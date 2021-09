Quali sono i segni zodiacali più attratti dai social?

Q uali sono i segni zodiacali che non sanno proprio rinunciare alla grande attrattiva dei social network? Dal Leone al Sagittario, lo Zodiaco ti dice quanto ne sei ossessionata.

Ci sono dei segni zodiacali più social di altri? Sì, tecnicamente: secondo lo Zodiaco, alcuni amano trascorrere ore e ore su Facebook, Instagram, Tik Tok. Il pensiero vola a quell'amico che, magari, al ristorante non si trattiene e scatta foto del proprio cibo. E come non citare il fidanzato o la fidanzata che amano stare sui social? È una questione di divertimento, ma non solo.

Per alcuni, infatti, i social rappresentano una pericolosa dipendenza. C’è chi non riesce a staccarsi dal proprio telefono. Quali sono però i segni che proprio non sanno rinunciarci? Che amano creare contenuti, condividere scatti e tenersi in contatto con i propri amici o fare nuove conoscenze sui social? Ecco cosa ne pensa lo Zodiaco a riguardo.

Ariete

L’Ariete è un segno estremamente socievole, che non rinuncia mai a una chiacchierata in compagnia dei propri amici. Tuttavia, nonostante tu non sappia resistere al fascino misterioso dei social, sai molto bene che non rappresentano in alcun modo la vita reale. Per questo motivo, ne sei attratta, ma cerchi anche di non esagerare nelle ore trascorse al telefono.

In ogni caso, però, i tuoi profili sono sempre piuttosto curati e spiccano indubbiamente le tue qualità creative. Ogni contenuto è condiviso con una finalità: a volte, usi i social per lanciare frecciatine. Alla fine, sei sempre un segno di fuoco. La tua impulsività dunque si rivede anche nella tua vita online. Non manchi mai di condividere un traguardo importante sui social!

Gemelli

Se sei dei Gemelli, sai molto bene che i social network per te rappresentano una delle più grandi fonti di divertimento. Non ami solo essere social, ma adori seguire i tuoi amici e colleghi. Controlli i profili degli altri quasi quotidianamente. Tra l’altro, i tuoi post sono sempre carichi di significato e talvolta di mistero. Dopotutto, il tuo è uno dei segni più creativi dello Zodiaco!

La tua, però, è anche un po’ un’ossessione. Infatti, sei sempre sul pezzo: conosci tutte le tendenze del momento, i social migliori in cui essere presente. A volte li usi per lavoro, in altre occasioni invece sono svago puro. Curi tantissimo i contenuti che condividi con i tuoi follower, e ti piace metterli al corrente dei tuoi interessi.

Sagittario

Ti piace utilizzare i social network in modo molto divertente: in poche parole, adori far ridere gli altri. Sei tra i segni zodiacali più dipendenti dal web, perché sei curiosa, adori fare nuove esperienze e soprattutto conoscere persone nuove. La tua attrazione verso i social è naturale, ma non è patologica, soprattutto perché rimani anche un segno che non ama la monotonia.

Pertanto, sei molto altalenante: a volte, possono trascorrere settimane dal tuo ultimo post. Non rinunci ai social solo perché vuoi rimanere in contatto in modo costante con i tuoi amici. Cosa non manca mai nel tuo profilo? La tua grande passione, ovvero i viaggi. Mai togliere un biglietto aereo dalle mani del Sagittario, a meno che non si voglia litigare (e seriamente).

Acquario

Sai perché ami i social? Perché ti danno la possibilità di condividere i tuoi lavori creativi e artistici, oltre che di dire sempre la tua opinione. Sei tra i segni zodiacali più social, sì, ma anche più sinceri e trasparenti. Per te, la verità viene sempre prima di tutto.

In ogni caso, però, il tuo rapporto coi social è un po’ difficile. Sì, ti piace usarli, ma hai paura di esagerare, in particolare sui toni. La tua è la classica “testa calda” che sui social accende le micce e poi se ne pente.

Bilancia

Perché il tuo è tra i segni zodiacali che non può fare a meno dei social? Semplice: ti piace tenerti aggiornata sulle ultime tendenze e in particolare sugli eventi più in. Se c’è un motivo per cui sfrutti le potenzialità delle app di comunicazione, è proprio per scoprire nuovi locali, ristoranti e spettacoli.

Il tuo è un segno che ama socializzare, e pertanto non ti dispiace affatto usare i social per incontrare nuove persone e ampliare le tue conoscenze. Ti ci diverti, ma non ne sei totalmente dipendente. E questo alla fine è un bene per te, che sai dividere la vita social dalla vita reale.

Leone

La verità è che il segno zodiacale più attratto dai social è il Leone. A volte cerchi di ridurre disperatamente le ore trascorse navigando tra Facebook, Instagram e Tik Tok. Tuttavia, per te i social sono irrinunciabili. Sei una grandissima appassionata dei mezzi di comunicazione, che sfrutti oltretutto a tuo favore: il tuo profilo è curatissimo sotto ogni aspetto, e per i post scegli un linguaggio immediato.

Non sei dunque solo la Regina della Savana, ma persino dei social! Guai oltretutto a farti notare che ne sei dipendente, perché potresti avere una reazione eccessiva. Usi i social con un’attenzione quasi maniacale e non ti perdi mai le ultime novità e tendenze del web.