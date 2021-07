Segni zodiacali nostalgici: ecco quelli che guardano di più al passato

D al Cancro allo Scorpione, ecco i segni zodiacali che vivono nel passato, in assoluto i più nostalgici dello zodiaco.

Alcune persone sono proiettate nel futuro, altre nel presente e altre ancora nel passato. Tu a quale categoria appartieni? Lo rivela il tuo segno zodiacale. Che la dice lunga sul tuo carattere, rivelandoti anche quanto sei nostalgica.

Dal sensibile Cancro al romantico Pesci, dal pratico Toro all'insospettabile Gemelli, ecco la nostra classifica dei segni che guardano di più al passato. E che amano smarrirsi nei ricordi di luoghi e tempi lontani, tra lacrime e sorrisi.

Cancro

Primo in classifica è senza dubbio il segno zodiacale del Cancro, il più nostalgico in assoluto. Il Cancro tende a idealizzare la sua infanzia e in generale i ricordi di tempi lontani. Essendo molto sensibile, si attacca alle cose, alle persone ma anche ai luoghi in cui ha vissuto, portandoseli nel cuore per sempre. Basta un minimo stimolo per riportarlo indietro nel tempo e riaccendere emozioni sopite. Al Cancro piace provare nostalgia, lasciarsene travolgere, tra sorrisi e lacrime. Può cullarsi nei ricordi di persone scomparse o di bei momenti che non torneranno mai più.

D'altronde è fatto così, ha un animo tra i più dolci e delicati dello zodiaco, gli piace sentirsi al sicuro, circondarsi di persone che lo amano, vivere in luoghi confortevoli e accoglienti, attorniato da ricordi che se da un lato risvegliano sentimenti di felicità, dall'altro lo fanno piombare (abbastanza spesso) nella totale malinconia. Ma appena torna nel presente, si riprende!

Gemelli

Chi l'avrebbe mai detto che il segno dei Gemelli fosse predisposto alla nostalgia. Eppure è proprio così. Soprattutto quando diventa "grande". Perché i Gemelli, amanti come sono della spensieratezza, non vogliono invecchiare, simili a eterni Peter Pan. Ed ecco che, con l'età adulta e tutte le responsabilità che essa comporta, diventano insospettabilmente nostalgici verso i vecchi tempi della giovinezza, vissuta spesso all'insegna della totale libertà, del divertimento e della leggerezza. Non potersi più permettere quel tipo di atteggiamento per questo segno zodiacale è una vera tortura. La nostalgia aiuta a lenire l'amarezza per i tempi perduti.

Capita anche che provi mancanza per l'infanzia, soprattutto se l'ha vissuta in modo sereno. Se potesse, tornerebbe volentieri bambino, trascorrendo le giornate a giocare con gli amici e a fare dispetti (ha un animo birichino). Per fortuna i suoi attacchi di nostalgia, di solito, non durano troppo a lungo perché i Gemelli si annoiano presto e altrettanto velocemente si appassionano di qualcosa di nuovo.

Scorpione

Apparentemente lo Scorpione è tutto d'un pezzo. In realtà, nel suo animo complesso e sfaccettato, nasconde una profonda nostalgia per il tempo passato. Soprattutto per le persone a cui teneva, parenti, amici o vecchi amori ormai lontani. Anche i luoghi e gli odori risvegliano nello Scorpione emozioni sopite, catapultandolo in un attimo indietro nel tempo. Non mostra a tutti la propria tristezza, spesso risvegliata dalla nostalgia, eppure è capace di forti emozioni e di provare un dolore indescrivibile a parole. La sua indole criptica e misteriosa lo rende indecifrabile, a tal punto da farlo sembrare gelido e impenetrabile. Ma in realtà il suo cuore è tenero e pronto a sciogliersi alla prima occasione nostalgica. Lo sanno solo le persone che lo conoscono bene, unici privilegiati a cui concede la preziosa opportunità di vederlo per com'è realmente.

Pesci

Se il Cancro è il più nostalgico tra i segni zodiacali, il segno dei Pesci si aggiudica il secondo posto. Si deve principalmente al fatto che è un romanticone. Accumula ricordi di luoghi, persone, tempi lontani trattenendoli nel cuore per l'eternità. Ama smarrirsi nelle memorie e idealizzarle. D'altronde è un sentimentale, vive di emozioni, adora alternare sorrisi a lacrime. Abbandonarsi al passato, riportarlo in vita attraverso la parola o un diario scritto, è un'attività estremamente rigenerante per il segno dei Pesci. Si lascia totalmente destabilizzare dalla nostalgia e possono passare giorni prima che si riprenda totalmente dalle emozioni così risvegliate.

Anche se sembra una persona pacata e tranquilla, il suo animo è tumultuoso, complesso, ipersensibile, proiettato spesso nella magica dimensione onirica. I Pesci sono sognatori nati, per loro è difficile distinguere i confini tra realtà e fantasia. Ecco perché le emozioni che i ricordi risvegliano possono diventare così totalizzanti.

Toro

Il Toro non è un segno eccessivamente nostalgico ma si guadagna l'ultimo posto della nostra classifica perché, nonostante sia realista e proiettato nel presente, di tanto in tanto ama concedersi il lusso della nostalgia. Può capitargli di pensare a momenti felici del passato condivisi con le persone care e di riportarli in vita chiacchierando con gli amici.

Tuttavia il tempo dedicato alla nostalgia è limitato per il Toro: non si lascia eccessivamente sedurre dai sentimentalismi e di certo non in modo totalizzante come il Cancro o i Pesci. Perché ha estremamente bisogno di mantenere i piedi per terra e non ama destabilizzare la sua normalità. Quindi non appena la chiacchierata nostalgica ha termine, la sua mente torna al presente e alla routine quotidiana.