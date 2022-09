T imidi, introversi, riservati: ecco i segni zodiacali che odiano mettersi in mostra e i motivi per i quali odiano farlo

Gemelli, Ariete, Leone, sono tra i segni zodiacali che più amano le luci della ribalta. Seppur in modi differenti, questi segni amano essere al centro dell’attenzione e comunicare il loro punto di vista anche in maniera spettacolare e d’impatto, non disdegnando elogi e complimenti.

Ma lo Zodiaco è bello perché è vario e accanto a segni così attratti dal palco della vita, ce ne sono alcuni che odiano mettersi in mostra e che mossi spesso da timidezza e riservatezza non vorrebbero mai trovarsi al centro dell’attenzione. Quali sono i segni zodiacali che odiano mettersi in mostra e perché odiano farlo? Lo scopriamo subito.

Pesci

Sensibile, sognatore, dolce e puro come l’elemento che lo contraddistingue, l’acqua, chi nasce sotto il segno dei Pesci molto probabilmente detesta le luci della ribalta. Questo perché pur amando condividere le proprie idee e i loro punti di vista, non amano farlo con chiunque e soprattutto con persone che non conoscono e di cui non si fidano fino in fondo.

Conosciuti come amici leali e premurosi, i nati sotto il segno dei Pesci amano creare un legame empatico con poche persone selezionate e sono le stesse persone con cui desiderano condividere ciò che pensano. Mostrare ad altre persone al di fuori di questa cerchia un loro punto di vista o semplicemente essere il centro di una discussione davanti a persone con cui non hanno un legame è davvero difficile per un Pesci.

Capricorno

Affidabile, concreto e gran lavoratore, il Capricorno è un segno di terra e come tutti i segni di terra ha i piedi ben piantati nel presente e nel qui e ora. Seppur mosso da uno spirito conviviale e un’ironia spiccata, il Capricorno rientra a pieno titolo nella lista dei segni zodiacali che odiano mettersi in mostra. Perché? Perché sebbene primeggino nel loro campo (non è raro trovare Capricorno ai vertici di posizioni importanti) al di fuori della loro area di confort si sentono impacciati, impreparati e non all’altezza.

Motivo per cui odiano mettersi in mostra se non sono nel loro campo d’azione e piuttosto che fare una brutta figura rinunciano a priori all’esperienza. D’indole da leader, ma dall’animo timido, i nati sotto il segno del Capricorno amano difendersi preventivamente da ciò che potrebbe ferirli, ma al contempo lavorano costantemente per superare i propri limiti e per prepararsi ad eventuali situazioni che potrebbero metterli in luce, pur contro la loro voglia.

Vergine

Sinceri, fedeli, altruisti, intelligenti, i nati sotto il segno della Vergine spiccano per la loro dedizione alle persone che amano e al lavoro che amano. Precisi, organizzati, meticolosi, sono anche tra i segni meno attratti dalle luci della ribalta. Se la vita fosse un palcoscenico, i Vergine sarebbero probabilmente gli addetti al dietro le quinte.

La loro organizzazione puntuale e attenta ai dettagli farebbe la differenza in scena, ma loro non vorrebbero prenderne il merito. La loro soddisfazione è semplicemente nella riuscita perfetta di ciò a cui stanno lavorando. Non parlano mai a sproposito, non si esprimono su ciò che non sanno e se non sono preparati su un determinato argomento, ascoltano senza intervenire.

Non è la timidezza a bloccarli, ma la consapevolezza (spesso troppo severa) di non essere all’altezza di una situazione o di non avere una preparazione adeguata nei confronti di un determinato argomento. Per questo rientrano di diritto nella lista dei segni zodiacali che odiano mettersi in mostra.

Sagittario

Leali, ottimiste, generose, le persone del Sagittario sono tra le più estroverse dell’intero Zodiaco. Questa estroversione potrebbe portarci a pensare che siano anche amanti della scena e che mettersi in mostra non sia un problema per loro. Eppure non è così. Avere il timore di mettersi in mostra non c’entra nulla con il fatto di essere persone gioviali, comunicative ed estroverse e il Sagittario ne è un esempio perfetto.

Grandi oratori e piacevoli compagni di conversazione, i nati sotto il segno del Sagittario nascondono un’indole timida che li allontana dalla prima fila dello spettacolo della vita per timore di esporsi completamente. Sanno farlo e possono farlo, ma la paura di mostrarsi vulnerabili e trasparenti davanti a persone che non conoscono pienamente li blocca.

Prepararsi a un evento, studiare, provare è l’unica strada che un Sagittario percorrerà se deve partecipare a una riunione di lavoro, a uno speech o a un evento che lo vede protagonista. Senza preparazione, non ci sarà luce che tenga. Il Sagittario non ama essere al centro della scena a meno che non la conosca a menadito e non la possa plasmare a suo piacimento. E quindi sì, insieme a Pesci, Capricorno e Vergine rientra a pieno titolo nella lista dei segni zodiacali che odiano mettersi in mostra.