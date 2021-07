Segni zodiacali schivi e silenziosi, che amano stare in disparte

S ei taciturna e non ami essere al centro dell'attenzione? Il tuo segno zodiacale potrebbe dirti molto su questa tendenza

Non tutti amano chiacchierare. Ci sono alcuni segni zodiacali schivi e silenziosi, caratterizzati da un'indole più pacata rispetto agli altri che li porta anche, a volte, a restare in disparte. L'isolamento in questo caso è voluto e rappresenta una sorta di comfort zone nella quale rifugiarsi quando ci si trova in situazioni poco congeniali.

Questi segni, di solito, fanno fatica a condividere le proprie esperienze e non parlano molto di sé; sono più riservati e discreti, schivi e taciturni. Non amano la vita caotica e confusionaria e ai party folli preferiscono una passeggiata in solitaria al mare o in montagna. Condividono il loro tempo solo con le persone giuste, quelle che accuratamente scelgono di inserire nella propria vita dopo un'attenta selezione.

Ecco quali sono i segni più taciturni dello Zodiaco!

Toro

Il Toro è un segno zodiacale piuttosto timido. Taciturno, non socializza con facilità ed è raro incontrarlo in un ambiente che non conosca già come le sue tasche o nel quale non abbia già amicizie collaudate.

Nelle uscite di gruppo o durante le vacanze, i nati sotto il segno del Toro sono quelli che si riconoscono a colpo d'occhio perché tendono ad isolarsi e a staccarsi dal resto del gruppo.

Preferiscono una passeggiata in solitaria tra i sentieri al fresco piuttosto che una bevuta conviviale in casa; al mare preferiscono ascoltare musica o leggere un libro e rinunciano facilmente al drink da condividere per una chiacchierata serale a meno che non conosca già tutti i presenti.

Il Toro nutre aspirazioni importanti ed è particolarmente riflessivo. Il suo silenzio non è da considerare alla stregua di uno scarso interesse: rappresenta più la voce della sua insicurezza.

Il Toro è anche uno dei segni più nostalgici.

Bilancia

La Bilancia è alla continua ricerca dell'equilibrio interno e per questo fa parte dei segni zodiacali schivi e silenziosi. Nel caso della Bilancia, il silenzio può essere un sintomo di disapprovazione o di astio. Al posto di discutere e litigare, i nati sotto questo segno zodiacale, in molte occasioni, preferiscono tacere e chiudersi in se stessi evitando lo scontro diretto.

Non amano, infatti, essere destabilizzati e faranno di tutto per preservare l'equilibrio interno ed esterno in ogni situazione.

Non si tratta di un atteggiamento che porta a temere il confronto; la Bilancia, semplicemente, non vuole creare problemi e aspira alla serenità. Per questo proverà sempre ad eliminare ogni motivo di attrito o di astio, anche tacendo le sue stesse esigenze, per il benessere collettivo.

Sappi però che quando amiche o amici di questo segno tacciono vuol dire che qualcosa non va. Attenzione a non farli arrabbiare troppo perché potrebbero esplodere e a quel punto la situazione sarà irrecuperabile.

Acquario

L'Aquario è timido e per questo motivo anche silenzioso; è inoltre un segno che vanta un lato artistico molto spiccato che si concretizza in una visione della realtà spesso particolare e diversa da quella che percepiscono gli altri.

Timoroso, l'Acquario è insicuro e molto riflessivo. Vive tutto troppo intensamente, al punto tale da fare fatica a condividere i suoi stati d'animo perché teme di essere frainteso. Ma l'Acquario tende ad isolarsi anche per un altro motivo: a differenza di altri segni zodiacali, si ricarica solo prendendosi una pausa dal resto del mondo.

Per l'Acquario, il tenersi in disparte è come premere il pulsante "Pause" e mettersi in ricarica energetica per poi tornare più forte di prima.

Non è infatti tra i segni più chiacchieroni, che hanno bisogno di esternare in continuazione le proprie esperienze per eliminare lo stress. I nati sotto il segno dell'Acquario affrontano i momenti più stressanti in modo contrario: isolandosi.

Pesci

Tra i segni zodiacali schivi e silenziosi, i Pesci non amano le chiacchiere a vuoto. Non sono timidi ma non hanno piacere a condividere questioni che non reputano importanti, come se ogni parola pronunciata o ascoltata avesse un enorme valore.

Questo segno zodiacale preferisce conservare le energie a favore di altre esperienze e quindi evitare un inutile dispendio di forze.

I Pesci odiano, inoltre i conflitti, e potrebbero decidere di tacere in eterno per non suscitare reazioni incontrollabili. Sono molto intuitivi e il silenzio è ciò che serve a cibare il loro intuito.

Cancro

Il Cancro è fondamentalmente insicuro e prova a nascondere la sua insicurezza allontanandosi dal resto del gruppo.

Un uomo o una donna Cancro sono tendenti a soffrire d'ansia, tanto vivono pesantemente il confronto con gli altri. Temono il giudizio esterno e questo è il motivo dei lunghi silenzi nei quali piuttosto che esporsi, i nati sotto il Cancro preferiscono tenersi in disparte.

Capricorno

Il Capricorno è uno dei segni zodiacali schivi e silenziosi, uno di quelli che ama restare in disparte perché tende a studiare e ad analizzare il comportamento degli altri. Può sembrare freddo e distaccato ma in realtà è solo mancanza di fiducia nei confronti del prossimo.

Il Capricorno ha bisogno di analizzare le persone che inserisce nella propria vita e solo dopo un'attenta indagine valuta se aprirsi completamente oppure restare nel silenzio; è una persona leale e la stessa lealtà la cerca insistentemente negli altri. Purtroppo, però, non è detto che la trovi.