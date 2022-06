Quali sono i segni zodiacali che si lanciano nelle avventure?

V oglia di scoperta e di lanciarvi in nuove avventure? Ecco quali sono i segni zodiacali più avventurosi e da cui prendere esempio

Paurosi, timidi, egocentrici, divertenti. A ogni segno zodiacale la sua caratteristica predominante. Ma quali sono i segni zodiacali più avventurosi in assoluto, quelli con cui anche le situazioni più normali possono trasformarsi in un’occasione per scoprire cose nuove e che non direbbero mai di no a un nuovo viaggio o evento improvviso?

Quelle persone dotate di uno spirito alla Indiana Jones. Ottime da avere vicino come guida o supporto durante una nuova esperienza. Ma anche da cui farsi trascinare alla scoperta di posti e situazioni a cui forse non avreste mai nemmeno pensato. Insomma, i segni zodiacali per cui le parole routine e comfort zone andrebbero abolite e che sono naturalmente più propensi all’avventura e alla voglia di sperimentare e vivere le tante novità della vita.

Toro tra avventure e nuove opportunità

Uno dei segni zodiacali più avventurosi in assoluto è il Toro. Amanti dei viaggi, della scoperta, di tutto ciò che li possa spostare dalla solita routine donandogli la possibilità di vivere e imparare cose nuove. Insomma, un segno a cui piace rinnovarsi e vivere esperienze che lo possano far crescere, in ogni ambito della vita. Trasformando ogni occasione in un momento di evasione da vivere con mente aperta e pronta a scoprire l’ignoto.

Il compagno perfetto per vivere un’avventura con la sicurezza di avere vicino una persona che ne saprà cogliere ogni minimo dettaglio, aiutandovi ad affrontare tutto con coraggio e con la voglia di buttarvi alla scoperta del Mondo e di voi stessi.

Sagittario, il capitano dei segni zodiacali avventurosi

Che si tratti di un viaggio, una gita, un corso, di provare un piatto nuovo o di vivere dei momenti di pura improvvisazione, il Sagittario è quello che tra i segni zodiacali vi darà maggior soddisfazione. Il motivo? La sua innata voglia di scoprire ciò che non conosce, di vivere ogni minima sfaccettatura delle culture con cui si trova in contatto. Un segno che ama riempirsi gli occhi e il cuore di magnifici ricordi e di vita e che non vi lascerà mai soli se gli domanderete di venire con voi e accompagnarvi in una nuova avventura.

Dopo tutto se c’è un segno zodiacale con la valigia sempre in mano (e mai completamente disfatta), questo è proprio il Sagittario e la sua sempre viva voglia di viaggiare, in ogni senso possibile.

Vergine, niente paura solo avventura

La Vergine, tra i vari segni zodiacali, è quello che manifesta meno paura verso ciò che non conosce. Cosa che lo rende molto affine all’avventura e alla tendenza alla scoperta. Un segno spavaldo, pratico e che tende ad avere il controllo delle situazioni. Cosa che gli rende piuttosto semplice adattarsi anche circostanze nuove (almeno in parte). Trovando sempre un piano alternativo se quello principale non dovesse seguire il percorso tracciato.

Insomma, un segno che ama l’avventura poiché sa come gestirla e che si dimostra un compagno perfetto per provare cose nuove con la quasi certezza che tutto andrà per il verso giusto. Come dire, avventurosi si, ma con una certa prudenza.

Gemelli, tra sfide e nuove avventure

Nonostante le apparenze anche i Gemelli sono tra i segni zodiacali più inclini all’avventura. Una personalità complessa certo, ma che non si tira mai indietro di fronte alla possibilità di compiere cose nuove. Pronto ad accogliere sempre nuove sfide e a vivere nuove avventure, prima di tutto per se stessi.

I Gemelli, infatti, non amano il giudizio esterno e pur di non averci a che fare si lasciano coinvolgere in esperienze al limite del rischio, vivendole con gioia, appagamento personale e senza il minimo accenno di tentennamento. Insomma, dei veri leader dell’avventura e un segno capace di trasformare ogni occasione in un momento di pura scoperta.

Pesci, il numero uno dei segni zodiacali spericolati

Ma il podio dei segni zodiacali più avventurosi ha un solo gradino più alto, ed è tutto suo, dei Pesci. Un segno che non ha rivali quando si tratta di buttarsi a capofitto nella scoperta di luoghi, sapori, culture ed emozioni sempre nuove. Amanti di ogni singolo dettaglio di ogni cosa, sono insuperabili nel trovarli e nel coinvolgere chi hanno vicino nella loro avventurosa ricerca e scoperta di ciò che ancora non conoscono.

Il tutto integrato da un forte spirito indipendente e da quella voglia di libertà che li rende dei veri leader dell’avventura e della vita in generale. E da cui trarre ispirazione, lasciandosi coinvolgere dalle novità con uno spirito positivo e carica di desiderio e di scoperta.

Che dire, valigia alla mano non vi resta che trovare il compagno/a perfetto per la vostra prossima avventura, optando per un partner tra i segni zodiacali appena descritti o, perché no, diventando anche voi tra i segni più avventurosi partendo proprio da questo momento.