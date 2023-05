Twilight, i vampiri diventano una serie tv

D opo "Harry Potter", anche la saga ispirata ai romanzi fantasy di Stephenie Meyer sbarcherà in televisione. I cult movie di "Twilight" hanno raccolto una platea di fan fedelissimi

La saga di "Twilight" diventerà una serie TV. L'adattamento televisivo, in fase di sviluppo iniziale, è stato affidato alla Lionsgate TV. Al centro l'avvincente storia d'amore tra la studentessa Bella Swan e il vampiro Edward Cullen.

"Twilight", una saga di culto

Dopo l'annuncio della nuova serie TV di "Harry Potter", anche le vicende gotiche di "Twilight" diventeranno una serie tv, remake della fortunata saga cinematografica interpretata da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Il primo film è stato presentato nel 2008, facendo guadagnare ai tre attori fama mondiale e un popolo di fan devoto ed entusiasta.

I romanzi fantasy di Stephenie Meyer

La serie tv, come la saga per il cinema, sarà basata sui romanzi fantasy di Stephenie Meyer che raccontano storie di vampiri, lupi mannari e umani immerse nella provincia americana. Il romanzo d'esordio della scrittrice, "Twilight" è stato pubblicato nel 2005, seguito dai sequel "New Moon", "Eclipse" e "Breaking Dawn" che sono stati pubblicati fino al 2008. Un successo planetario, con più di 100 milioni di copie vendute.

Da "Twilight" a "Breaking Dawn: Part 2"

Da questi quattro romanzi sono stati adattati cinque film con gli attori Robert Pattinson e Kristen Stewart, diventata popolare come "La Saga di Twilight". "Twilight" ha debuttato nel 2008, seguito da "New Moon" (2010), "Eclipse" (2012), "Breaking Dawn: Part 1" (2011) e "Breaking Dawn: Part 2" (2012). I film messi insieme hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari, con "Breaking Dawn Part 2" che ha incassato quasi 300 milioni di dollari al botteghino dalla sua uscita nel 2012. In seguito sono usciti altri due romanzi, "La breve seconda vita di Bree Tanner" (2020) e "Midnight Sun" (2020).

Le indiscrezioni di Hollywood Reporter

Ancora nessun nome trapela a proposito del cast. Secondo "The Hollywood Reporter", Sinead Daly ("Tell Me Lies" e "The Walking Dead: World Beyond") dovrebbe scrivere la sceneggiatura. Anche l'autrice Stephanie Meyer potrebbe essere legata al progetto, come lo era stata per la saga cinematografica.

L'amore fra Bella ed Edward Cullen

La saga cinematografica segue la vita di Bella Swan, un'adolescente che si trasferisce a Forks, nello Stato Washington e si innamora del suo nuovo compagno di classe, Edward Cullen. Quando Bella scopre che Edward è in realtà un vampiro, la storia si arricchisce di continui colpi di scena - tra cui un triangolo amoroso con il lupo mannaro Jacob Black, così come la nascita di un bambino vampiro-umano - mentre i due amanti giurano il loro reciproco impegno eterno.