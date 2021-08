D a Friends a Il Trono di Spade, ecco 10 tra le serie tv più popolari di sempre che se non hai visto almeno una volta devi assolutamente recuperare

Dai period drama alle serie medical, da quelle fantascientifiche alle immancabili comedy. Il mondo delle serie tv è talmente vasto che non è un'impresa così semplice stilare una classifica di quelle più popolari di sempre. Ma vale la pena tentare!

Se sei alla ricerca di qualche spunto per immergerti in una storia che non hai mai visto, oppure vuoi dedicarti a un bel rewatch (che male non fa), ecco per te 10 tra le serie tv più popolari, da vedere almeno una volta nella vita.

Breaking Bad

Ormai quando si parla di serie tv più popolari al mondo, il primo nome (o uno dei primi) che viene in mente è sicuramente Breaking Bad. Il motivo è molto semplice: questo piccolo gioiello ti trascina in un vortice di emozioni dalla prima all'ultima puntata.

Breaking Bad è la storia di Walter White, un ordinario professore di mezza età a cui viene diagnosticato un brutto male. E a quel punto decide di cambiare vita, mettendosi in affari con il giovane spacciatore Jesse Pinkman.

Piccola nota: dopo il grande successo della serie, i produttori hanno dato vita allo spin-off/prequel Better Call Saul, incentrato sull'improbabile avvocato Saul Goodman, e al film El Camino, ovvero la storia di Jesse Pinkman.

Il Trono di Spade

Alzi la mano chi non ha visto (almeno una volta) Il Trono di Spade. Se rientri tra questi, devi assolutamente recuperarla. Titolo originale Game of Thrones, si tratta non solo di una delle serie tv più popolari di sempre, ma di un vero e proprio fenomeno culturale che ha letteralmente conquistato il Pianeta.

Il Trono di Spade è una serie in costume, ambientata nel mondo nato dalla mente dello scrittore George R. R. Martin. Personaggi iconici (basti pensare alla "madre dei draghi" Daenerys Targaryen e alla cattivissima Cercei Lannister), intrighi, passioni e lotte per il potere. Sono otto lunghe stagioni, ma ne vale davvero la pena.

Friends

Friends non ha bisogno di presentazioni e ormai fa parte dell'immaginario collettivo di molte generazioni. Divertente, simpatica ed esilarante, in pratica è la serie che ha dato vita al lungo e fortunato filone della sit-com. Anche se, a essere precisi, nasce a sua volta dall'ancora più antica (ma bellissima) Seynfeld.

Protagonisti sono sei personaggi entrati nella storia: la "figlia di papà" caduta in disgrazia Rachel Green (primo ruolo famoso di Jennifer Aniston), la nevrotica Monica Geller, la strampalata Phoebe Buffet, l'impacciato Ross Geller (fratello di Monica), l'affascinante Chandler Bing e l'aspirante attore (o almeno ci prova) di origine italiana Joe Tribbiani.

How I met your mother

Dopo Friends, non possiamo che citare How I met your mother, "figlia" delle precedenti sit-com. Il mondo è letteralmente diviso tra gli amanti della prima e quelli della seconda, ma non possiamo negare che ognuna a suo modo sia unica e imperdibile.

How I met your mother segue il racconto di un narratore speciale: il protagonista Ted Mosby (nel 2030) racconta ai figli come ha conosciuto la loro mamma, appunto. Ne segue un lungo ed esilarante flashback in cui ci mostra la sua gioventù a New York in compagnia degli inseparabili amici Marshall, Lily, Robin e Barney.

Dr. House - Medical Division

Non solo una delle serie tv più popolari e viste di sempre, ma un vero e proprio cult: Dr. House - Medical Division e le sue otto stagioni ci regalano un medical drama innovativo che ha fatto letteralmente la storia.

La serie ruota attorno al protagonista Gregory House, un medico decisamente sui generis che vive all'ombra del dolore (e della dipendenza da antidolorifici), ma con una genialità che lo porta a diagnosi impossibili. Il suo caratteraccio lo rende inviso agli aspiranti medici che segue al Princeton-Plainsboro Teaching Hospital. Ma lavorare con lui resta un onore (e un onere) riservato a pochi.

The Walking Dead

Dal lancio di The Walking Dead, gli zombie non sono stati più gli stessi. Una serie tv diventata anch'essa un vero cult, sia per gli appassionati del genere che per chi ha imparato ad amarlo proprio grazie alle sue (finora) 10 stagioni.

The Walking Dead è stata ideata dal regista Frank Darabont, si basa sull'omonima serie a fumetti di Robert Kirkman ed è semplicemente...terrificante! Immagina di svegliarti su un letto di ospedale mentre il mondo è in preda a un virus che trasforma i morti in zombie che attaccano i vivi. È quello che succede allo sceriffo Rick Grimes, che troverà dei sopravvissuti con cui lottare per la vita.

Scrubs

Se di serie tv più popolari si parla, non possiamo dimenticare Scrubs. Non una serie come le altre, ma un piccolo gioiello di comicità che ha fatto scuola (ed è irripetibile).

Il giovane tirocinante all'Ospedale Sacro Cuore J.D. narra ogni singolo episodio, catapultandoci nella sua strampalata mente da inguaribile sognatore. Attorno a lui ruotano tanti personaggi diventati iconici (e virali) come il Dr. Kelso, Turk e Carla, Elliot e il temuto Dr. Cox. Assolutamente da non perdere!

Supernatural

Per gli amanti del paranormale, Supernatural è praticamente immancabile. Una serie tv diventata iconica insieme ai suoi due (bellissimi) protagonisti, i fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles.

Tutto ha inizio quando nel 1983 la madre di Dean e Sam muore in circostanze davvero inquietanti: la donne viene attaccata da un demone e da quel momento il padre dei bambini, John, decide di educarli alla "caccia". Dean segue da subito le orme del padre, ma non ci vuole molto perché anche Sam abbandoni la sua normalità per viaggiare alla ricerca di creature soprannaturali...

The Big Bang Theory

The Big Bang Theory ha rivoluzionato il mondo delle serie tv, arrivando a un successo planetario che mai prima si era visto. Innanzitutto è una delle serie più longeve che esistano (ben 13 stagioni) e poi ha per protagonisti...un gruppo di nerd!

Nessun "maschione" sexy e aitante, ma quattro ragazzi che amano i fumetti e i film, passano il tempo libero a giocare coi videogiochi e sono per giunta dei veri e propri secchioni, anzi dei geni nei loro campi. Semplice, diretta e molto divertente: una volta iniziata non potrai fare a meno di Sheldon Cooper e dei suoi amici!

X-Files

Concludiamo questo (piccolo) elenco delle serie tv più popolari di sempre con il cult dei cult: l'intramontabile X-Files. Dal 1993 fino al 2002 (con un reboot prodotto dal 2016 al 2018), questo capolavoro ha accompagnato un vastissimo pubblico, sempre più appassionato e incuriosito dalle vicende dei due agenti dell'FBI Mulder e Scully.

Paranormale, creature leggendarie, alieni, teorie del complotto, mutazioni genetiche e chi più ne ha più ne metta. Se sei amante del genere non puoi non aver divorato tutti gli episodi!