V ogliamo chiamare classici quei pezzi che tieni nell’armadio e che tua figlia ti “ruba” sempre? Sì, classici. O evergreen. Ecco ciò che devi avere

In un mondo sempre più dominato da tendenze passeggere che durano meno di una stagione, ci sono dei capi che è imperativo avere nell’armadio. Pezzi evergreen che sopravvivono alla prova del tempo e non passano mai di moda. Insomma capi-jolly che continuano a dominare il nostro guardaroba nonostante gli anni (i loro, non i nostri!) regalandoci versatilità e femminilità attraverso abbinamenti timeless ed eleganti.

Ipa 1 di 18 Ipa 2 di 18 Ipa 3 di 18 Ipa 4 di 18 Ipa 5 di 18 Ipa 6 di 18 Ipa 7 di 18 Ipa 8 di 18 Ipa 9 di 18 Ipa 10 di 18 Ipa 11 di 18 Ipa 12 di 18 Ipa 13 di 18 Ipa 14 di 18 Ipa 15 di 18 Ipa 16 di 18 Ipa 17 di 18 Ipa 18 di 18

Moda evergreen: le ballerine fancy

Sono molto femminili e anche sensuali: mettono in evidenza caviglie sottili e piedi affusolati. Sono poco ingombranti e leggere, e questo le rende scarpe perfette da portare in viaggio, in borsa, per un cambio veloce e comodo. Le parigine, che amano i look eleganti, di giorno, al posto degli scomodi tacchi, scelgono i modelli a punta. In questo modo appaiono più raffinate che con quelle stondate, ma allo stesso tempo conservano il comfort.

Ballerina fantasia animalier, Fabio Rusconi

Il colore viola si abbina perfettamente alle palette del grigio e del rosso must have della f/w23, Frau

La staffa di metallo le rende glamour da mattina a sera, Primadonna Collection

Moda evergreen: l’abito corto

Anche il vestito midi più noioso può diventare un insospettabile alleato di stile. Soprattutto in questa stagione. Basta seguire alcuni accorgimenti per trasformarlo in un pezzo da novanta: un trench in pelle, un cardigan corto da indossare rigorosamente abbottonato o lungo aperto, con un bomber o un chiodo, con tronchetti, stivali o cambat boot.

Mini dress stile anni’70 da indossare con cuissardes e cappotto lungo, Federica Tosi

Abito midi molto bon ton da sdrammatizzare con combact boots e parka, Annarita N.

Mini abito di linea fluida da indossare con accessori argento per una cerimonia autunnale, Ottod’ame

Moda evergreen: la camicia animalier

La camicia animalier è un capo dall’allure vintage, da indossare con look ispirati alla moda anni 70: la stampa maculata riprende il manto bi-tri-colore dei felini più affascinanti con macchie che vanno dal nero fino al caramello. Fondamentale è la base marrone chiaro, che si adatta facilmente a ogni incarnato valorizzando i look con sfumature calde e luminose. La regola più importante? Deve essere sempre abbinata al total-black.

Blusa di seta a stampa animalier, Caliban (211 euro)

Camicia leopardata ampia e morbida, Talco

Moda evergreen: il blazer beige

Il blazer oversize è il pezzo chiave da comprare ora: non solo perché è facile da indossare sotto il cappotto, ma anche perché potrebbe diventare uno di quei capi da sfoggiare anche nei mesi più rigidi grazie alla sua caratteristica principale, ovvero quella della grandezza, che ci permetterà di infilarci sotto anche un piumino “centogrammi”.

Doppiopetto con una tonalità chiara da abbinare a una camicia di seta e al denim avorio, Ottod’ame

Blazer over color cammello elegante con abito lungo ton sur ton, Federica Tosi

Giacca in tessuto maschile spigato da indossare con pantaloni larghi, Gant

I pantaloni fantasia

Dici tartan ed è subito Scozia: la classica fantasia tanto amata dalla Royal Family è sempre di tendenza, che si decida di indossarla nel tradizionale rosso o verde oppure nel più sobrio blu. Con anfibi o francesine e una camicia bianca il gioco è fatto.

Pantaloni a zampa con pattern geometrico, Malìparmi

Stile etnico per questi pantaloni di jersey jacquard, Sézane

Moda evergreen: il cappotto a vestaglia

Il kimono relaxed fit è la perfetta alternativa al classico cappotto: con un volume abbondante sarà più semplice costruire outfit invernali a prova di noia. Le versioni in velluto, ricamate e decorate in nuance multicolor sono le più gettonate. Basta una cintura in vita per un effetto cocoon.

Cappotto con collo a lancia e lungo per esserne completamente avvolte, Anfiny

A vestaglia di lana bouclè bluette, Ottod’ame

Cappotto a vestaglia con bordi e cintura di tessuto maschile, Alessia Santi

Il cappello a tesa larga

Il cappello a tesa larga ti ha protetto dal sole quest’estate e farà lo stesso contro le intemperie invernali. Con un perfetto stile chic-bohémien. Questo modello ultra-femminile è un’ottima alternativa al classico berretto da baseball, al basco francese o al chapka.

Per quel giusto tocco di eccentricità, il cappello animalier, Marzi

Fedora di feltro grigio con logo di metallo, Borsalino

Cappello con ampia falda e dettaglio gioiello, Marzi

Classico nero si porta con tutto, Pomandère

Fedora di feltro ottenuto da PET rigenerato, Regenesi

I pantaloni con le pinces

Contraddistinti dal taglio vintage e maschile tipico degli anni Ottanta, oggi sono tra i più gettonati del guardaroba femminile (e infatti sono già comparsi addosso a molte celebrity). I modelli di tendenza? A vita alta, larghi e morbidi dai colori neutri e con le pieghe frontali ben visibili. I pantaloni con le pinces stanno bene a tutte e si prestano a svariati outfit, dai più casual ai più eleganti.

I pantaloni maschili grigi sono un must, Uniqlo

Indossali con un mocassino e la camicia maschile stile Oxford, Marc’O Polo

Le tinte pastello polverose sono un evergreen vincente, Woman in Berwich

Pinces e vita alta per i pantaloni verde militare, Amotea

Il pull girocollo

I maglioni a girocollo sono un capo di abbigliamento molto versatile: un jolly da indossare sempre. I pull possono essere indossati su un paio di jeans o di pantaloni ampi, così da dare vita ad un outfit pratico e confortevole adatto per il tempo libero, sopra un miniabito con stivali o sneakers oppure con una longuette, tacco alto e pochette gioiello. il perfetto passepartout per tutto l’inverno.

Intramontabile il girocollo stile norvegese, Weili Zheng

Il maglioncino per tutte le occasioni, Sézane

A rombi per una very pretty woman, Malìparmi

Leggero girocollo di lana color ghiaccio, Scaglione

La giacca di pelle

Versatile, elegante e indispensabile, la giacca in pelle è quel pezzo del guardaroba che eleva lo sguardo quasi immediatamente: prima come simbolo di ribellione, poi come oggetto del desiderio dei giovani amanti del rock ‘n’ roll e infine adorato dalle star, oggi torna ad essere uno dei capi evergreen che regala grande personalità al look.

Il chiodo di ecopelle con la maglia a righe è un classico, C&A

Giubbino aderente di pelle da usare anche sotto i cappotti, Bomboogie

Il maglione a righe

Chi l’ha detto che lo stile marinière è solo per le vacanze estive! Magliette a maniche lunghe o maglioni a righe sono perfetti abbinati a jeans, pantaloni eleganti o tubini. Il risultato? Un look sempre casual friday.

Non ci sono limiti alle righe!

Maglione in lana a righe, Scaglione

La classica marinière francese di cotone, Petite Bateau

Ecrù a righe blu con bottoni sulle maniche, Sézane

Ha collaborato Cristina Nava