I segni zodiacali nati per essere dei veri leader

O gni segno zodiacale ha le sue caratteristiche: ecco quali sono più portati per essere leader

C’è chi all’oroscopo crede ciecamente, chi è diffidente ma lo legge sempre e chi è semplicemente curioso. A quanto pare però tutti siamo influenzati dalle stelle, ed ecco che i nati in un determinato periodo hanno alcune caratteristiche simili. Tra le diverse particolarità e i numerosi segni distintivi oggi vogliamo parlarti di astri e in modo particolare vogliamo raccontarti quali segni zodiacali sono nati per essere leader.

Un buon leader non ha nulla a che vedere con l’immagine del capo bacchettone, ci si riferisce ad una personalità dotata di carisma. Con capacità di guidare il proprio team verso l’obiettivo, trasmette passione, fiducia e motivazione. Ma quali sono i segni zodiacali che vantano questa dote? Scopriamolo subito.

I segni zodiacali con caratteristiche da leader

Riuscire a guidare un gruppo non è solo una questione di autorità o di carica lavorativa ma di attitudine: serve il carattere giusto e certamente anche un forte carisma per riuscire ad avere influenza sulle persone. Ci sono segni zodiacali in grado di lasciare il segno più di altri da questo punto di vista. Vuoi sapere se anche tu sei un leader e come puoi utilizzare questa tua dote nel mondo del lavoro per fare squadra con i colleghi? Ti sveliamo subito quali sono i segni con questo pregio.

Ariete

Con un carattere decisamente determinato, il segno dell’ariete è uno di quelli nati per diventare leader. Con una dote persuasoria innata, viene seguito con coraggio ed entusiasmo dai membri della squadra per il suo carattere pronto a tutto. I nati sotto il segno dell’ariete sono davvero inarrestabili quando si prefiggono un obiettivo e continuano ad insistere fino al raggiungimento.

Chi è nella squadra di un ariete sa di avere al proprio fianco una persona con doti importanti di motivazione, persuasione e anche organizzative.

Cancro

Il secondo segno zodiacale che si distingue chiaramente per le sue doti da leader è il cancro. Pur con un carattere coinvolgenti e doti da “condottiero” il segno del cancro è anche molto affettuoso tanto da essere considerato uno dei segni zodiacali più legati alla famiglia e agli affetti.

Il cancro è certamente un segno pronto a condurre una squadra verso l’obiettivo ma è anche la persona giusta in grado di difendere i più deboli; in prima linea per la lotta contro le ingiustizie non ha paura di esporsi.

Bilancia

Terzo segno zodiacale con doti di leader è il bilancia. Le persone nata sotto il segno della bilancia hanno capacità di gestire un gruppo indirizzandolo verso l’obiettivo ma senza mai prevaricare; il loro carattere è infatti tranquillo, pacifico ed equilibrato.

Le persone nate sotto il segno della bilancia sanno essere equilibrate e in questo modo riescono a farsi ascoltare con diplomazia; i più grandi leader della storia hanno proprio scelto la diplomazia come arma a loro favore ed ecco che chi ha questo segno zodiacale sembra essere ben predisposto a guidare un gruppo ascoltando i diversi punti di vista e trovando poi una soluzione davvero utile e proficua per tutta la squadra.

Leone

Come non citare il leone? Se sei nata sotto il segno del leone già sai che vesti i panni del “re della foresta”. Un segno che da sempre ha l’animo nobile e che si contraddistingue proprio per la sua capacità di mantenere ordine in una squadra o in un gruppo.

Nel mondo del lavoro, il leone è in grado di guidare una intera squadra verso l’obiettivo ma il suo potere non è l’essere autoritario o il carattere forte quanto più il carisma. C’è chi definisce il leone uno dei segni più magnetici dello zodiaco e sicuramente non ha torto.

Capricorno

Un altro segno che si distingue da questo punto di vista è il capricorno. Le persone nate sotto il segno del capricorno conoscono già le qualità principali: con una forte dedizione al lavoro, una grande organizzazione e una professionalità impareggiabile è forse uno dei segni dello zodiaco che più si impegna nelle cosi. Le sue doti sono quelle di riuscire a coordinare una squadra, facendo in modo che si arrivi all’obiettivo senza stressare nessuno ma riconoscendo i talenti di ciascun membro del gruppo.

La forza del capricorno come leader è quello di non impartire ordini ma empaticamente comprendere i talenti di ciascuno, assegnando i compiti in modo bilanciato ed adeguato. In questo modo si crea un clima di lavoro profittevole e soprattutto calmo.

Scorpione

Anche il segno dello scorpione si distingue con le sue doti professionali e da team leader. Il segno zodiacale sanguigno e passionale per eccellenza mette pathos e carisma in tutto ciò che fa, forse per questo riesce ad ottenere facilmente il comando.

Affascinanti ammaliatori; gli scorpioni sono così irresistibili che è impossibile dirgli di no. Il loro carattere forte poi li mette in posizione dominante.

Vergine

Ultimo segno che citiamo tra i segni zodiacali leader è quello della vergine. Lo zodiaco ha fatto conoscere questo segno zodiacale per la sua attitudine al perfezionismo, all’ordine e all’equilibrio ma si fa conoscere anche per il carattere calmo e pacato. Persuasivi ma con delicatezza, riescono a guidare una squadra con estrema sensibilità.