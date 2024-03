Ariete: caratteristiche, affinità, difetti e consigli di benessere

P ermalosi, gelosi e impazienti. Ma anche pieni di qualità e doti stupende. Ecco le cose da non dire mai a chi è dell'Ariete e consigli di benessere per i nati sotto questo segno

Ci siamo, la primavera è arrivata e con lei si entra di diritto nel periodo dedicato all’Ariete. Il segno dell’Ariete va infatti dal 21 marzo al 19 aprile.

Le caratteristiche dell’Ariete

Deciso, forte e coraggioso, l’Ariete è il primo segno dello Zodiaco e dà inizio alla primavera. Le persone appartenenti a questo segno sono entusiaste, determinate e passionali. Solitamente sono estroversi, aperti e sanno fungere da stimolo a chi sta loro intorno. Tra le loro caratteristiche, poi, c’è l’essere dinamici e molto attivi.

I difetti dell’Ariete

Le persone nate sotto il segno dell’Ariete reagiscono spesso in modo poco razionale ed esagerato: l’irruenza e l’impulsività sono tra i loro difetti peggiori. Maniaci del controllo, non amano aspettare, non sopportano chi perde tempo e chi dice loro cosa fare. Un bel caratterino, insomma, motivo per il quale ci sono delle cose che non andrebbero mai dette a un Ariete, capaci di infiammarlo in pochissimi secondi e di accendere la sua natura permalosa in pochissime frasi.

Le cose da non dire mai a chi è dell’Ariete

Se anche voi avete a che fare con un nato/a sotto queste stelle, è bene sapere alcune delle cose che mai e poi mai dovete pronunciare di fronte a un Ariete.

Sei certa di non aver bisogno di aiuto?

Se avete a che fare con un Ariete conoscerete bene quanto possano essere testardi e quanto amino fare le cose da soli, senza l’aiuto di nessuno. Nonostante li vediate in difficoltà, quindi, mai insistere per aiutarli a meno che non siano loro a chiedervi supporto. Non fareste altro che agitarli e assicurarvi una risposta poco gradita.

Ariete, sei troppo sensibile!

Nonostante in apparenza possano sembrare freddi e poco inclini all’emotività, i nati Ariete sono altamente sensibili. Ecco perché è bene non esagerare con i commenti, le battute, le critiche, ecc. li ferireste anche se non ve lo fanno vedere. In più non fategli notare la loro sensibilità, li fareste chiudere a riccio fino a data da destinarsi.

Dovresti riguardare questa cosa

Mai e poi mai criticare un Ariete o dargli consigli non richiesti. Ovviamente se questo non è più che strettamente necessario. In caso contrario è molto probabile che la reazione non sia proprio delle migliori. Dopotutto la loro indole da leader non gli fa accettare dei rimproveri se non più che motivati e possibilmente fatti in privato.

Quanto sei vanitosa/o

E quindi? Un vero Ariete, si sa, porta con sé una buona dose di egocentrismo e vanità tanto da ritrovarsi spesso a specchiarsi e/o a parlare di sé. L’importante è non farglielo notare scatenando il suo lato leggermente permaloso. Meglio cambiare argomento in modo delicato ed elegante, senza che se ne accorga o comunque limitando i danni.

Va bene che sei dell’Ariete ma dovresti essere più paziente

Caratteristica predominante dell’Ariete è la sua impulsività e impazienza nel fare le cose. O meglio e in parole semplici, i nati sotto queste stelle vogliono tutto e subito. Ecco perché, mettere il dito nella piaga invocando alla loro inesistente pazienza, non farà altro che spazientirli ancora di più. Portandoli a manifestare il loro disappunto in tutta la sua intensità. Come dire, esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe.

Non ci riuscirai mai

Ecco le parole che maggiormente tirano fuori l’orgoglio e la competitività del segno dell’Ariete. Una combo perfetta per far si che riescano a trasformare l’impossibile in possibile mettendovelo davanti a ogni costo. E pretendendo anche il vostro riconoscimento. E che state certi vi convinceranno a dargli.

Ariete, ti puoi calmare?

Se c’è una cosa da non dire mai a chi è nervoso e/o agitato è di calmarsi. Se poi la persona in questione è del segno dell’Ariete il consiglio vale doppio. Non fatelo mai e poi mai. Otterreste il risultato opposto e potreste essere voi a pagarne le conseguenze. Dopo tutto siete le persone più vicine in quel momento, se non con voi con chi?

Non essere geloso

Ecco un’altra frase da un milione di dollari e che non dovreste mai dire a un Ariete. La gelosia, infatti, fa parte di loro (dopotutto sono anche egocentrici). Per questo se non gli date le giuste attenzioni che pensano di meritare scatenerete la loro reazione e a nulla servirà cercare di moderarla. Se non ovviamente ad alimentarla ancora di più. Il consiglio? Mettete in conto la gelosia degli Ariete e cercate di farvela amica. Altrimenti lasciate perdere.

Insomma, le cose da non dire mai a un Ariete sono davvero tante ma questo è solo un piccolissimo prezzo da pagare se ci si vuole concedere la possibilità di godere dell’amicizia e/o dell’amore di questo segno eccezionale.

Fatto come tutti di qualche angolo appuntito a cui prestare attenzione ma anche di tante, tantissime qualità a cui, una volta conosciute, sarà difficile rinunciare. Che dire, non vi resta che provare e verificare da voi.

Affinità dell’Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco e va molto d’accordo, soprattutto per costruire relazioni amorose, con il Cancro, il Toro, il Sagittario e l’Acquario. Con il Sagittario condivide lo spirito avventuroso e la voglia di indipendenza, mentre con il Toro si può creare un rapporto di stima e fiducia molto forte, incentrato sull’equilibro. Nella relazione Ariete-Cancro, invece, nonostante i due segni sino compatibili, può accadere che il carattere impulsivo e predominante del primo schiacci quello del secondo. L’affinità con l’Acquario, infine, è soprattutto mentale, oltre che fisica: i due segni condividono etica e passioni e il loro rapporto è estremamente bilanciato.

Ariete: consigli di benessere

Una delle caratteristiche principali dell’Ariete è la sua grande energia, che la porta ad essere una persona molto dinamica. Essendo un segno di fuoco, ha dentro di sé un “focolare pieno di legna” in attesa di una scintilla per accendersi. Se desidera qualcosa lo ottiene anche perché le sfide lo affascinano: ha infatti uno spirito guerriero e bellicoso che non indietreggia di fronte alle difficoltà ed entra con fiducia incrollabile in ogni genere di competizione. Per quanto riguarda la salute, l’Ariete è soggetto a frequenti mal di testa, congestioni nasali e gastriti. Tutta colpa del suo temperamento teso. Fortunatamente ha una grande capacità di recupero e di combattere le malattie con rapidità. La sua parola d’ordine è “azione”. Ecco alcuni consigli di benessere per i nati sotto questo segno zodiacale.

Gestisci la rabbia

Uno dei punti deboli dell’Ariete è la sua tendenza a cedere agli scatti di ira. Sappiamo benissimo che è difficile, ma quando senti che stai per esplodere cerca di contare fino a 10. E poi sforzati di osservare l’emozione (collerica) che stai provando. Le azioni da seguire in quei momenti sono 2:

ascoltare i segnali del tuo corpo che ti spingono ad agire, cercando di fermarti prima che sia troppo tardi;

focalizzare la mente sui pensieri che la attraversano: ti accorgerai che alcuni sono davvero irragionevoli.

Non esagerare con l’alcol

L’irruenza dell’Ariete lo porta a volte a divorare il cibo senza masticare e ad eccedere con l’alcol senza pensare alle conseguenze con per la salute. Ricorda però che errati comportamenti alimentari potrebbero incidere sugli episodi di emicrania, e sappiamo che l’Ariete è collegato alla testa.

Meglio quindi non esagerare con l’alcol e accompagnarlo sempre a robusti spuntini, mai a stomaco vuoto.

Gli sport? Meglio quelli d’azione!

L’Ariete è uno dei segni che più soffre se viene frenato e ostacolato nella sua voglia di fare o di esprimersi. Ha infatti molta energia da spendere in tutte le attività per cui nutre una vera passione. Il suggerimento è quello di scaricare questa energia attraverso lo sport, meglio se prevedono il coinvolgimento di tutte le fasce muscolari, come la corsa.

Annusa i profumi che ti fanno stare bene

Solitamente l’Ariete è una persona istintiva che trova (anche) nell’olfatto e nel gusto il suo benessere. Il suggerimento è quello di circondarsi dai profumi che ti fanno stare bene.

Alcuni studi hanno dimostrato che ci sono parti del cervello che possono essere influenzate, positivamente o negativamente, dagli odori – è stato provato ad esempio che il gelsomino aiuta a stimolare le capacità di risoluzione dei problemi e ad incrementare l’interesse e la motivazione mentre menta piperita, bergamotto, sandalo e lavanda sono risultati efficaci nell’aumentare la motivazione.

Cura i rapporti con gli altri

I proverbiali scatti d’ira e la testardaggine dell’Ariete possono mettere a dura prova i rapporti interpersonali con i propri cari, ma anche con i colleghi e con il vicinato. Il consiglio è quello di pensare agli altri prima di intestardirti su alcune cose o di esplodere o, ancora, di escluderli: le persone più sensibili potrebbero non capire la natura dei tuoi atteggiamenti e sentirti molto feriti.

Testa, organo bersaglio dell’Ariete

L’Ariete è collegato alla testa: a causa della costante tensione che caratterizza il suo temperamento, può soffrire di cefalee ed emicranie, con conseguenti pesanti sullo stile di vita. Il consiglio, quindi, è di prevenire gli attacchi di mal di testa, curando il riposo, l’alimentazione, lo svago e cercando di osservare una vita il più possibile regolare.

Un’idea in più? Regalarsi un bel massaggio al cuoio capelluto che scacci via la fatica, e liberi l’energia positiva.