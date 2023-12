Affinità di coppia e segni zodiacali

S econdo l'oroscopo e i segni zodiacali chi dovrebbe uscire con chi? Le affinità di coppia tra segni zodiacali possono essere, oltre che un gioco divertente, anche molto veritiere. Chi fa coppia con chi, secondo l'oroscopo?

L’oroscopo può (e dovrebbe) essere una sorta di gioco e passatempo divertente. Ma l’astrologia, per chi ci si avvicina seriamente, è scientifica nelle sue metodologie. Infatti, si tratta di una materia talmente complessa da poter lasciare a bocca aperta persino i più scettici e razionali. Secondo lo zodiaco, esistono particolari affinità di coppia tra segni. Ma così il discorso parrebbe quasi semplicistico: in realtà, per lavorare seriamente sulla questione delle relazioni astrologiche è necessario considerare i rispettivi temi natali della coppia, valutandole le reciproche posizioni dei pianeti e le case da essi occupate. Certamente, per semplificare l’analisi, possiamo però limitarci a prendere in esame sia il sole (il segno zodiacale vero e proprio) sia l’ascendente (come ci si pone in relazione con l’altro, le caratteristiche fisiche…) e tentare un appassionante gioco dell’affinità di coppia.

Affinità di coppia: quali segni possono stare insieme?

Sono numerose le donne (un po’ più rari gli uomini) che, appena conosciuta una persona, chiedono il segno zodiacale. O che, se sono timide e si imbarazzano, sbirciano la data di nascita altrui sui profili social. Conoscere il segno zodiacale di chi ci interessa, è una tentazione davvero forte. Un po’ perché giocare con l’astrologia è rilassante e divertente, un po’ perché spesso le caratteristiche attribuite ai diversi segni sono veritiere.

Per fare un’analisi accurata delle affinità tra segni zodiacali, è necessario prendere in considerazione l’intero tema natale di entrambi i partner, potenziali o in essere, valutando le posizioni dei differenti pianeti. Per semplificare, però, si possono considerare quattro variabili: il sole, il segno zodiacale, l’ascendente, le caratteristiche fisiche e il modo di porsi con gli altri, Venere di nascita, dove si trovava Venere, pianeta dell’amore, nel momento della nascita, e Marte di nascita, dove era posizionato, invece, il pianeta del sesso e dell’attrazione

Affinità di coppia: cosa dice l’astrologia

In linea generale, l’astrologia ci insegna che sono positive le relazioni sentimentali tra i nativi dello stesso elemento. Sono molto benefici e romantici, inoltre, i rapporti tra segni di terra, Toro, Capricorno, Vergine, e segni d’acqua, Scorpione, Cancro, Pesci, così come sono passionali e durature le relazioni tra segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, e segni d’aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Per quanto riguarda le posizioni dei pianeti, invece, sono positivi congiunzioni e trigoni, risultano bellicose e impegnative le quadrature, ed infine aggressive ma passionali le opposizioni, i segni che, nello zodiaco, si trovano ai poli opposti.

Capricorno, Toro e Vergine

I segni di terra hanno tutti qualcosa in comune: sono personalità attaccate proprio alla dimensione terrena, concrete, solide e che amano una certa abitudinarietà.

Nello specifico, il Capricorno è solitamente un segno molto serio (o serioso), impegnato e abbastanza indecifrabile. I suoi partner ideali sono il Toro (per la solidità e la tranquillità della relazione), i Pesci (dolcissimi, sanno fare breccia nel suo cuore), lo Scorpione (appassionato e intrigante) e, a sorpresa, i Gemelli (la loro natura leggera e adolescenziale può ben sposarsi con la serietà del Capricorno).

Il Toro, invece, è un segno governato da Venere e che ama i piaceri della vita (cibo, sesso), la natura e le certezze. La sua personalità cocciuta ma anche sensuale, si sposa con il razionale segno della Vergine (per un matrimonio d’acciaio), con il romantico Cancro (a volte, forse, eccessivamente lunatico) e con la Bilancia (anch’essa governata da Venere e partner ideale per godersi la vita).

La Vergine è caratterizzata dalla razionalità e da un certo spirito iper-critico. Segno preciso e stacanovista, può risultare caustico e pignolo ma è anche estremamente solido e affidabile. Si trova a suo agio con il Toro (nelle relazioni amorose) con lo Scorpione (per il sesso) e con l’Acquario (che sa conferire un po’ di follia al rapporto).

Pesci, Cancro e Scorpione

I segni d’acqua si diversificano molto tra loro, ma hanno in comune un’emotività fortemente accentuata, espressa in modo diverso a seconda del segno.

I Pesci sono un segno sognatore, creativo ma anche tendente al vittimismo e ad una certa chiusura. A fare breccia nel cuore dei Pesci, ci pensano il Toro (con la sua solidità), il Cancro (con cui condividere sogni ed emozioni al cardiopalma) e l’Acquario (in grado di far vivere concretamente e follemente ai Pesci i sogni e le evasioni mentali).

Il Cancro è caratterizzato da un’estrema sensibilità che, a volte, lo porta ad avere problemi di ansia e sbalzi di umore accentuati. Si tratta di un segno molto romantico e dolce, dal forte istinto materno e legato a doppio filo alla famiglia. Per rassicurare un nativo del Cancro, sono perfetti il Toro e la Vergine. Mentre per una relazione infuocata, si rivelano decisivi il Leone e lo Scorpione (emotivamente difficili, però, da gestire).

Lo Scorpione è il segno zodiacale da sempre più demonizzato. Invece, si tratta semplicemente di un segno dalla connotazione “dark” molto forte. Sensuale, passionale e un po’ autolesionista, lo Scorpione vive di odio e amore, di bianco e nero. Ha bisogno di un partner solido e razionale, come la Vergine o il Capricorno. Non sono rare, però, le relazioni d’amore vincenti tra Scorpione e Ariete. Molta passione, e molti litigi, invece con Toro e Leone.

Acquario, Gemelli e Bilancia

I segni d’aria sono i partner migliori, quando si ha voglia di avventura, leggerezza e di vita spericolata. Caratterizzati da curiosità, dinamicità e poca affidabilità, i segni d’aria solitamente si accoppiano con i nativi dell’elemento fuoco.

L’Acquario è il segno di tutto ciò che è novità, tecnologia, esperimento. Va molto d’accordo con i Gemelli (con cui si diverte) e con l’Ariete (con cui instaura una liaison passionale). Ma non sono rare le coppie Acquario-Toro: benché in quadratura, si tratta di un’unione molto stimolante, inedita e duratura contro ogni previsione.

I Gemelli sono i Peter Pan dello zodiaco: curiosi, dinamici, inafferrabili, ingegnosi ma anche non molto affidabili a livello sentimentale. I Gemelli non sopportano la noia e si trovano a loro agio con Ariete (per avventure emozionanti) e Bilancia (che lascia loro la libertà necessaria per vivere le avventure).

La Bilancia è il segno della bellezza. Sempre alla ricerca di un equilibrio, la Bilancia si accoppia spesso con il segno zodiacale dell‘Ariete (suo opposto), non trovando però sempre pace e accordo. I nativi della Bilancia sono affini al Toro, all’Acquario e anche allo Scorpione.

Ariete, Leone e Sagittario

Quanto fuoco e quanta impulsività in questi segni! I nativi dell’elemento fuoco si accendono accoppiandosi ai segni d’aria. Mentre, invece, si placano vicino ai segni d’acqua (con eccezione dello Scorpione).

L’Ariete è un segno molto generoso ma anche estremamente impulsivo e schietto. I nativi Ariete vanno d’accordo con il Leone (con cui si dividono il palcoscenico della vita), con i Gemelli e spesso anche con il Toro.

Il Leone è un segno generoso, onesto ma anche affetto da un certo protagonismo. Il suo partner ideale è una personalità che accetti questa voglia di voler essere sempre al centro dell’attenzione e che lo vizi. I nativi Leone sono affini alla Bilancia, all’Ariete e ai Pesci (che restano, però, qui in secondo piano).

Il Sagittario è il nomade avventuroso e sportivo dello zodiaco. Di compagnia e spesso d’aspetto molto giovanile, il Sagittario dà molto valore all’amicizia che diventa qualità indispensabile anche di una relazione sentimentale. Con i Gemelli è attrazione fatale. Inoltre, i nativi Sagittario sono affini alla Bilancia e all’Acquario (con cui intraprendono viaggi avventurosi).