare vendetta per mesi, anni, un tempo spesso non commisurato al torto subito (o all’errore altrui, che vivono come sgarro personale). Essendo un carattere molto passionale e leale, non sopporta il tradimento, né di essere ferito dalle persone che ama. Se scopre la colpa, non riesce nemmeno ad ascoltare le ragioni di chi gli ha mentito o lo ha ingannato. La porta è chiusa per sempre, senza perdono e, anzi, se possibile, con intento vendicativo.

Cancro

Trovare Cancro tra i segni zodiacali che non perdonano potrebbe invece essere una sorpresa, poiché tra le caratteristiche dei nativi di questo segno (22 giugno – 22 luglio) c’è la dolcezza e la gentilezza. Essere così morbidi d’animo, tuttavia, non li rende esenti dal rancore, anzi, è il contrario. È un segno facile da conquistare, perché è molto romantico e incline alla tenerezza ed è molto fedele. Pretende, tuttavia, lo stesso rispetto che porta. Non sopporta le prese in giro, le situazioni poco trasparenti, gli inganni e i sotterfugi. Per di più, i Cancro sono persone dotate di molto intuito, perciò tendono a scoprire subito qualsiasi inganno o bugia. È difficilissimo, se non impossibile, da riconquistare: dopo essere stato ferito, si chiude nella sua corazza e impedisce a chi l’ha offeso di potervi rientrare. Non perdona e serba rancore per anni e anni. È anche lunatico, per cui potrebbe offendersi perché interpreta male le parole degli altri si costruisce castelli in aria che non portano a nulla di buono.

Leone

I nativi del Leone sono focosi e orgogliosi: una combinazione che li rende tra i segni zodiacali che non perdonano. In caso di lite, i nati sotto questo segno (23 luglio – 22 agosto) si lasciano trasportare dall’ira e non hanno autocontrollo. Essendo appunto orgogliosi e anche egocentrici, quando si sentono feriti nel profondo, i Leone non perdonano. Anzi, nutrono un rancore tale che potrebbe perfino portarli a pianificare una vendetta. Tendenzialmente, un Leone può perdonare solo la persona che ama in modo sincero e smisurato. In tutti gli altri casi resta molto fermo sulle sue posizioni. A volte e con l’aiuto del tempo, i nativi Leone imparano ad accettare ciò che è successo e ad andare avanti, ma la regola è che una volta feriti, rimangono rancorosi e non perdonano.

Ariete

Anche l’Ariete, come segno di fuoco, rientra tra i segni zodiacali che non perdonano. Le persone nate sotto questo segno (21 marzo – 20 aprile), infatti, spesso hanno caratteri esplosivi e piuttosto testardi, poco inclini al dialogo e all’ascolto delle regioni dell’altro. Per questi tratti, spesso i nativi dell’Ariete agiscono d’impulso quando qualcosa o qualcuno li fa arrabbiare. Possono essere molto polemici e aggressivi. Se si vuole avere qualche possibilità di perdono da parte dell’Ariete, è meglio aspettare le si calmi e sperare che sbollisca il rancore.