Shorts: lo stile più cool da sfoggiare adesso (ovunque)

G li shorts? Non solo al mare o nel tempo libero. Bastano poche regole per sfoggiarli in città e perfino sul red carpet. Copia lo stile chic delle star

Dopo che Meghan Markle li ha sfoggiati sul campo da polo (uno degli eventi più glam dell'alta società) per fare il tifo per il marito Harry, infrangendo qualsiasi etichetta (di nuovo!), gli shorts sono stati definitivamente sdoganati e questo look casual-sensational, come lo hanno definito gli esperti Oltreoceano, è stato automaticamente inserito nella top ten dei più amati dell'estate.

Preparatevi quindi a fare pace con età, peso, forme e dimensioni del vostro corpo perché è arrivato il momento. Se non avete già considerato l'acquisto di uno (o più) shorts da aggiungere al vostro guardaroba è giunta l'ora. E sono, come sempre, le celebrity a dettare le regole di questo capo che oggi diventa sempre più cool tanto da essere sfoggiato non solamente in vacanza, ma anche in città (ovviamente con i giusti accorgimenti), e perfino (in versione completo) in occasioni serali importanti. Persino sul red carpet!

Tanti stili da sfoggiare in città

Il vostro primo alleato per la stagione più hot sono gli shorts di jeans: un must-have indispensabile contro il caldo e l'afa. E con modelli extra cool: ci sono quelli in versione micro, quelli a vita bassa o alta, quelli high waist dal taglio mom, quelli decorati con applicazioni oppure i super distressed dalle texture morbidissime. E basta dare un occhio sui social per scovare gli outfit di cui sono protagonisti i mitici pantaloncini di jeans che spopolano tra star e influencer.

Ma come indossare gli shorts senza sembrare un'adolescente appena uscita di casa per andare al parco con le amiche? Con una camicia bianca, ad esempio. il matrimonio camicia e shorts di jeans è uno di quelli più riusciti di sempre. Per indossarli con stile e creare un outfit con shorts degno di nota, bastano una camicia button down maschile, magari aperta su una canotta (anche quella men-style) e, ai piedi, anzichè le classiche ballerine, un paio di pump bianche super femminili.

E perché non provare anche con un microcardigan anni Novanta e mule colorblock en pendant? Con l'intramontabile marinière e i sandali in cuoio sono chic ed eleganti: a prova di parigina. Quest'anno la combo maxi-T-shirt bianca e maxi-ciabatta è davvero trendy. Oppure potreste provare con le classiche sneakers in tela e un bucket hat per uno stile più vintage. Insomma, il denim si sposa davvero con tutti i look e regala spensieratezza e joie de vivre.

L'alternativa chic

L'alternativa chic da copiare alle sorelle Gigi e Bella Hadid è la versione bermuda dei jeans: signorile e sofisticata è perfetta da indossare di giorno anche sul posto di lavoro abbinata ad un blazer.

Il look ideale in vacanza

Gli hot pants in denim che hanno fatto girare la testa dagli anni 70 a oggi sono perfetti per la spiaggia. Basta sceglierli in base alla nostra silhouette. Coprire l’addome e scoprire le gambe non è solo un gesto all’ultima moda, ma è anche il segreto per apparire più slanciate. I modelli di tendenza che cancellano i difetti con un colpo di spugna? Sborsanti, a trapezio e da stringere in vita grazie a una cintura ad hoc. E se il vitino non è proprio quello di Audrey Hepburn, fantasie floreali e pattern aiutano a ridurlo. E se la versione "shortissima" è preferibile lasciarla alla Gen Z, nulla ci vieta di provare mini shorts in denim, a stampa o in colori accesi a vita media e dal visibile taglio sartoriale.

Shorts anche per serate speciali

Il tailleur corto, il completo giacca e pantaloncini è diventato il nuovo outfit elegante da sfoggiare in ufficio così come a una cerimonia o evento importante. La tendenza tailleur corto, prima di finire addosso a tutte le fashioniste, era ovviamente comparsa alle sfilate portato in passerella dai maggiori stilisti. Oggi la combo giacca e pantaloncini (in diversi tagli e lunghezze) spopola anche per le strade. Chic in tinta unita e nelle tonalità pastello può essere abbinato alle décolleté per un outfit più formale, ma diventa in un attimo il protagonista di look comodi e edgy con le sneakers o i sandali alla schiava. E sotto, basta una semplice t-shirt bianca o nera, l'importante è che sia a contrasto.

Una It-bag e degli occhiali da sole alla Jacky 'O completeranno un look già strepitoso!