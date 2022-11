Segni zodiacali e profumi, a ognuno il suo (e i motivi per sceglierli)

I segni zodiacali abbinati ai profumi sono un'ottima idea per trovare la fragranza perfetta: una guida completa

Scegliere il profumo in base al segno zodiacale è possibile? Assolutamente sì! I segni dello Zodiaco infatti influenzano non solo la personalità, ma anche altri aspetti legati alla scelta della fragranza perfetta.

Il profumo infatti rivela molto di ciò che siamo, racconta il nostro modo di essere e di rapportarci con il mondo. Il risultato? La data di nascita e le stelle possono essere un’ottima guida per orientarsi fra note di gelsomino, sentore di agrumi e sfumature di rosa.

Ariete

Segno legato alla primavera e alla vita che rinasce, il profumo perfetto per l’Ariete ha note agrumate. Dal mandarino al cedro, passando per il fiore di limone e l’arancia, questo segno zodiacale predilige note leggere e fresche. La fragranza giusta è pungente, perfetta per esprimere la forza dell’Ariete, con il calore e la forza de sole.

Toro

Fedele, passionale e sincero, il Toro è un segno concreto, che ama la Natura e la famiglia. Il fiore giusto per rappresentarlo? La Rosa, un fiore dolce, ma con note che lo rendono unico e deciso. Esistono più di 150 varietà di questo fiore, per il profumo del Toro meglio sceglierne una dalle sfumature intense, avvolgenti e piene.

Gemelli

Creativi e sempre con la testa fra le nuvole, i Gemelli sono frizzanti e irrequieti. Il fiore che li rappresenta al meglio è l’Iris, accattivante, originale e super fresco. Il profumo giusto per questo segno zodiacale si fonde con la pelle e resta intenso, meglio se bilanciato con ambra e muschio. Il risultato è una profumazione eccezionale, capace di esaltare la personalità vivace e unica dei Gemelli.

Cancro

Per il Cancro le emozioni sono al centro di tutto, meglio se vissute in modo forte e intense. Legatissimo alla famiglia, questo segno ha sempre voglia di viaggiare, ma resta con il cuore alla casa. Il suo carattere si adatta a note fruttate come quelle del frutto della passione, della mora, della pesca, della pera e del cocomero. Parliamo di profumazioni vivaci e golose, che riportano all’infanzia, al ricordo delle estati passate in riva al mare, fra falò e corse sul bagnasciuga.

Leone

Autoritario, fiero e ambizioso, il Leone è un segno zodiacale vitale e profondamente leale. La sua forza si sposa perfettamente con l’incenso, che regala un odore in grado di evocare magia e mistero, richiamando alla mente riti e credenze antiche. Intenso e pungente, l’odore di resina cattura da subito tutti i sensi, scatenando emozioni forti.

Vergine

Il segno della Vergine è uno fra i più intelligenti dello Zodiaco, dotato di senso critico e intelligenza, ma soprattutto di una grande capacità di creare relazioni sincere, sia d’amore che di amicizia. La vaniglia riesce a raccontare senza ombra di dubbio il carattere della Vergine, meglio se accompagnata da altre note, più aspre e inedite, come il cioccolato, la liquirizia o il caffè, per un profumo che lascia davvero il segno.

Bilancia

L’armonia è l’elemento distintivo della Bilancia che ha da sempre un innato senso dell’armonia. Questo segno zodiacale considera i sentimenti fondamentali nella vita e vive l’affetto in modo sincero, tenace, vero e duraturo. La seduzione è un elemento chiave per la Bilancia che dovrebbe scegliere un profumo vellutato, elegante e sofisticato, dalle note inconfondibili e sensuali.

Scorpione

Difficile e misterioso, lo Scorpione è un segno particolarmente affascinante. Non dimentica mai i torti che ha subito, è energico, passionale, perspicace e intelligente, con la tendenza ad analizzare qualsiasi cosa. Il profumo di patchouli è perfetto per raccontare lo Scorpione, che ama le fragranze che durano a lungo, misteriose e conturbanti.

Sagittario

Amante dei viaggi, delle scoperte e delle avventure, il Sagittario è un segno vitale, saggio e pieno di vitalità. Il profumo giusto per questo segno dello Zodiaco presenta note ambrate che riportano all’idea di mistero e di mete lontane. Le fragranze ambrate fresche, con le sfumature aromatiche, solleticano i senti, mentre il profumo orientale dona una sensazione di calore, fra vaniglia, patchouli, cannella e spezie.

Capricorno

Segno dalla grande forza, il Capricorno è deciso e riservato. Ambizioso e pronto a superare qualsiasi ostacolo per raggiungere i suoi obiettivi, è un segno che non teme le difficoltà. Il profumo giusto per questo segno dello Zodiaco è legnoso e affumicato, con sfumature che richiamano la terra. Più fresco grazie a gelsomino, basilico e agrumi, diventa particolarmente intenso se abbinato a sandalo o ambra.

Acquario

Originale, indipendente e testardo, l’Acquario è un segno molto particolare e affascinante. Il profumo giusto per questo segno è persistente, come l’ylang-ylang, il fiore della seduzione, tanto inebriante quanto fragile.

Pesci

Dolcissimi, sensibili, ma tenaci e con un temperamento energico. Segnato da profonde contraddizioni, i Pesci dovrebbero puntare su un profumo che richiama la dolcezza del gelsomino, il fiore di Venere. Una fragranza che conquista tutti i sensi, regala tranquillità e punta all’equilibrio.