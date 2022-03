C i sono personalità che, secondo l’astrologia, sono in grado di influenzare e condizionare gli altri: ecco quali sono i segni zodiacali più manipolatori

Gli astri possono indicare quando la capacità di persuasione diventa negativa, ovvero i segni zodiacali più manipolatori. Di per sé, la capacità di convincere gli altri, di portarli ad abbracciare le nostre convinzioni non è una cosa negativa. Basti pensare alle tecniche educative tra genitori e figli, o perfino alle strategie motivazionali al lavoro. In una certa misura, dunque, la manipolazione è un mezzo per affrontare la vita in relazione con gli altri. Se, invece, la capacità di persuasione viene usata a danno degli altri, diventa un’arma a doppio taglio e, infatti, da qui deriva l’accezione negativa del termine manipolazione.

Secondo gli esperti di astrologia, il modo in cui le persone cercano di controllare gli altri dipende dal loro segno zodiacale, in particolar modo dai suoi valori e dai suoi tratti caratteriali. Un segno emotivamente sensibile potrebbe puntare sulla manipolazione emotiva. Mentre un segno loquace ed espressivo potrebbe raggirare con le parole. Ecco, dunque, quali sono i segni zodiacali più manipolatori.

Scorpione

Al primo posto dei segni zodiacali più manipolatori, c’è lo Scorpione. Le persone nate sotto il segno dello Scorpione (23 ottobre – 22 novembre) in genere sono molto misteriose e profonde. Proprio per queste caratteristiche innate, sono potenzialmente le più abili manipolatrici di tutto lo Zodiaco. Lo Scorpione è capace di molta introspezione e di comprensione delle emozioni altrui.

Rispetto agli altri segni d’Acqua, tuttavia, lo Scorpione sa incanalare le proprie emozioni in maniera diversa, in modo da non renderle evidenti agli occhi degli altri. Non per niente, sanno mantenere i segreti. In questo modo, se vogliono, le persone Scorpione sono in gradi da far credere agli altri di essere in pieno controllo delle decisioni. In realtà, sono loro a manipolare gli altri e prendere le decisioni importanti al posto loro, come se fossero dei burattini, anche se convinti di avere il controllo.

Bilancia

Nella lista dei segni zodiacali più manipolatori, la Bilancia occupa il secondo posto, a sorpresa… O quasi. Essendo il segno dello Zodiaco più interessato all’uguaglianza e alla giustizia, potrebbe sembrare strano o errato al secondo posto. Invece, c’è una ragione valida, poiché le persone nate sotto il segno della Bilancia (23 settembre – 22 ottobre), infatti, possono essere delle vere maestre della manipolazione. Questa loro caratteristica, infatti, è correlata al loro senso di giustizia, anche se non come ci si potrebbe aspettare. I Bilancia puntano principalmente all’armonia e a far sì che l’ambiente che li circonda sia equilibrato e piacevole, proprio come sono loro (o sembrano). In nome di questo, le persone Bilancia non amano schierarsi e, per raggiungere il loro obiettivo senza sporcarsi le mani, non esitano a manipolare e mentire, vincendo quindi anche il titolo di segno zodiacale più ipocrita.

Gemelli

Al terzo posto della classifica dei segni più manipolari dello Zodiaco ci sono i Gemelli. I nati sotto questo segno (21 maggio – 21 giugno) possono essere particolarmente esperti nel mentire e nel manipolare gli altri. Secondo gli esperti di astrologia, le persone Gemelli sono perennemente in disaccordo ed in conflitto con i loro stessi desideri e faticano ad essere onesti anche con sé stessi. In un certo senso, manipolano chiunque, perfino sé stessi.

La loro natura doppia li rende capaci di affermare qualcosa mentre, allo stesso tempo, fanno esattamente il contrario. Insomma, abituati come sono a mentire e credere ciecamente alla menzogna. I Gemelli sono molto abili nel comunicare e indurre nelle persone un senso di falsa sicurezza che fa abbassare loro la guardia. Rivelare tutto ad un Gemelli può essere una mossa rischiosa perché ha una natura estremamente instabile e potrebbe decidere all’improvviso di usare i segreti altrui a proprio vantaggio.

Cancro

Sebbene siano anche molto gentili, anche i Cancro rientrano tra i segni zodiacali più manipolatori. I nativi del segno del Cancro (22 giugno – 22 luglio) tendono a usare la manipolazione emotiva, proprio perché nella loro indole c’è molta emotività. I Cancro potrebbero perfino cominciare una discussione e poi, se il litigio si mette male per loro, rigirare la frittata in modo da passare loro come vittime della furia altrui.

Vergine

In una possibile classifica dei segni zodiacali più manipolatori ci sono anche i nativi della Vergine. Le persone nate sotto questo segno (23 agosto – 22 settembre) sono apparentemente fredde e distaccate, ma sono anche intelligenti e tendono da nascondere la propria emotività. Proprio per questo, i Vergine possono essere abili manipolatori, soprattutto quando sono mossi dalla volontà di vendicarsi. In questo caso, la loro mentalità perfezionista li porta a ideare dei piani precisi per manipolare gli altri senza nemmeno che le persone si accorgano della situazione in cui stanno per ritrovarsi.

Sagittario

I Sagittari entrano a pieno diritto nella lista dei segni zodiacali più manipolatori. I nati sotto questo segno (22 novembre – 21 dicembre) sono particolarmente abili a influenzare i pensieri e le azioni degli altri. Inoltre, sono anche particolarmente capaci di sapere come volgere ogni tipologia di situazione a proprio favore.