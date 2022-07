U n haircut più corto può cambiare l'intero look e può dare nuova verve alla propria vita. E persino alla carriera come hanno dimostrato spesso le star

Tagli di capelli corti

Da sempre considerati come comodi e anticaldo, oggi i tagli di capelli corti, grazie alle star, sono sempre più di tendenza: fashion, glam e decisamente chic ed eleganti, i capelli corti sono una vera e propria dichiarazione del proprio stile e del proprio modo di essere. Basta alle mezze misure, ai tanto chiacchierati bob o ai banali e anonimi lunghi: un taglio corto è sinonimo di forza, grinta, carattere e di scelte consapevoli.

Le star che hanno scelto i capelli corti

Guardate la strepitosa e da sempre affezionata al corto Charlize Theron, o la raffinata Michelle Williams, le più rock Tilda Swinton e Kristen Stewart o la bellissima Rebecca Hall che ha incantato tutti sull'ultimo red carpet al Festival di Cannes. E, tra le nuove generazioni, due splendide donne che si sono fatte irretire e affascinare dal corto ci sono certamente l'attrice Zoe Kraviz, che dopo anni di dreadlock ha optato per un sexy pixie, e la "nostra" Elodie che, con una dose massiccia di gel, ha conquistato tutto il pubblico dell'Ariston.

Guarda le foto delle star con i capelli corti:

Il taglio corto revival anni Novanta

Ma i corti di oggi non sono altro che un revival dei mitici anni Novanta quando top model del calibro di Christy Tarlington, Linda Evangelista - il fotografo Peter Lindbergh ha documentato il momento in cui la modella canadese ha pianto tutte le sue lacrime quando per la sfilata di Julian d'Ys le sono stati tagliati i capelli corti - Nadja Auermann e Helena Christensen, proprio grazie a nuovi iconici tagli, hanno visto la propria carriera esplodere. Un haircut può davvero fare la differenza e segnare una svolta nella propria vita. Basta solo sfoggiarlo con grande audacia. Pensate a Sharon Stone che ad ogni uscita pubblica emana sempre più fascino. Anche ora che è arrivato qualche capello grigio a fare capolino tra i suoi biondi.

Insomma Mademoiselle Coco Chanel aveva proprio ragione: «Una donna che si taglia i capelli corti è pronta per cambiare vita». E questa celebre frase è vera oggi tanto quanto cinquant'anni fa.

Come scegliere il taglio corto perfetto

Facile dire capelli corti. Ma il mondo delle micro-lunghezze è decisamente variegato e in grado di sbalordirvi. Cosa chiedere quindi al proprio hairstylist (o parrucchiere per i nostalgici)?

C'è il pixie cut che è il più corto tra i corti: dinamico e sbarazzino è perfetto per i visi regolari e non troppo grandi come ad esempio quello di Charlène di Monaco. I capelli, tutti pettinati in avanti, regalano un effetto davvero très chic e, una noce di gel vi basta per il look di tutti i giorni.

Poi c'è anche il bixie, che non è il classico pixie, ma nemmeno un bob: il perfetto matrimonio tra i due stili super amati dalle celeb e in grado di conferire un allure decisamente più chic e contemporanea di tanti maxi raccolti elaborati e intrecci scultura ormai un tantino fuori moda. E il bello di questo taglio è che si possono scegliere varianti più corte sul davanti e più lunghe dietro (o viceversa) e ha dalla sua il fatto di osare di più sul fronte scalature.

Per le nostre amiche estremiste che hanno voglia di osare, c'è invece l'undercut, rappresentato egregiamente da Tilda Swinton, che ne ha fatto la propria cifra stilistica. Il ciuffo è strategico e consente un'ampia scelta di styling, mentre il rasato alla nuca o laterale regala quel tocco frizzante che elimina istantaneamente un decennio di vita. Ah, già, vi avevamo detto che il capello corto ringiovanisce?