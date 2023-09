A ffinità in amore e in amicizia: così le stelle ci aiutano a costruire relazioni speciali

L’amore e l’amicizia sono alla base di tutte le nostre relazioni. Ecco perché spesso ci impegniamo affinché queste funzionino, non sempre però con i risultati sperati. La verità è che non possiamo non tenere conto anche dell’importanza delle affinità tra persone. Per esempio, vi siete mai chiesti con chi va d’accordo la Bilancia?

Forse non vi siete mai poste il quesito e questo è stato un errore, perché le stelle possono davvero aiutarci a relazionarci con gli altri. Sono loro, infatti, a fornirci preziose informazioni sui caratteri degli altri segni zodiacali che farci comprendere eventuali affinità.

E ad ascoltare le stelle, è evidente che i nati sotto il segno della Bilancia troveranno l’amicizia vera e sincera, e l’amore che hanno sempre desiderato, solo in alcune persone. Volete sapere chi sono?

Bilancia: i rapporti per questo segno zodiacale

Prima di scoprire con chi va d’accordo la Bilancia, una premessa su come ama questo segno è doverosa. Dovete considerare che stiamo parlando di uno dei segni più equilibrati dello zodiaco.

È molto tranquillo e pacifico, non ama le discussioni e, anzi, fa di tutto per evitarle. Questo già ci fa capire che, di base, si tratta di una persona che tende ad andare d’accordo con tutti. Ma questo non vuol dire che si concede a chiunque.

Sia in amore che in amicizia, infatti, la persona nata sotto il segno della Bilancia è molto selettiva. Ma una volta individuate quelle persone che vuole al suo fianco nella vita, non le lascerà andare via mai più. Volete sapere se siete voi quelle persone?

Con chi va d’accordo la Bilancia: Gemelli

Chi si somiglia si piglia, e questo detto vale anche per i segni d’aria. Le relazioni sentimentali tra la Bilancia e i Gemelli sono destinate a durare. Le loro somiglianze caratteriali portano la coppia ad avere una complicità fuori dall’ordinario.

Entrambi molto pacati e tranquilli, condividono la routine quotidiana tra hobby condivisi, serate all’insegna di pizza e film e uscite con gli amici. Attenzione però alle bugie: entrambi i segni sono predisposti a raccontarle, e queste potrebbe compromettere la relazione.

Bilancia e Leone: la storia d’amore più bella

Pochi segni sanno completarsi a vicenda come fanno la Bilancia e il Leone confermando che gli opposti si attraggono, e se si trovano, possono restare insieme per sempre.

La grinta e l’energia del Leone sono in grado di dare quella scossa in più alla pigra Bilancia, aiutandola ad uscire dalla sua comfort zone. Inoltre, il re della foresta, è un vero vulcano di emozioni e passionalità che travolgerà totalmente la Bilancia.

Dall’altra parte, invece, la Bilancia saprà calmare il nervosismo del Leone, nei suoi momenti peggiori, e gli saprà tenere testa con la sua dolcezza e pacatezza, stroncando sul nascere discussioni inutili.

Affinità Bilancia – Scorpione

Generalmente, Bilancia e Scorpione non sono considerati compatibili. La tenebrosità e il cinismo dello Scorpione non affascinano per niente i nati sotto il segno della Bilancia. Il loro approccio alla vita è diametralmente opposto, così come sono diverse le loro esigenze. Nello Scorpione prevale l’emotività, mentre la Bilancia predilige le scelte ponderate ed è guidata dall’intelletto. Per questo motivo, un’unione tra Bilancia e Scorpione ha bisogno di un po’ più sforzo da parte di entrambi per funzionare al meglio. Questo non significa che sia impossibile, anche perché i due segni hanno qualcosa in comune: entrambi apprezzano la fedeltà. Potrebbe essere un buon punto di partenza.

Con chi va d’accordo la Bilancia: Sagittario

Se vi state chiedendo con chi va d’accordo la Bilancia, troverete nel Sagittario la risposta più corretta di tutte. Perché che si tratti di amicizia o di amare, un Sagittario avrà sempre posto nella vita di una Bilancia.

Basta uno sguardo tra questi due segni per andare subito d’accordo e per creare un legame che è destinato a durare. Attenzione però a mettere le cose in chiaro sin da subito.

Trattandosi di due segni assolutamente compatibili sia in amicizia che in amore, il rischio è quello di complicare e confondere le carte in tavola. Meglio evitare problemi di cuore e chiarire subito le intenzioni.

Con chi va d’accordo la Bilancia in amicizia

Chi trova un amico trova un tesoro, e lo sa bene la Bilancia che trova nel suo migliore amico il suo stesso segno. Avete capito bene, con chi va d’accordo la Bilancia se non con se stessa? Due amici di questo segno creeranno una relazione armoniosa, bilanciata e leale.

I nati sotto il segno della Bilancia vanno d’accordo anche con il Cancro. Si tratta infatti di due segni che condividono gli stessi valori, quelli fatti di sentimenti pure e autentici. L’unico neo è che insieme potrebbero diventare un po’ troppo pigri. Meglio aggiungere nel gruppo una personalità un po’ più grintosa.

A dare una scossa a quell’atteggiamento un po’ dormiente che a volte caratterizza i nati sotto il segno della Bilancia, ci pensa l’Acquario. Anche lui un segno d’aria, ma con una voglia di fare al di fuori dell’ordinario che coinvolgerà inevitabilmente anche la Bilancia.

È inaspettata l’amicizia tra la Bilancia e il Capricorno, eppure quando questi due segni si uniscono possono fare davvero faville. Anche se queste persone hanno una personalità molto differente, in realtà si rispettano a vicenda, ma soprattutto comprendono che possono sempre imparare l’uno dall’altra.

Quale segno non va d’accordo con la Bilancia

Ora che abbiamo visto con chi va d’accordo la Bilancia, vediamo insieme con chi, invece, c’è incompatibilità. Nonostante abbiamo parlato di questo segno come il più equilibrato e pacifico dello zodiaco, c’è da dire anche lui ha una pazienza limitata che può finire, soprattutto con alcuni segni.

E questi sono il Toro e i Pesci. Il motivo è presto detto: le bugie dei Pesci sono intollerabili per questi segni d’aria. Inoltre, la Bilancia non ama gli sbalzi d’umore tipici dei Pesci poiché minano la sua armonia. Il Toro è un segno troppo complicato da decifrare, così tanto che sa far spazientire anche la Bilancia: la sua ossessione per le cose materiali e la sua precisione noiosa rendono impossibile una relazione.

Bilancia affinità sessuali

Per la Bilancia, il sesso non è solo una questione fisica e di passione: anche a letto, questo segno cerca un’intesa che sia soprattutto mentale. Inoltre, il suo partner deve garantirle equilibrio e sicurezza, di cui la Bilancia è sempre alla spasmodica ricerca.

I nati sotto questo segno amano i preliminari e flirtare con il potenziale partner, dando importanza anche al linguaggio: si eccitano infatti per le conversazioni ‘piccanti’. La Bilancia sviluppa un’ottima intesa sessuale con il Leone, con cui condivide una forte passione, e con i Pesci, con cui non riesce a costruire altro se non una ‘storia di letto’.