C aratterizzati da forte senso della giustizia e di uguaglianza, ecco quali sono i segni zodiacali idealisti su cui puoi fare affidamento.

Ancora una volta, gli astri possono indicare quali sono i segni zodiacali idealisti. Un senso della giustizia molto forte, la tendenza a prendersi carico di difendere persone più deboli o vulnerabili. Ancora, intuito e una testardaggine (ammirevole) che li porta a andare avanti finché non hanno raggiunto l’obiettivo, o risolto la situazione, o visto trionfare il loro principio.

Queste sono alcune delle caratteristiche delle persone che, per carattere sono particolarmente idealiste. Ecco la classificazione dell’oroscopo.

Sagittario

Tra i segni zodiacali idealisti, il primo posto di un’ipotetica classifica, andrebbe sicuramente ai Sagittario. Le persone nate tra il 23 novembre e il 21 dicembre, infatti, vanno considerati come i paladini dell’idealismo. I nati nel segno del Sagittario, infatti, hanno una specie di passione viscerale, di predisposizione innata per la giustizia.

Per loro è fondamentale combattere tutto ciò che la mette in pericolo. Non per niente, il loro pianeta dominante è Giove, che si manifesta sia nei difetti (tendenza alla collera, impazienza, golosità) sia nelle qualità, in particolare proprio io senso di giustizia e una forte generosità.



Nel loro essere i numeri uno tra i segni zodiacali idealisti, i Sagittario tendono a combattere per l’uguaglianza, schierandosi sempre in difesa di chi è più fragile e vulnerabile.

Proprio per avere l’idealismo come caratteristica totalizzante, le persone nate nel segno del Sagittario tendono anche ad avere una visione un po’ drastica. Se non combatti al loro fianco, significa che non li ami abbastanza o non sei abbastanza coraggiosa.

Pesci

Le persone nate tra il 19 e il 20 marzo sono ricche di fantasia e sensibilità e per questa sua ricchezza e profondità spirituale, i Pesci sono segni zodiacali idealisti.

Grazie alla loro tendenza all’empatia, sono in gradi di trasformare in emozioni forti anche le più piccole ingiustizie. Rivolte a loro o magari subite da persone a loro care. Questo li incoraggia a combattere anche al posto dei propri affetti “vittime” di ingiustizie.

Dal punto di vista professionale, l’idealismo dei Pesci rende anche il lavoro una sorta di missione da portare a termine. Svolgono la loro professione con il massimo dell’impegno, anche se lo sforzo richiesto potrebbe essere decisamente sproporzionato rispetto alla retribuzione.

Questo rende le persone del segno dei Pesci delle grandi lavoratrici, che però dovrebbero fare attenzione a non esagerare con lo stacanovismo e a gestire lo stress.

Dal punto di vista sentimentale, sognano la favola alla Disney: un amore stabile e duraturo.

Cancro

Anche il Cancro è uno dei segni zodiacali idealisti più caratteristici. Anzi, non è eccessivo dire che i nativi di questo segno (cioè tra il 22 giugno e il 22 luglio) sono praticamente un tutto t’uno con l’idealismo. Per i Cancro, persone serie e in grado di provare sentimenti molto forti, tutto è potenzialmente una questione di ideali e di principi: la relazione (anzi, la famiglia è sacra), il lavoro, perfino un hobby. Le persone Cancro percepiscono le emozioni ad un livello molto profondo.

A causa di questo “forte sentire”, non sempre vengono del tutto compresi da chi sta loro intorno.Se i Cancro hanno la sensazione di non essere capiti, difficilmente accettano di essere aiutati dagli altri: per loro farcela con le proprie forze (anche a costo di fatica e sacrifici incredibili) è, appunto, una questione di principio.

Molto testardi quanto idealisti, i Cancro credono fortemente che la propria autorealizzazione e la famiglia siano i valori più importanti di tutti.

Toro

A proposito di cocciutaggine (in senso positivo), proprio questa determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi conferisce ai Toro un posto tra i segni zodiacali idealisti. Nel caso dei nativi tra il 21 aprile e il 21 maggio, vengono avvertite due pulsioni particolarmente forti: il senso di giustizia sociale e l’armonia con la natura. Di conseguenza, i Toro cercano di organizzare la loro vita in modo tale da non urtare questi equilibri e seguendo principi atti a favorirli.



Non stupirti se tra le tue conoscenze una persona del Toro potrebbe avere pulsioni ecologiste particolarmente spiccate. Un’alimentazione rispettosa della stagionalità, la riduzione nell’uso della plastica in casa, un rigoroso rispetto dell’ambiente e dei suoi ecosistemi, infatti, sono principi piuttosto comuni nel Toro. Nel suo idealismo preferisce anche seguire un modello di vita sobria e morigerata, priva di eccessi e di sprechi.

Capricorno

Nell’elenco dei segni zodiacali idealisti, non può mancare il Capricorno, che ha a sua volta un profondo senso di giustizia. I nativi di questo segno (tra il 21 dicembre e il 19 gennaio) seguono soprattutto il principio della giustizia intesa come uguale per tutti. Aderiscono a questa linea al punto da sembrare intransigenti perfino nei confronti del partner. Secondo l’idealismo dei Capricorno, infatti, ognuno, nel suo piccolo, ha il dovere morale di contribuire al rispetto delle leggi e, dunque, alla realizzazione di un mondo più ordinato.

Una persona Capricorno, per esempio, potrebbe arrabbiarsi e avviare una lunga discussione con te che potresti non cogliere. Per esempio, anche per piccole infrazioni della strada o per una carta caduta per terra e non tirata su.