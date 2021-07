5 trattamenti estivi da spa che puoi replicare a casa tua

S e vuoi concederti un break all’insegna della bellezza e del benessere, stacca dalla routine per alcune ore e sperimenta questi trattamenti da spa direttamente a casa tua.

Prendersi ogni tanto qualche momento per sé, nel quale concedersi una coccola beauty non è solo consigliato, ma quasi obbligatorio. Niente infatti distende la mente e allontana lo stress come ritagliarsi una pausa dal mondo esterno e pensare solo al proprio benessere. In estate, probabilmente a causa della stanchezza accumulata durante l’anno, questa esigenza si fa sentire ancora di più. L’ideale per assecondarla sarebbe prenotare una giornata nella spa più vicina ma in alternativa esistono diversi trattamenti che si possono tranquillamente replicare a casa con assoluto successo. Ecco i migliori per l’estate.

Maschera viso e massaggio giapponese

Il viso è la zona del corpo che più di altre fa trasparire la stanchezza e quello che prima di tutti merita attenzione. Nella tua giornata beauty, quindi, non può certo mancare una maschera.

L’ideale in estate è quella al miele, che grazie alle sua proprietà nutritive idrata la pelle inaridita dal caldo e dal sole a picco.

Ingredienti:

1 cucchiaio di olio d’oliva,

2 cucchiai di succo di limone,

2 cucchiai di miele.

Mixa tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto uniforme, stendilo sul viso e lascialo in posa per circa 15-20 minuti, poi sciacqua tutta la superficie con acqua tiepida.

Dopo aver rimosso la maschera, puoi procedere con un massaggio facciale giapponese che aiuta a rimuovendo i segni della stanchezza, rende il viso più disteso e luminoso, migliora il flusso sanguigno e combatte piccole rughette e occhiaie.

Applica un leggero velo di olio sul viso, poi siediti a un tavolo e appoggia i gomiti su di esso.

Tenendo le mani a pugno, portale sul viso, spingendo sugli zigomi. Rimani in questa posizione per cinque secondi, togli i pugni e ripeti l’operazione cinque volte. Sempre mantenendo i pugno, fai scorrere le mani sulla fronte, dal centro verso le tempie e poi sulle sopracciglia e le palpebre. Ripeti anche in questo caso per cinque volte.

Scrub corpo al limone e zucchero di canna

Passando al corpo, la prima regola per avere la pelle sempre vellutata è quella, oltre che di nutrirla applicando sempre la crema, di esfoliarla.

Un modo naturale per farlo, replicando un trattamento da spa, è quello di preparare uni scrub allo zucchero di canna e limone. Adatto anche alle pelli più sensibili, le rende subito levigate e luminose, lasciando su di esse anche un profumo incredibile.

Ingredienti:

2 cucchiai di succo di limone,

1 tazza di zucchero di canna,

mezza tazza di sale marino,

1 cucchiaio di miele,

2 cucchiai di olio di cocco o di olio d’oliva,

1 cucchiaio di miele.

Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Stendili sulla pelle umida, usando movimenti circolari, in modo da fare contemporaneamente un massaggio delicato.

Risciacqua con acqua tiepida e dopo esserti asciugata accuratamente stendi la tua solita crema idratante.

Pediluvio al latte

In estate nella maggior parte dei casi siamo abituate a sfoggiare sandali di ogni genere, quindi la cura dei piedi è prioritaria. Perché allora non preparare un bel pediluvio come lo faresti in una spa?

Scalda l’equivalente di quattro tazze di latte intero fino a portarle a una temperatura media, versalo in una bacinella che possa contenere i tuoi piedi e scogli in esso 2 cucchiai di sale di Epsom e alcune gocce di un olio essenziale a tua scelta.

Immergi i piedi nel liquido e rilassati per circa 20-30 minuti. Una volta terminato il pediluvio fai un leggero scrub a base di miele e zucchero e i tuoi piedi saranno subito liscissimi.

Maschera capelli al cacao

Anche i capelli in estate soffrono sotto i colpi di sole, caldo e aggressioni varie, come ad esempio l’acqua salata nel caso tu abbia in programma di passare la vacanze al mare.

Per evitare che si sfibrino e diventino in poco tempo secchi e opachi, non dovresti mai dimenticarti di fare delle maschere nutrienti e riequilibranti.

Un ingrediente portentoso in tal senso è il cacao, in grado di rendere subito la tua chioma luminosa, e di lasciare un aroma irresistibile che si sprigionerà ad ogni movimento.

Ingredienti:

2 cucchiai di cacao in polvere,

1 cucchiaio di miele,

4 cucchiai di yogurt bianco,

Mezzo cucchiaino di olio.

Versa lo yogurt in una ciotola e unisci il cacao spolverandolo delicatamente. Mescola i due ingredienti e in un secondo momento aggiungi l’olio e il miele, continuando a mescolare fino ad ottenere una crema uniforme.

Applicala sui capelli lavati e umidi in modo omogeneo, dal cuoio capelluto fino alle punte.

Tienila in posa circa 30 minuti e rimuovila con acqua tiepida.

Dry skin brushing

Questo trattamento consiste in un massaggio corpo super rilassante, ma allo stesso tempo in grado di combattere cellulite e ritenzione idrica.

Per mettere in pratica il dry skin brushing devi munirti di una spazzola in legno con setole in fibra naturale. Prendila, poggiala su gambe e glutei asciutti e compi movimenti circolari costanti.

Continua per circa 20 minuti, in modo da stimolare al meglio la circolazione sanguigna.

Finito il tempo della spazzolatura puoi completare il rituale con un massaggio manuale agli oli essenziali.