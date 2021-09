S e li conosci, sai quali sono le caratteristiche migliori per averli al tuo fianco: ecco quali sono i desideri irrinunciabili cui aspirano i segni zodiacali di fuoco.

Tra i gruppi stabiliti dall’astrologia, i segni zodiacali di fuoco sono Ariete, Leone e Sagittario. Sono "dominati" dalle influenze di alcuni tra gli astri più forti – in particolare, da Marte, Giove e Sole. I tre segni zodiacali del gruppo del fuoco condividono alcune caratteristiche, che a loro volta condizionano la loro visione della vita. In particolare, Marte conferisce dinamismo e azione, Giove generosità e benevolenza verso il prossimo, il Sole invece energia e vivacità, caratteristiche decisamente tipiche dei segni zodiacali di fuoco.

Se vuoi essere certa di poter avere il miglior rapporto possibile con una persona dell’Ariete o del Leone o del Sagittario, potrebbe esserti utile sapere quali sono le cose davvero irrinunciabili per questi segni.

Azione

I segni zodiacali di fuoco appartengono anche a un sottogruppo, quello degli attivi. Secondo l’Astrologia, infatti, i segni zodiacali sono suddivisibili in altri due gruppi. Quelli Attivi (o maschili) sono quelli di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). I segni Passivi (o femminili) sono quelli appartenenti agli elementi della Terra (Toro, Vergine, Capricorno) e dell’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

I segni di Fuoco, quindi, in quanto segni attivi, sono intraprendenti e assolutamente portati all’azione, che non deve mai mancare loro. Non chiedere a un segno di fuoco di aspettare che succeda qualcosa (soprattutto nel lavoro), perché per la sua natura, passerà all’azione immediatamente. Certo, questo significa anche che sono segni poco riflessivi (e a volte potrebbero pentirsi di quanto fatto sull’onda del momento) Quando si tratta di darsi da fare, tuttvia, un segno di fuoco è il miglior compagno con cui fare squadra per venire a capo di un lavoro.

Libertà

La libertà è qualcosa che tutti i segni zodiacali di fuoco cercano e, in un certo, senso, pretendono. Delo resto, il loro elemento (il fuoco) evoca anche simbolicamente il movimento e la libertà. Ingabbiare tra costrizioni una persona del Leone, dell’Ariete o del Sagittario ha la stessa valenza di spegnere una fiamma. Privare della libertà qualcuno di questi segni di fuoco è un errore molto grande. Significa infatti spegnere quella vitalità e quell’energia che è tipica di questi profili zodiacali.

Insieme all’amore per la libertà, i segni zodiacali sono molto indipendenti e tengono molto alla loro autonomia. Questo non significa che non sappiano costruire legami solidi, ma dev’essere una loro scelta al 100% e non ci dev’essere l’ombra di alcuna forzatura o sollecitazione.

Sono segni particolarmente appassionati di viaggi e di tutto ciò che può tradursi in nuove esperienze, avventure, scoperte.

Movimento

Secondo la logica dei segni zodiacali di fuoco, il movimento è un’altra condizione irrinunciabile, che peraltro è fortemente correlata alla libertà. Entrambe le cose sono degli assoluti “must have” nella vita delle persone che appartengono al segno dell’Ariete, del Leone e del Sagittario.

Se ci fai caso, spesso le persone nate sotto questi segni sono particolarmente esuberanti, vitali, intraprendenti e sempre propositivi.

In termini fisici, non sono certo persone pigre ma, anzi, sono piuttosto irrequiete. Del resto, l’idea stessa di una fiamma non ti suggerisce una grande libertà di movimento? Avere uno dei segni zodiacali di fuoco come compagno di viaggio è una gran bella cosa: avresti con te una persona positiva, energica e sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure.

Leadership

Proprio la loro indole esuberante e il loro spirito intraprendente, i segni zodiacali di fuoco cercano spesso di avere la leadership. Non sono particolarmente attaccati al potere, ma è certo che, quando si tratta di essere autorevoli, e anche un po’ autoritari, né l’Ariete, né il Leone né il Sagittario si tirano indietro. Anzi, potrebbero perfino sfiorare il limite con l’essere prepotenti. In genere sono persone molto determinate e la loro attitudine all’azione e al movimento porta le persone di questi segni a essere molto adatti a coprire il ruolo di leader.

La loro energia, la loro vitalità li rende senza dubbio delle ottime guide nei gruppi di lavoro, poiché riescono ad assumersi le responsabilità e, nel contempo, a spronare gli altri contagiandoli con la loro forza. Certo, essendo così istintivi, la cosa migliore è che siano consigliati da qualcuno di più riflessivo.

Onestà

L’onestà è qualcosa cui i segni zodiacali di fuoco non possono proprio rinunciare. Per indole, le persone nate sotto il segno dell’Ariete, del Leone e del Sagittario sono spesso persone molto aperte e amichevoli. In genere, sono quindi amici molto piacevoli. Sono spesso molto generosi e accomodanti, poiché preferiscono che la vita sia il più spensierata possibile e non complicata da questioni.

L’onestà è una caratteristica imprescindibile. La offrono da parte loro e la pretendono da parte delle altre persone. Le persone dei segni zodiacali di fuoco sono schiette al punto da dirti le cose in modo da ferirti, anche se non per cattiveria ma per amore della sincerità. Il lato più negativo di questo loro carattere onesto è che, nel momento in cui vengono feriti loro, non sarà facile farsi perdonare per gli errori commessi, soprattutto se li hanno offesi.