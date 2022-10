Le sopracciglia decolorate sono il nuovo beauty trend da copiare (o no)?

D opo anni in cui sopracciglia folte ispirate a Cara Delevingne hanno dominato la scena della bellezza mondiale la decolorazione è la tendenza più hot del 2022. Ma non tutte le star sono d'accordo

Avete passato (come tutte noi) gli ultimi anni a sognare le sopracciglia a cespuglio di Cara Delevigne e curarle in modo maniacale come Lily Collins? Folte, scure, luminose e, possibilmente, anche ad "effetto rugiada", cioè coperte da un filo di gel che le fissa sapientemente. Ora scordate queste poche regole che avete creduto vere fino ad oggi, così come le sopracciglia che hanno dominato la scena della bellezza, perché la tendenza più hot di questo 2022 (che poteremo anche nel 2023) è la decolorazione.

Le bleached brows sono trendy

Si chiamano bleached brows ed è una vera e propria decolorazione delle sopracciglia con acqua ossigenata per sfoggiare un look stravagante. Ma è dedicato solo a chi non ha paura di osare. Già la scorsa stagione Lady Gaga aveva tentato di lanciare questo trend. Ma forse era stato interpretato solo come l'ultima scelta eccentrica dell'artista. Ma la tendenza delle sopracciglia "sbiancate" è tornata prepotentemente sulle ultime passerelle parigine: tra una giacca bouclé rosa Big Babol, jeans extra large e denim acid-wash, le sorelle Hadid hanno sfoggiato un trucco minimal e sopracciglia bionde. Neanche a dirlo: un successo.

Le It-girl adorano la decolorazione

Già ribattezzato come lo stile "brow du jour" dai francesi, è stato immediatamente replicato, più o meno sapientemente, da star di casa nostra e Oltreoceano che hanno servito tocchi glamour su look gotici. Il matrimonio perfetto è infatti quello che vede protagoniste chiome corvine e sopracciglia platino. Perfino la biondissima Nicola Peltz, socialite multimiliardaria e neo signora Beckham, ha virato al cioccolato fondente e schiarito le sopracciglia trasformandosi in nuova It-girl. Certo, dicono gli esperti, per questo look, occorre munirsi, oltre che di peli sbiancati in viso, anche di una strepitosa sicurezza per essere cool ed evitare di scivolare in uno "scherzetto" di Halloween.

Da Elisabetta I a Madonna

Ma da dove viene questa infatuazione che non tutti sembrano apprezzare? In tempi più recenti, la Madonna dell'era erotica degli anni '90, continua a offrire una costante ispirazione per i nostalgici, tant'è che qualcuno riferisce a lei come la vera trendsetter della nuova moda. Ma un pilastro di uno stile molto più regale (e antico) potrebbe essere la vera musa ispiratrice di quest'anno: la regina Elisabetta I.

Già nel XVI secolo, un viso pallido e una fronte senza peli visibili era amata dall'alta società. La Regina Vergine si sottoponeva costantemente allo sbiancamento grazie a un miscuglio di piombo bianco e aceto. Per fortuna, il look del 2022 non richiede il rischio di avvelenamento da piombo.

Se volete provare l'effetto delle sopracciglia-non-sopracciglia, senza sconvolgere i connotati, non vi resta che prendere uno scovolino, immergerlo nel vostro fondotinta e passarlo delicatamente con piccole "pennellate" sulle sopracciglia. Tendenza approvata o bocciata?