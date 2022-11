Le sneaker d’inverno sono super trendy

V uoi un accessorio "salva look" da indossare in qualsiasi occasione? Corri a comprare un paio di sneaker. Perché nella moda ci sono dei classici senza tempo che non invecchiano mai

Esiste forse un accessorio più trendy da passare attraverso mezzo secolo e che non ti ha mai mollato fin dai tempi dell'adolescenza? Certo che sì. Le nostre care e vecchie scarpe da ginnastica. Che poi tanto vecchie non sono perché sono più fashion che mai.

Si possono indossare con i classici jeans per un look più casual, con un tailleur maschile, un pantalone lungo a sigaretta o con un paio di bermuda in pelle, T-shirt e cardigan over in lana, con un blazer e un trench o un tradizionale cappotto, con una gonna lunga plissettata e il chiodo oppure con uno slipdress. La semplicità è infatti la carta che puoi giocarti per vincere con stile. Da mattina a sera. Come ci insegnano le celebrity. Da Hailey Baldwin a Kendal Jenner, da Katie Holmes ad Alessandra Ambrosio, da Dua Lipa alle sorelle Hadid fino alla modella Kaia Gerber e all'attrice Olivia Wilde.

Ipa 1 di 15 Ipa 2 di 15 Ipa 3 di 15 Ipa 4 di 15 Ipa 5 di 15 Ipa 6 di 15 Ipa 7 di 15 Ipa 8 di 15 Ipa 9 di 15 Ipa 10 di 15 Ipa 11 di 15 Ipa 12 di 15 Ipa 13 di 15 Ipa 14 di 15 Ipa 15 di 15

Attenzione però, perché c'è sneaker e sneaker. E se sei una fashion victim, nella tua scarpiera non può mancare un modello per ogni decennio e stagione. Al di là dei modelli in tela che "bisogna" avere ma che non sono adatti alla stagione più fredda, non puoi fare a meno di una sneaker anni Settanta, con il baffo oppure le strisce: è in questi anni che le scarpe da ginnastica sono diventate un vero e proprio must-have grazie ad alcuni brand - anche italiani - adorati ancora oggi dalle star. Che ne dici di una versione bold (bassa o alta) per un ritorno con stile ai nostalgici anni Ottanta-Novanta? Doverosa. E poi un modello black, più scuro, meno impegnativo rispetto alle tradizionali sneaker bianche.

Stile e comodità: un binomio perfetto, non c’è che dire. che ti garantisce un twist per tutti i tuoi look, casual e persino eleganti. Ma su quale modello puntare? Le sneakers platform devono il loro successo alla suola rialzata di qualche centimetro e alla loro capacità di far sembrare più alta la figura senza ricorrere per forza ai tacchi. Se sei una "tipa" estrema ci sono anche le irresistibili chunky con il carrarmato rinforzato. Le sneaker alte e colorate regalano un tocco street style anche al look più romantico, mentre le slip-on sono le più cool e le più gettonate dalle star. Qualunque sia la tua scelta, sarà certamente vincente.

Ipa 1 di 7 Ipa 2 di 7 Ipa 3 di 7 Ipa 4 di 7 Ipa 5 di 7 Ipa 6 di 7 Ipa 7 di 7

Un consiglio: l'ultima tendenza in fatto di sneaker, è certamente quella che riguarda l'attenzione all'ambiente. Sono infatti molti i marchi che puntano su materiali e tecniche di lavorazione ecofriendly, studiati appositamente per impattare il meno possibile su consumi e Pianeta. Insomma facciamo contento il nostro lato modaiolo, ma con un occhio di riguardo al futuro. Perché il domani passa anche dalle scelte di oggi.