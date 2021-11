L o zodiaco può rivelare molto della personalità, anche quei segni zodiacali che odiano il Natale al punto da trasformarsi in veri e propri Grinch

Le luci, l'odore di biscotti alla cannella, gli alberi decorati, i pranzi con i parenti. Per alcuni segni zodiacali tutto questo è un vero incubo, sono dei veri Grinch (sì, proprio come il burbero personaggio del film) che odiano il Natale e lo vivono con un po' di (anzi, molta) ansia!

Dobbiamo ammetterlo, nonostante dovrebbe essere un periodo di vacanza e di festa, ci sono volte in cui il Natale viene percepito come un vero e proprio impegno. Un onere, più che un piacere. Tutto dipende naturalmente dalla personalità di ognuno e se è vero che lo zodiaco rivela qualcosa del nostro carattere, non deve sorprenderci il fatto che ci siano dei segni zodiacali Grinch che odiano il Natale. Vediamo quali sono!

Ariete

L'Ariete probabilmente è il principe dei Grinch tra tutti i segni zodiacali che odiano il Natale! Le ragioni di questa avversione sono molto semplici e sono il frutto di una personalità indipendente che non ama particolarmente le costrizioni.

Perché è proprio così che l'Ariete percepisce il Natale: un impegno che occupa giornate che potrebbe sfruttare in modo diverso (e più divertente). Il suo Natale ideale? Più che il solito pranzo con i parenti dovrebbe essere una festa sorprendente, magari in una location insolita (anche una meta lontana da casa). L'Ariete non ama i cliché e in tal caso si annoierebbe a morte!

Sagittario

Forse vi sembrerà un po' strano trovare il Sagittario tra i Grinch dello zodiaco, eppure anche lui rientra appieno in questo elenco. Le persone nate sotto questo segno sono generalmente felici ed entusiaste e mordono la vita senza porsi troppi problemi. Il discorso cambia, però, quando si avvicinano le festività natalizie che vivono con un po' di disagio.

Il Sagittario non "odia" il Natale in sé, piuttosto affronta male la presenza di tanti parenti e amici contemporaneamente e gli eventi troppo affollati. Il suo Natale ideale è con pochi intimi, senza chiasso e assolutamente tranquillo!

Vergine

Ok, la Vergine può essere un vero osso duro e durante le festività natalizie non è da meno. Tra i segni zodiacali è certamente uno dei più Grinch, uno di quelli che odiano il Natale non tanto per le luci e le decorazioni - in cui, anzi, si impegna moltissimo per raggiungere i suoi soliti standard di perfezione -, piuttosto perché teme sempre di deludere le aspettative e lasciare qualcuno insoddisfatto.

Cara Vergine, queste tue manie di controllo ti portano a vivere il Natale con troppo disagio...Dovresti provare a rilassarti!

Acquario

L'Acquario non è un vero e proprio Grinch, o meglio non si tratta di un segno burbero che detesta i buoni sentimenti. Si emoziona e vive pienamente i moti del cuore, anche sotto le festività natalizie che, come ben sappiamo, sono un momento dell'anno tutto cuori e buoni propositi. Eppure c'è una parte della sua personalità che lo spinge a cercare la solitudine, anziché le situazioni troppo "affollate".

Il Sagittario non vive bene questo tipo di impegni perché non riesce a esternare con facilità ciò che prova, nel bene come nel male, e accumula una quantità di stress davvero incredibile! Diciamo pure che il suo Natale ideale non prevede grandi pranzi in famiglia.

Capricorno

Se l'Ariete è il principe dei Grinch, il Capricorno potrebbe sedersi direttamente sul trono dei segni zodiacali che odiano il Natale e tutto ciò che vi ruota attorno. Innanzitutto perché vivono male (ma proprio malissimo) il momento dei regali: non vogliono spendere soldi utili per cose più importanti, non riescono mai a capire quali possano essere i doni giusti per ciascun parente o amico.

Insomma, per un Capricorno tutto questo diventa un "obbligo" troppo impegnativo, poco produttivo e che li mette profondamente in difficoltà. Perciò se vi capita di trascorrere il Natale con un Capricorno, siate comprensivi. Sono burberi come il Grinch ma non lo fanno apposta!

E poi ci sono i segni Christmas-addicted

Questi cinque segni zodiacali sono i Grinch dell'oroscopo e odiano il Natale. D'altro canto, però, ci sono i diretti opposti, dei veri e propri Christmas-addicted che adorano profondamente tutto di questo periodo di feste. Li vedi lì, felici come bambini che attendono l'arrivo di Babbo Natale dal caminetto, persone che amano circondarsi dei propri affetti e che si immergono nell'atmosfera natalizia mettendoci anima e corpo.

Qualche esempio? Il Toro è uno dei grandi amanti del Natale, di quelli che già a ottobre cominciano a progettare come faranno l'albero e decoreranno casa! Un eterno bambino con lo spirito natalizio nel sangue e che cerca sempre di coinvolgere gli altri, in famiglia e tra gli amici. E non possiamo dimenticare il Cancro, per il quale Natale è sinonimo di assoluta felicità, quel momento di pura gioia che aspettano per tutto l'anno e non vedono l'ora di celebrare al meglio! Ovunque ci siano luci soffuse, alberi decorati e musiche a tema ci sarà sempre un Cancro in estasi che sogna ad occhi aperti.