Wixie cut, il taglio di capelli sbarazzino perfetto per la primavera

Se sei stanca del solito caschetto e vuoi dare un tocco di grinta in più al tuo look, il wixie cut è il taglio corto più tendenza per la primavera 2023. Per sfoggiare un’acconciatura giovanile, allegra e sbarazzina, rendendo più dinamico e accattivante il tuo stile, il wixie cut è la soluzione giusta (purché sia un’amante dei tagli corti).

Wixie cut, in cosa consiste?

È un taglio versatile che sui social sta già spopolando. Impazza l’hashtag #wixie su Instagram e TikTok. Se al solito taglio pixie, icona delle donne anni Sessanta, vuoi dare un tocco di innovazione, il wixie cut fa al caso tuo.

Trae ispirazione da pixie e bixie cut - la forma più corta del box bob - e dallo shag cut prende le scalature volutamente irregolari e la texture minuziosamente spettinata. Si abbina perfettamente a un trucco grunge tipico degli anni Novanta, meglio ancora se indossi una giacca in pelle. In aggiunta al taglio, puoi optare per una frangetta wispy e ondulata. Per creare una tessitura mossa e folta, ti basta massaggiare sulla chioma un modellante dal finish matt. In alternativa, prova uno spray salino.

Se nascondi un animo rock e spericolato, vuoi essere cool e sportiva e donare un pizzico di trasgressione al tuo solito look, l'hair style della primavera ti viene in soccorso: il taglio wixie è ciò che ti ci vuole. È frizzante, fresco e con geometrie tutte nuove. Se con l'arrivo del caldo, sei stanca della tua chioma e non vuoi ricorrere continuamente alle acconciature raccolte, ecco che finalmente puoi liberarti delle lunghezze e sfoggiare un look disinvolto. Non solo: se non hai mai tempo (o pazienza) per gestirti i capelli, il taglio della primavera 2023 è l'ideale. I ciuffi sono volutamente asimmetrici e distribuiti ai lati del viso, la frangia si fa cortissima e per un finish più spettinato non dovrai fare altro che ricorrere a un po' di gel o cera.

Il segreto è optare per capelli corti e scalati, con una piccola frangia e lunghezze angolate, da portare liberamente e con disinvoltura, dimenticandoti persino spazzola e phon.

Il look amato dalle star

Se ancora non sei convinta che il wixie cut faccia al caso tuo, sappi che persino le star non possono farne a meno. Hanno scelto questo taglio volti noti ai fan de "La casa di carta", la serie tv di successo che ha conquistato milioni di utenti su Netflix. È il caso di Ursula Corbero, che con il suo look detta tendenze...

Vale lo stesso per la collega Belen Cuesta, che ha deciso di darci un taglio (con stile).

E poi, impossibile dimenticare modelle e attrici come Emma Corrin ed Esther McGregor.

Anche la collega Iris Law ha scelto il wixie cut per i suoi capelli biondo platino. La giovanissima modella inglese si era fatta conoscere con i capelli lunghi e castani. Negli ultimi tempi, tuttavia, ha deciso di chiudere con il passato e ha optato per un look cortissimo e angelico.