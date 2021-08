Segni zodiacali spericolati: i 5 che non diranno mai no all’avventura

V oglia di avventura, improvvisazione e un pizzico di follia. Ecco quali sono i segni zodiacali più spericolati e che non si tireranno mai indietro di fronte a una nuova pazza esperienza.

Dolci, ribelli, affettuosi, istintivi. Ai diversi segni zodiacali corrispondono varie ed eventuali peculiarità. Quei tratti del carattere che li rendono assolutamente unici e allo stesso tempo simili ai nati sotto le stesse stelle. Ma quali sono, tra tutti e dodici i segni, quelli più spericolati e che di fronte a una qualunque possibile avventura non si tirano mai indietro (se non sono addirittura loro a proporla)?

Quelli per cui le parole rischio, improvvisazione, partenza sono il sale della vita e che non riuscirebbero mai a fare meno della scoperta di nuovi luoghi ed esperienze in cui divertirsi e mettersi alla prova? Scopriamolo insieme e vediamo chi sono i cinque segni zodiacali che fanno dell’avventura il loro mood di vita quotidiano.

Sagittario, tra i segni zodiacali più avventurosi

Il segno zodiacale più incline all‘avventura, ai viaggi, alle gite fuori porta e alla scoperta di nuovi luoghi, sapori e culture è senza dubbio il Sagittario. Un segno dominato dalla curiosità di sperimentare cose nuove, ricco di iniziativa e di quella sana voglia di scoperta verso ciò che non conosce.

Un tratto distintivo del carattere del Sagittario che rende le nate/i sotto queste stelle tra i compagni migliori per affrontare nuove esperienze e vivere avventure più o meno inaspettate. Ma sempre all’insegna del divertimento e della voglia di lasciarsi andare!

Gemelli, un segno tra le sfide

Chi l’avrebbe mai detto che anche i Gemelli sono tra i segni zodiacali più spericolati e avventurosi dello zodiaco? Ovviamente chiunque ha avuto modo di trascorrere del tempo con qualcuno nato sotto questo segno. I gemelli, infatti, non si tirano mai indietro quando si tratta di vivere un’avventura o una nuova sfida, risultando molto più spericolati di quanto si possa pensare.

Unico neo? Non amano essere sottoposti a giudizi esterni, tanto che a volte è proprio per via di questa “paura” che si fanno coinvolgere in situazioni ad alto rischio. Come per mettere a tacere qualsiasi possibile voce. E riescono a farlo benissimo risultando sempre vittoriosi. Un motivo in più per coinvolgerli e seguirli ovunque!

Vergine, vita spericolata e controllo

Se c’è un segno zodiacale che non ha paura quasi di nulla è la Vergine. Un segno spericolato, spavaldo e super avventuroso. Ma ovviamente sempre con un pizzico di organizzazione! Anche se di fronte a una novità o alla possibilità di scoprire cose nuove è sempre in prima linea, infatti, la Vergine lo fa sempre in modo pratico. Conoscendo e informandosi sempre molto bene su cosa stanno facendo e assicurandosi un piano B nel caso in cui la via originaria dovesse subire delle deviazioni.

Insomma, un segno che fa dell’avventura calcolata la sua arma vincente. Un mix perfetto tra una sana e pazza voglia di vivere una vita spericolata e la mania di avere tutto sotto controllo e ben definito. E che proprio per queste sue caratteristiche risulta davvero molto difficile da cogliere in errore.

Quando si parla di avventura, viaggi e nuove opportunità non si può non citare il segno zodiacale del Toro. Dei veri amanti del genere che non si tirano mai indietro alla possibilità di avventurarsi anche in modo spericolato dentro nuove (e improvvise) situazioni. Tutto è consentito se l’obiettivo è quello di spostarsi, sia con la mente che con il corpo, dalla routine. Garantendosi la possibilità di provare e scoprire cose sempre nuove e diverse.

Un’inclinazione che riguarda ogni aspetto della vita del segno zodiacale del Toro. Dal lavoro, ai sentimenti fino anche al colore da scegliere per una nuova tinta alle pareti di casa. Tutto diventa un’avventura da vivere con coraggio e un briciolo di follia. Un segno impossibile da domare e da rinchiudere dentro “quattro mura”. Ma che ama divertirsi e buttarsi totalmente in nuove strepitose avventure di cui dovete assolutamente fare parte.

Pesci, il più spericolato tra i segni zodiacali

Infine (ma sicuramente al primo posto dei segni zodiacali più spericolati e avventurosi) ci sono i pesci. I numeri uno quando in gioco c’è la possibilità di buttarsi in nuove esperienze cariche di improvvisazione e divertimento. Dei veri e propri amanti dell’avventura a 360° e in ogni sua minima sfaccettatura. Un atteggiamento insito nel carattere di questo segno e di cui spesso non si rende nemmeno conto. Tanto da ritrovarsi spesso e volentieri in prima fila di fronte a una novità in modo inconsapevole.

Pronti e sempre propositivi all’avventura, alla scoperta e al vivere opportunità mai provate prima. Il tutto con un’estrema indipendenza e con un senso di libertà e di leggerezza che li spinge ad affrontare qualunque sfida anche (e soprattutto) se a farlo sono da soli. Insomma, non c’è davvero nulla che possa fermare le nate/i sotto il segno zodiacale dei Pesci. Un motivo in più per farseli amici e partire all’avventura con loro!

Non vi resta che chiamare le vostre amiche di questi segni zodiacali o essere voi le organizzatrici se queste stelle così spericolate sono le vostre. E lasciarvi trasportare dentro nuove e inaspettate avventure all’insegna del divertimento e della più spensierata e coraggiosa improvvisazione.