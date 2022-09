5 segni zodiacali da cui potrai sempre aspettarti diplomazia

C os'è la diplomazia e quali sono i segni zodiacali che maggiormente sanno utilizzare questa utilissima qualità

A qualcuno potrebbe sembrare che non prendano mai una posizione netta o che non si vogliano schierare da una parte o dall’altra per tutelarsi ed evitare di esporsi. Ma questo (anche se a volte è così) non è sempre vero. La diplomazia, infatti, se usata nel modo corretto è senza dubbio una qualità e alcune persone ne sono più provviste di altre. Potendola esercitare anche nelle situazioni più complesse e ingestibili.

Soprattutto se si è nati sotto stelle favorevoli, capaci di donare quel po' di tatto, finezza e abilità necessaria nel trattare anche le questioni più delicate che ci si parano davanti, mantenendo un atteggiamento che tuteli se stessi e gli altri. Ma chi sono questi fortunati segni zodiacali la cui arma di forza è la diplomazia? Proviamo a scoprirlo e, se ne siamo sprovvisti, ad imparare come sviluppare questa capacità prendendo esempio da chi la possiede in modo innato.

La vergine, una vera diplomatica

Tra i segni zodiacali che portano fieri la bandiera della diplomazia c’è la Vergine. Un vero portento in materia, capace di affrontare anche le situazioni più difficili senza mai trovarsi in svantaggio grazie proprio a questa sua innata qualità. Attenti e che difficilmente cascano in passi falsi, le/i nate sotto il segno della Vergine non farebbero mai nulla per rovinarsi la reputazione e per minare quella altrui. Per questo, anche se in privato sanno orchestrare milioni di piani e strategie, nel momento di un dialogo vis a vis, sapranno sfoggiare una atteggiamento diplomatico da lasciare letteralmente senza parole chi hanno di fronte.

Scorpione tra diplomazia e strategia

Altro segno zodiacale che sa come trattare ogni situazione con diplomazia e con una disinvoltura invidiabile è lo Scorpione. Anche se notoriamente questo segno è considerato piuttosto fumantino, pronto alla discussione e a far valere le sue idee e opinioni, non c’è nessuno che come lui sappia portare un dialogo ai massimi livelli di diplomazia. E questo soprattutto grazie alla sua enorme abilità di “pazientare” prima di intervenire, lasciando che gli altri si mettano in difficoltà da soli per poi colpire e pungere l’avversario con il loro aculeo e portare a casa il risultato desiderato.

La Bilancia, diplomatica ed equilibrata

La Bilancia è un segno zodiacale famoso per il suo essere equilibrato, sia nella vita che nel modo di guardare e approcciarsi agli altri. Ecco perché, anche per chi è nato sotto queste stelle, la diplomazia è come il pane quotidiano, irrinunciabile e vitale. Durante le discussione in cui possono loro malgrado ritrovarsi, infatti, preferiscono non prendere le parti di nessuno, ma mediare. Ascoltando le divere opinioni e cercando di mettere in accordo i diversi contendenti, mantenendo un atteggiamento neutrale e, neanche a dirlo, equilibrato.

Diplomazia e dolcezza: i Pesci

Delicati, sensibili e sempre (o quasi) affabili e gentile i Pesci non potevano che essere anche dotati di grande diplomazia. Dopo tutto nessuno come loro sa come parlare e cosa dire per mettere in accordo chi hanno di fronte. Una dote che, insieme a quella di riuscire a non fare mai arrabbiare nessuno, li rende i numeri uno in fatto di diplomazia e di positività, anche nelle situazioni apparentemente (per loro non è così) più difficili.

Leone, un re della diplomazia

Infine, forse più per interesse personale, altro segno zodiacale dedito alla diplomazia è il Leone. Data la sua forte voglia di primeggiare e il suo naturale atteggiamento da leader, al Leone conviene avere anche un atteggiamento diplomatico per poter mantenere saldo il suo ruolo. Evitando di venire detronizzato e obbligandosi ad affrontare diverbi, liti e/o discussioni. Che sia per natura o per un ritorno personale, quindi, anche il Leone sa sfoggiare una diplomazia invidiabile (quando vuole, ovviamente) il che lo rende un segno dal quale potersi aspettare calma, equilibrio e forza, anche nelle situazioni più controverse.

Se, quindi, non avete la fortuna di essere nati diplomatici, potete sempre optare per farvi amico uno di questi segni. Imparando da loro la sottile arte della diplomazia e facendovi aiutare da loro e metterla in atto nel modo e nei tempi più appropriati.