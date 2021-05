Plants&Nature svela Ti.nyou: la nuova linea di tisane per ritrovare se stessa, ripartendo dal proprio corpo

P lants&Nature La Tisaneria cambia volto e si trasforma in Ti.nyou: la nuova linea di tisane e integratori, per raggiungere il benessere fisico e interiore

Pronta a ritrovare “te stessa, in una nuova forma”? È l'invito di Plants&Nature - l'azienda partenopea dinamica e in costante crescita che valorizza la ricchezza della natura e punta su integratori alimentari e cosmetici all’avanguardia - che cambia volto al suo storico brand Plants& Nature La Tisaneria per svelare Ti.nyou, la nuova linea di tisane e integratori incentrata sul "te".

"L'obiettivo che vogliamo raggiungere con il lancio di Ti.nyou - spiega Alessio Polcaro, Marketing Manager e figlio del fondatore di Plants&Nature Filippo - è far sì che le donne ritrovino se stesse partendo proprio dalla cura di sé con dei trattamenti di fitocosmesi che rimodellano il corpo in modo naturale. Ma la forma di cui parliamo non è soltanto una forma fisica. La nuova forma in questione è anche e soprattutto interiore. Solo così ci si può sentire veramente bene con se stesse dentro e fuori".

Alessio Polcaro, Marketing Manager di Plants&Nature

Per essere una nuova te, infatti, dovrai prima di tutto ritrovare te stessa anche interiormente. Tutto dipende dal tuo benessere mentale che certamente si rifletterà anche sul tuo fisico.

"Prima di parlare di cambiamento in una forma nuova - sottolinea Fabio Polcaro, Ceo di Plants&Nature e fratello di Alessio - vogliamo focalizzare l’attenzione sul concetto di ritrovamento, inteso come benessere mentale. Bisogna in effetti ritrovare qualcosa che già c’era e mettersi in gioco per cambiare il proprio stile di vita".

Fabio Polcaro, Ceo di Plants&Nature

Il nuovo metodo Ti.nyou prevede un programma di consigli alimentari abbinati a trattamenti cosmetici personalizzati e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Attraverso una bilancia impedenziometrica – che sarà utile per misurare il grasso corporeo – i consulenti nutrizionali Plants&Nature realizzano un consiglio che prevede l’assunzione delle tisane e dei prodotti fitoterapici abbinati ad un percorso di trattamenti cosmetici che ti aiuteranno a perdere i chili in eccesso e ad eliminare anche gli inestetismi più fastidiosi.

Dalla tua parte avrai un mix di tisane che sono ottenute dalle migliori piante attraverso uno speciale estrattore a freddo, ovvero l’estrattore Naviglio. C’è poi una linea Ti.sana caps che è formata da tisane in capsule che ti aiuteranno a drenare, a regolare l’intestino e a riequilibrare il tuo metabolismo oltre a darti un piacevole senso di sazietà.

I Tin-starter Kit invece sono un insieme di tisane che potrai combinare tra loro per un risultato ancora più efficace: aiutino a detossinare, a rimodellare la silhouette e a contrastare il drenaggio dei liquidi con un procedimento preciso. Completano la linea, integratori e preparati proteici a base di Spirulina, Astaxantina e Chlorella che permettono di nutrire e potenziare l’energia e la vitalità del corpo. Senza dimenticare Ti.Nutre a base di Spirulina, Astaxantina e Chlorella, microalghe dai sorprendenti e riconosciuti poteri nutrizionali e cosmetici.

La Spiriulina oltre ad essere una fonte eccezionale di Proteine di alto valore biologico, di vitamine, di aminoacidi e di betacarotene, detossina il tuo organismo, potenzia l’energia, favorisce il senso di sazietà e ti nutre in maniera eccezionale. L’Astaxantina è il più potente antiossidante e ha un’azione antinfiammatoria, rinforza la membrana cellulare, stimola il sistema immunitario, incrementa la forza, la resistenza e combatte lo stress ossidativo. La Chlorella è ricca di vitamine, proteine e clorofilla, favorisce il metabolismo, rafforza le difese dell’organismo e aiuta a migliorare la concentrazione e a contrastare i radicali liberi.

Che cosa aspetti dunque? Inserisci nella tua wishlist i nuovi prodotti di Ti.nyou. E ritrova te stessa!