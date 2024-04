Le stelle su certe cose non mentono mai: prima di rinnovare il guardaroba meglio dare un’occhiata ai loro consigli! Ecco tutte le dritte per uno shopping ad hoc per le nate sotto il segno del Toro

Segni particolari: fashionista. Ebbene sì: le nate tra il 21 aprile e il 20 maggio amano il bello, il lusso e la raffinatezza.

Chi fa parte di questa categoria non “ha” semplicemente stile, ma “è” stile allo stato purissimo. Se sei una donna Toro quindi le stelle ti indicano ammiccando come la più cool dello zodiaco e sono assolutamente certe di poter affermare che il tuo senso estetico ha davvero una marcia in più: non ignorarlo mai!

Hai un “occhio” davvero impeccabile nel valutare capi e accessori e la tua passione sfrenata per la moda ti rende indubbiamente il prototipo della fashion-addicted per eccellenza.

Scopri con noi cosa dicono gli astri dello stile di una Toro DOC: il nostro fashion-oroscopo ti indicherà quali sono i “mai più senza” sui quali concentrarti per uno shopping pensato su misura per le tue esigenze.

Lo stile della donna Toro

La donna Toro ha una grande propensione per il lato estetico delle cose e per il bello assoluto, lo abbiamo detto. Nella moda è fortemente attratta da tutto ciò che è glamour e cool, ma anche da pezzi iconici che hanno fatto la storia del fashion system.

Se appartieni a questo segno sei maestra assoluta nell’arte dello shopping e possiedi un gusto impeccabile nel selezionare i pezzi più cool, che sai mixare sapientemente con vintage d’autore. Quando si parla di trend del momento mostri sempre un’attenzione unica per ogni piccola novità, che studi con una minuzia che potremmo definire “certosina”: difficilmente un pezzo in passerella è in grado di coglierti di sorpresa!

Gli astri dicono di te che sei un’amatrice assoluta della moda, non ci sono dubbi: il tuo stile è dunque quello della fashionista DOC, colei che non sbaglia mai un colpo ed è sempre perfettamente allineata con le tendenze che i designers propongono, qualsiasi esse siano.

Il tallone d’Achille per le nate sotto il segno del Toro? Lo shopping, che domande!

Il rischio che corri è indubbiamente quello di lasciarti prendere la mano dagli acquisti e di accumulare capi e accessori, per i quali hai un’autentica passione che tende spesso però di trasformarsi in “confusione” nel tuo guardaroba.

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo è quindi quello di seguire le orme di Carrie Bradshaw e di puntare dritto all’unica cosa che ti occorre davvero: “un armadio gigantesco”!

Launchemetrics/Spotlight

I colori della donna Toro

La palette del cuore della donna Toro non può che essere super cool e in linea con i trend del momento, ma al di là delle mode passeggere esiste un colore favorito del quale non può fare assolutamente a meno.

Il colore-simbolo delle nate sotto questo segno è quello di Venere: il verde. Già, ma quale verde? Tutti! Le nuances alle quali ispirarsi per una donna Toro sono davvero tantissime e vanno dal color prato più brillante, al più intenso muschio, fino ad arrivare alle tonalità acide del lime.

Gli abbinamenti ideali? Adori i color-mix molto glamour, nei quali inserire spesso e volentieri una punta di verde, ça va sans dire.

Launchmetrics/Spotlight

Il guardaroba perfetto della donna Toro

Nel guardaroba delle donne Toro si può trovare… di tutto! Non esiste davvero oggetto del desiderio di una it-girl che non si possa scovare nell’armadio di una nata sotto questo segno così cool.

Una Toro DOC su cosa dovrebbe puntare quindi per uno shopping davvero furbo? Se appartieni a questa categoria il primo consiglio è quello di selezionare preventivamente i pezzi da inserire nel tuo guardaroba: una sessione di acquisti “selvaggia” potrebbe rivelarsi particolarmente pericolosa… soprattutto per la tua carta di credito!

Una volta stabiliti a tavolino gli obiettivi da perseguire sappiamo che istintivamente opterai per i best-of di stagione. Per la primavera estate 2024 ad esempio siamo assolutamente certi che troveremo tra le tue scelte pezzi con dettagli in piume, jumpsuits military-style e capi rubati agli anni 90.

Via libera anche ad abiti e accessori per tous les jours mixati tra loro: le t-shirt da portare con le collane multifilo in perle, gli abiti più basic saranno per lo più rubati allo slip-dressing mentre gli spiriti dei top o dei blazer più semplici potranno scaldarsi grazie a nuances molto hot.

Ma attenzione, non fermarti alle ultime tendenze: una vera Toro, da autentica fashion-lover, non può non avere una base-guardaroba trasversale e composta da capi iconici, di quelli che risolvono gli outfit con un unico tocco di stile anno dopo anno.

Non limitarti al ready to wear di stagione dunque: tieni costantemente d’occhio anche le linee continuative e il vintage, per inserire nell’armadio pezzi-chiave irrinunciabili come un trench, un tailleur pantalone, un paio di mocassini e un paio di jeans.

Shopping corner

Pronta dunque per il tuo shopping ad hoc? Abbiamo scelto per te i capi e gli accessori perfetti per una vera Toro.

Ecco quindi la nostra selezione di “mai più senza” da inserire al volo nell’armadio per le nate sotto il segno più cool dello zodiaco.

Giacca in denim, Piombo da OVS

Gonna lunga, Niù

Camicia cropped in popeline, Max&Co € 89

Slip dress in envers satin, Pennyblack € 129

Abito bustier Rokh H&M, € 199

Costume intero, Marc O’Polo

Secchiello crochet, Antik Batik

Orecchini con zirconi, Morellato € 79

Sandali flat con cristalli, Cafè Noir

Sandali con plateau, Geox € 139,90