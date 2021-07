E cco i nuovi integratori alimentari a base di olio di semi di canapa per sentirti sempre bene con te stessa!

Per la tua estate al top fai il pieno di energie. Come? Con i nuovi prodotti Swisse! Il marchio operante nel settore degli integratori alimentari presenta la nuova linea HEMP+ per la prima volta in Italia. Curiosa di sapere di cosa si tratta? In realtà, è una gamma innovativa di integratori alimentari a base di olio di semi di canapa ed è stata studiata proprio per te…Per farti sentire in salute e in equilibrio, specialmente quando vivi momenti di stress al lavoro ma anche nella tua quotidianità.

L’obiettivo di Swisse? Aiutarti a superare con energia e determinazione anche i periodi più difficili, puntando quindi a nutrire corpo e mente. Un aiuto che arriva direttamente dalla natura, proprio come i semi di canapa privi di THC cannabinoide psicoattivo. Anche perché proprio negli ultimi tempi questi prodotti stanno avendo un grande successo e la tendenza continuerà a crescere, grazie anche al supporto di millennial e delle nuove generazioni.

“Siamo orgogliosi di presentare la nuova linea HEMP+, sviluppata con i nostri ricercatori a partire dalle molteplici qualità dell’olio di semi di canapa. La missione di Swisse è di rendere le persone nel mondo più sane e più felici” ci spiega Stefano Palazzoni, General Manager H&H Italy. Gli integratori alimentari saranno quindi i tuoi preziosi alleati per mantenerti sempre in salute, in qualsiasi momento della tua vita.

Ma in che cosa consiste la nuova linea HEMP+? Nel dettaglio, comprende 4 diversi integratori che ti aiutano a stare in salute rispondendo a diverse esigenze. C’è la linea HEMP + Mood che supporta il tuo organismo in caso di affaticamento fisico e psicologico grazie all’estratto di guaranà, selenio e vitamine B6 e B12. La linea HEMP+ Vitality, invece, supporta il tuo metabolismo energetico anche perché contiene estratto di yerba mate, vitamine B3 e B12. La linea HEMP + Calm ti aiuterà a sentirti più rilassata perché contiene estratto di melissa, magnesio e vitamina B6. Infine, HEMP + Balance contiene estratti come quello di carciofo, zinco e vitamina B1 che favorisce il tuo metabolismo ed è un prezioso alleato per depurare il tuo organismo.

In tutti i prodotti della linea HEMP+ l’ingrediente principale è l’olio di semi di canapa, olio grezzo spremuto a freddo per conservare più sostanze nutritive ed è inoltre un’ottima fonte nutrizionale perché contiene acidi grassi essenziali come gli Omega 3 e Omega 6. Per sentirti al top durante la giornata dovrai prendere due capsule molli al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti.

1 di 4 - HEMP + Balance favorisce il tuo metabolismo e ti aiuta a depurare l'organismo 2 di 4 - HEMP + Calm ti aiuta a sentirti più rilassata durante la giornata 3 di 4 - HEMP + Mood ti fa sentire più forte e supporta il tuo organismo anche sotto stress 4 di 4 - HEMP + Vitality supporta il tuo metabolismo energetico