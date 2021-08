Segni zodiacali e musica: qual è quella che più si adatta a ognuno?

C 'è una correlazione tra il segno zodiacale e la musica che ci piace ascoltare (o suonare)? Secondo le stelle, abbiamo dei gusti "predefiniti": scopri il genere cui sei più affine.

È sempre divertente vedere come ci influenzano le stelle, anche per quanto riguarda i nostri gusti personali. C’è un legame tra i segni zodiacali e la musica che amano ascoltare? Dalla rock alla pop fino alla classica, la musica è una delle forme d'arte più pure che esistano.

Quando stiamo male, quando abbiamo un piccolo problema di cuore o ci sentiamo sole, la prima cosa che facciamo è rifugiarci nelle note. Scopri i segni zodiacali e la loro musica favorita!

Ariete

Il tuo segno zodiacale è fuoco puro, insieme al Leone e al Sagittario. Per te, la musica rappresenta una parte fondamentale della tua vita: hai il ritmo nel sangue e non intendi separartene nemmeno per un istante. Il genere musicale di cui non puoi fare a meno è il rock: ami ballarlo, cantarlo a squarciagola.

Toro

Se sei una donna del Toro, probabilmente hai bisogno ogni tanto di rifugiarti nella musica, di caricarti con le tue canzoni preferite. Ti piacciono vari generi, non ne hai uno prediletto: dal pop al rock, fino al sound elettronico, trovi irresistibile ascoltare la musica ad alto volume. Non c'è nulla di meglio della tua canzone preferita: la ascolteresti fino alla nausea!

Gemelli

Ami il ritmo, ma soprattutto ti piace il cantautorato. E per quanto non disdegni la musica più commerciale, in particolare estiva, sei una grande fan delle canzoni che ti permettono di sognare il grande amore, che ti fanno sentire viva. Non perdi mai l’occasione di andare a un concerto appena possibile.

Cancro

Cara donna del Cancro, tu hai una caratteristica intrinseca che non ti abbandona mai, neppure per un momento: sei un segno zodiacale nostalgico, che ama rifugiarsi nel passato, alla ricerca dei vecchi ricordi e amori. Sei uno dei pochi segni che ama la musica classica, oltre che il cantautorato. L'importante è che la musica ti dia quelle vibes che ti facciano sentire leggera e felice.

Leone

Irruenta, decisa e orgogliosa, la donna del Leone non si separa mai dalla sua musica. Quando scegli di ascoltare un cantante, difficilmente te ne separi: sei molto ossessiva per natura e potresti ascoltarlo all'infinito. Non hai un genere preferito: proprio come il segno della Vergine, ti piace ascoltare la musica purché ti trasmetta delle sensazioni forti e decise.

Vergine

Il segno della Vergine non potrebbe decisamente vivere senza la musica. È un’ispirazione, è una delle poche attività che ti permette di rinascere, di stare bene con te stessa. Per questo motivo, ascolti quasi tutti i generi, spazi dall'elettronica alla classica, perché per te è il significato del brano e del ritmo a essere essenziale.

Bilancia

Essendo un segno enormemente romantico, non rinunci alle canzoni d’amore. Anzi, sono le tue preferite. Ti piace ascoltare un genere di musica che possa cullarti poco prima di dormire, lenire il cuore dalle ferite, ispirarti per un futuro migliore. Sono le emozioni che contano per te – le sfumature di ogni parola.

Scorpione

La donna dello Scorpione non può vivere assolutamente senza le sue amate cuffie, così come i concerti e gli spettacoli. Ami ballare fino a notte fonda, cantando a squarciagola: è probabilmente la tipologia di divertimento a cui mai rinunceresti. Oltre al rock, ami il jazz, il pop e la commerciale.

Sagittario

Sei attratta inevitabilmente dalla musica che riesce a trascinarti sulla pista da ballo. Tra i segni zodiacali, sei la più scatenata, portata per l’avventura e per il rischio. Odi annoiarti, ami divertirti, organizzare nuove esperienze. Non disdegni neppure la musica new age, soprattutto per rilassarti e trovare l’energia di affrontare una serata in pista!

Capricorno

Le sfumature pop sono irresistibili per te nella musica. Ti piace sentirti viva, ballare fino all'alba, magari sulla spiaggia, con la sabbia tra le dita. Sei però anche un segno fortemente affezionato alla casa, e pertanto trascorrere una serata all'insegna della musica rilassante nel tuo salotto, con un buon bicchiere di vino o una cioccolata calda a seconda della stagione ti fa sognare.

Acquario

Se sei dell’Acquario, sai già che il tuo è il segno zodiacale più creativo per eccellenza. Non rinunci mai alla musica, né a ogni altra forma d’arte. Ne sei dipendente, perché ti permette di entrare in un mondo tutto tuo, a caccia della tua musa ispiratrice. Con la cuffia nelle orecchie e il sorriso sulle labbra, è il tuo momento prezioso, che ami vivere da sola, nella tua intimità.

Pesci

Per il segno dei Pesci, vivere di vibrazioni e strumenti è una componente importante della propria esistenza. Non è solo una questione di musica, bensì di felicità: oltre che ascoltarla, suoni parecchi strumenti e canti anche. La musica estiva rimane la tua preferita, quelle canzoni da ascoltare in auto, con il finestrino abbassato, osservando il mare.

Ti rivedi nel legame tra segni zodiacali e la musica che amano ascoltare? Lo diciamo sempre: lo Zodiaco non è una scienza esatta, in alcun modo. Tuttavia, qualche fondo di verità magari c’è, o forse no. Del resto, siamo noi che ci facciamo guidare dai nostri istinti: e che cos'è la musica, se non uno degli impulsi primordiali?