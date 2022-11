Stivali per l’autunno inverno 2022-2023

S copri i modelli di stivali da indossare questo autunno inverno 2022-2023: alti, bassi, di cuoio, di vernice, con plateau, texani, cuissardes… prendi spunto dalle celebrity

Gli stivali sono un accessorio indispensabile nella scarpiera di ogni donna. Ne esistono di tutti i tipi: alti, bassi o con plateau; in cuoio, pelle, camoscio o vernice (per chi vuole osare). E poi ci sono i texani (a metà polpaccio) e i cuissardes (che arrivano sopra il ginocchio) tornati prepotentemente in voga per la stagione invernale.

Lo stivale, qualunque sia la scelta, è una delle calzature invernali preferite da noi donne perché ci proteggono dalla pioggia, sono caldi, comodi e decisamente molto trendy. E pensare che quando sono nati, nel XIII secolo erano solo ad appannaggio degli uomini che potevano utilizzarli per andare a caccia o a pesca.

Solo intorno al 1800 le donne hanno "avuto il permesso" di utilizzare gli stivali, che dovevano essere molto stretti, con le stringhe e allacciati fino alla caviglie. Quello che allora era l'intento di nascondere quanta più pelle possibile per non indurre in tentazione ora invece è considerato un fattore molto sexy e seducente.

Le star che amano gli stivali

È stato negli anni Sessanta, con l’avvento della minigonna, che gli stivali diventarono un must have del guardaroba e del mondo femminile. E un grande simbolo di emancipazione. Oggi possiamo sbizzarrirci con forme, colori, pellami e tessuti di ogni genere tanto che gli stivali sono considerati uno dei capi più versatili del nostro look. Persino la First Lady degli Stati Uniti Jackie Kennedy si presentava spesso con gli stivali (e non solo sulla pista di ippica) abbinati a tailleur pastello.

Ecco tutte le star che non possono fare a meno degli stivali!

Stivali per tutti i gusti

Sopra il ginocchio o alla caviglia, lucidi o soffici, con il tacco o senza, quanto ci piacciono i boots! E che fortuna che siano così trendy. Ecco i modelli di tendenza per questo autunno inverno 2022-2023:

Stivali stile combat

Per un outfit assertivo e deciso, niente di meglio dei boots stile combat. Come questi:

1 di 4 - Boots stile combat in sfilata per Miu Miu. 2 di 4 - Beatles di pelle con suola carrarmato (Mephisto, 260 euro). 3 di 4 - Boots con inserto di maglia (V73, 99,90 euro). 4 di 4 - Stivali di pelle con punta arrotondata (Igi&Co, 114,90 euro).

Stivali color burro

Preferisci modelli più... delicati? Ecco gli stivali color burro:

1 di 4 - Sfilata Isabel Marant. 2 di 4 - Stivali di pelle con zip dorata (Geox, 189,90 euro). 3 di 4 - Stivali di pelle con tacco squadrato (Frau, 219 euro). 4 di 4 - Stivali con tacco sottile di materiale sintetico (Primadonna Collection, 69,99 euro).

Stivali caldi

In previsione dei mesi più freddi, ecco gli stivali più caldi del mondo:

1 di 3 - Stivali caldi. Sfilata di Max Mara. 2 di 3 - Boots di maglia effetto crochet (UGG, 280 euro). 3 di 3 - Stivali di montone con impunture (Mou, 399 euro).

Stivali sexy di vernice

Sei in cerca di modelli super femminili? Ecco gli stivali di vernice perfetti per te:

1 di 3 - Stivali di vernice firmati Saint Laurent. 2 di 3 - Stivali di latex stretch con tacchetto (Sergio Rossi, 1.100 euro). 3 di 3 - Stivali di vinile con tacco sottile (Guess Footwear, 230 euro).

Cuissardes, gli stivali al ginocchio

Se vuoi un paio di stivali che non passino inosservati, opta per i cuissardes:

1 di 5 - Cuissardes Bottega Veneta. 2 di 5 - Boots elasticizzati con carrarmato (Sara Lopez, 99 euro). 3 di 5 - Stivali sopra al ginocchio di pelle (Carmens, 200 euro). 4 di 5 - Cuissardes firmati Courrèges. 5 di 5 - Cuissardes di nappa e kitten heels (Jimmy Choo, 1.395 euro).

Stivali texani

Ti piacciono di Camperos? Ecco per te una selezione di stivali texani:

1 di 5 - Stivali con tacco basso e impunture (Miriade, 99,90 euro). 2 di 5 - Stivali di nappa crinkle (Beatrice .b, 399 euro). 3 di 5 - Stivali alla caviglia, di pelle decorata (Fratelli Rossetti, 750 euro). 4 di 5 - Stivali lineari con tacco obliquo (Vagabond Shoemakers, 259 euro). 5 di 5 - Stivali texani di pelle con intarsi (Max&Co., 369 euro).

Stivali color cuoio

1 di 4 - Stivali color cuoio da una sflilata Fendi. 2 di 4 - Stivali di pelle senza cuciture (Louis Vuitton, 1.800 euro). 3 di 4 - Stivali di pelle e crosta con coulisse (Marella, 299 euro). 4 di 4 - Stivali di vitello con shearling sintetico (Sebastian Milano, 680 euro).

Stivali a colori forti

Sei per lo stiletto? Ok, ma a tinte shock. Più divertente, e più cool. Ecco una selezione di stivali coloratissimi:

1 di 5 - Stivali colorati dalla collezione autunno inverno di Dries van Noten. 2 di 5 - Boots di nappa arricciati (Malone Souliers, 725 euro). 3 di 5 - Stivali di ecopelle stampa pitone (Quanticlo, 29,99 euro). 4 di 5 - Stivali rossi Sportmax. 5 di 5 - Stivali di tessuto a punta (Colors of California, 109 euro).

Stivali da cavallerizza

I più classici, un evergreen del guardaroba invernale: gli stivali da cavallerizza. Ecco i modelli che abbiamo scelto noi:

1 di 3 - Stivali di pelle liscia (Pregunta, 139 euro). 2 di 3 - Stivali di pelle al polpaccio (Valleverde, 125 euro). 3 di 3 - Stile equitazione,di pelle (Pennyblack, 299 euro).

Stivali con plateau

Comodi e sempre di moda, gli stivali con il plateau. Guarda questi modelli:

1 di 3 - Sfilata Ports 1961. 2 di 3 - Stivali di vernice con tacco curvo (Steve Madden, 193 euro). 3 di 3 - Stivali con plateau di ecopelle (Primadonna Collection, 89,99 euro).