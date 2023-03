M ai sottovalutare il potere delle sopracciglia! E allora perché non osare e scegliere tra i trend più forti del momento? Per esempio, renderle invisibili cancellandole. O sottolinearle senza pudore. O ancora...

Un dettaglio che valorizza da solo tutto il viso: sottili, folte, spettinate o iper curate, le sopracciglia giocano con le tendenze. Le più iconiche e copiate di sempre sono quelle di Audrey Hepburn e di Liz Taylor, spesse ma ben disegnate poi tornate negli anni ’80 (vedi Madonna e Brooke Shields) ma con un effetto più sauvage. Ora le più copiate sono quelle di Cara Delevingne, folte e naturali. Ma piacciono molto anche delineate e allungate verso l’alto, come porta Bella Hadid. Vuoi scoprire i nuovi trend forti di stagione? Ecco le sopracciglia di cui tutti parlano, che spopolano su social e passerelle.

Sopracciglia bold

Sono in grassetto, folte e ben visibili, proprio come quelle di Cara Delevingne, che ne ha fatto il suo tratto distintivo senza mai cedere alla pinzetta, e di Chiara Ferragni. Per metterle in evidenza ci vuole il prodotto giusto, e cioè una di quelle matite dalla texture volumizzante. Si tratta di formule innovative che uniscono polvere e speciali microfibre che rendono l’arco subito più pieno e folto. Perché l’aspetto sia naturale, però, fai attenzione alla scelta della nuance: non dovrà essere troppo intensa, al massimo un tono più scura delle tue sopracciglia naturali.

Sopracciglia decolorate

L’obiettivo è renderle invisibili, annullarle, ed è l’ultima mania che ci arriva dalle celeb, prima fra tutte Levante che a Sanremo si è presentata con chioma biondo rame e sopracciglia “sbiancate”. Un trend forte anche in sfilata, lanciato sulle passerelle di Givenchy e di Dries Van Noten. Prima di seguire la tendenza, pensaci bene: dovrai ricorrere alla decolorazione utilizzando un kit a base di ossigeno quindi, se cambi idea, prima di tornare al tuo colore naturale dovrai aspettare l’intero ciclo di ricrescita del pelo che richiede circa 4 mesi. O, in alternativa, tingerle ogni due settimane.

Sopracciglia fluffy

In inglese, vuol dire soffici, dall’effetto piumato ed è l’altro trend forte che impazza sui social. Si ottiene spazzolando le sopracciglia verso l’alto in modo da rendere l’arco morbido e non definito. Fondamentale, poi, utilizzare una cera trasparente dalla texture flessibile in modo da fissare i peletti che, altrimenti, tornerebbero nella loro posizione naturale. Più le sopracciglia sono folte, maggiore sarà l’effetto piuma. Un consiglio: se vedi alcune zone un po’ vuote, intervieni con una matita, sempre disegnando il tratto verso l’alto.

Se sono troppo ribelli

Spesse, ispide e sempre in disordine? La via di salvezza è la laminazione. È uno dei trattamenti più richiesti nei brow bar perché rende le sopracciglia ben disciplinate. La laminazione è una sorta di messa in piega, che modifica la direzione del pelo pettinandolo e fissandolo verso l’alto. Durante la seduta, che dura circa 40 minuti, vengono applicati mix a base di cheratina e altri ingredienti nutrienti che lasciano i peli super lucidi. Step finale, la colorazione: e ti sei assicurata sopracciglia wow!

I prodotti per sopracciglia da provare

Dalle classiche matite agli speciali "mascara per sopracciglia", tutti i prodotti suggeriti per disegnare, infoltire o tingere. Comprese le pomate e le cere fissanti.

1 di 9 - Eye Brow Bold & Color di Debby (5,70 euro) intensifica il colore delle sopracciglia e le rende più corpose. 2 di 9 - Grazie alla sua punta angolata, la matita Wow What a Brow Pen di Essence (3,59 euro) riempie con precisione gli eventuali spazi vuoti. 3 di 9 - Texture morbida, facile da sfumare per Style Eyebrow di Miss Broadway (6,20 euro). 4 di 9 - Il Gel Sopracciglia 3 in 1 di Collistar (21,50 euro con la Matita Sopracciglia) fissa, infoltisce e definisce in un unico passaggio. 5 di 9 - Niente ritocchi continui con 24Ore Brow Tint di Deborah Milano (16 euro), un colore waterproof e no transfer per scurire e

nascondere gli eventuali peletti

bianchi. 6 di 9 - Brow Fix Soap Stylist di Catrice (4,99 euro)

è una cera trasparente ideale per creare effetti fluffy e modellare le sopracciglia. 7 di 9 - La formula di Fluff Up Brow Wax di Benefit

(29,90 euro), con oli di semi di jojoba e argan e burro di karité, ha anche un’azione curativa che rende le ciglia flessibili e facili da modellare. 8 di 9 - Per riempire e ridisegnare l’arcata in modo professionale c’è Delineatore Sopracciglia

in Crema di Diego Dalla Palma (21,90 euro),

una texture morbida ma non grassa, ricca di pigmenti e a lunga tenuta. 9 di 9 - 24H Power Stay di Avon (12,99 euro) è una pomata che valorizza il colore, disciplina e fissa le sopracciglia.

Sopracciglia skinny

A volte ritornano. Correvano gli anni ’90 quando si spinzettava in maniera esagerata: andavano le skinny brows, le sopracciglia ultra sottili alla Kate Moss. Che oggi, rilanciate da celeb e influencer, stanno vivendo un nuovo momento di gloria. Sei tentata anche tu? Mai come in questo caso è bene affidarsi a mani esperte. Perché un conto è eliminare qualche pelo disordinato, un altro è capire quanto e dove esattamente depilare per creare una forma armoniosa. Un consiglio: prima del cambio, per vedere se ti piacerai, prova uno dei filtri che spopolano su TikTok e simulano archi in perfetto stile anni ’90. Li trovi con l’hashtag #thineyebrows e #90eyebrows.

Sopracciglia foxy effect

Dopo il cat eye, arriva lo sguardo da volpe. Che piace a Bella Hadid e a Kendall Jenner e consiste nel dare alle sopracciglia una linea

leggermente più dritta, accorciando la parte finale per poi ridisegnarla con la matita verso l’alto. In pratica devi eliminare la codina esterna

con la pinzetta, strappando in modo corretto, e cioè sempre nel verso

del pelo, per non rischiare che ricresca disordinato e arruffato. Ricorda,

non sottovalutare il foxy: tira su lo sguardo che è una meraviglia.

Se sono inesistenti

Hai strappato troppo, non crescono più? La soluzione a lunga durata c’è. Si chiama tattoo. Disegnare in modo indelebile (o quasi) le sopracciglia, si può. Oggi si utilizza il dermografo, una sorta di penna simile a quella per i tatuaggi, ma più delicata. Munita di aghi sottilissimi, permette di disegnare, in modo indolore e con risultati naturali, dei micro peletti per riempire i “buchi” e aggiungere tridimensionalità. A differenza del tatuaggio, questa tecnica non è permanente, dura circa 8-12 mesi.