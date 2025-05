Lo yogurt ha tantissime proprietà, non solo se usato come alimento ma anche come prodotto naturale per la cura del corpo. Scopriamo come utilizzare questo ingrediente nella preparazione di vere e proprie ricette di bellezza e benessere per pelle e capelli.

Yogurt: alleato di bellezza

Per moltissimi anni i prodotti cosmetici sono stati fatti a mano dagli artigiani o dalle massaie con ingredienti che si trovano comunemente al mercato. Negli ultimi anni è tornata di gran moda la preparazione in casa di tante creme per donare tonicità e luminosità alle pelli stanche dopo giornate stressanti a lavoro ed in mezzo allo smog delle nostre città.

La causa di questa tendenza è sicuramente da ricercare nel risparmio economico notevole e alla possibilità di utilizzare prodotti di origine naturale e certificata. Tra i numerosi prodotti che abbiamo a disposizione per creare dei prodotti di bellezza, sicuramente lo yogurt occupa una posizione di prestigio. Si tratta infatti di un prezioso alleato per la nostra beauty routine. Sono ormai da tempo note le sue proprietà lenitive, emollienti ed idratanti, ma forse non tutti sanno che lo yogurt, sulla pelle, svolge anche un’importante funzione antibatterica e purificante.

Lo yogurt, inoltre, come tutti i latticini, permette ai principi attivi che vi vengono mescolati di sciogliersi nella sua pasta grassa e di penetrare in maniera del tutto efficace nella pelle. Vediamo allora come usare al meglio questo alimento di uso comune per preparare maschere viso, scrub, creme e impacchi per capelli.

Yogurt per la pelle

Lo yogurt da utilizzare per la pelle deve essere naturale e contenere fermenti lattici vivi per ottenere i migliori risultati. Lo yogurt contiene acido lattico, elemento che aiuta la pelle secca e ruvida e previene la comparsa dei segni d’invecchiamento precoce quali le linee d’espressione, le rughette e le macchie. Inoltre facilita la rimozione di cellule morte, che si accumulano nei pori causando un aspetto opaco e spento. La presenza dell’acido lattico all’interno dello yogurt sarà fondamentale per la vostra routine di bellezza. Infatti, lo yogurt, proprio per la presenza di tale sostanza aiuta a stringere i pori dilatati.

Creme viso allo yogurt

Riuscire a realizzare una maschera per il viso allo yogurt tra le mura domestiche, è estremamente semplice ed economico, ma ci sono alcune accortezze da considerare al fine di raggiungere un ottimo risultato finale. La scelta del tipo di yogurt, infatti è importantissima perché non tutti quelli presenti nel banco frigo sono adatti. Il consiglio è ovviamente quello di adoperare uno yogurt bianco ed al cento per cento naturale, senza aromi aggiunti o pezzi di frutta e soprattutto senza zucchero.

I benefici che apporteremo alla nostra pelle con tale prodotto, non avranno nulla da invidiare ai molto più dispendiosi trattamenti eseguiti nei centri estetici da estetiste professioniste, che di fatto spesso utilizzano proprio prodotti a base di yogurt. Un’ottima alternativa, allo yogurt già pronto facilmente reperibile nei banconi dei supermercati, è data dalla possibilità di realizzarne uno in casa con o senza yogurtiera, magari utilizzando un vasetto di yogurt artigianale acquistato in latteria o i fermenti lattici che si trovano presso le rivendite di prodotti bio, i negozi di agraria ed in molte farmacie come integratore per la flora intestinale.

Crema yogurt e miele con scrub

La classica maschera allo yogurt antietà e lenitiva si ottiene miscelando un vasetto di yogurt ad un bel cucchiaio di miele. Questo semplicissimo composto riesce a donare numerosi benefici alla nostra pelle che fin da subito apparirà più luminosa. Per aumentare la consistenza della maschera, si può aggiungere dell’olio EVO e della farina di ceci che ha anche un’azione scrub. Questa, può essere utilizzata per ogni tipo di pelle.

Per le pelli miste invece, il consiglio è quello di creare una maschera utilizzando metà vasetto di yogurt, un cucchiaio di farina di cocco ed uno di farina di ceci, qua l’effetto scrub diventa ancor più forte e le vitamine presenti nei ceci e nel cocco scendono in profondità, passando in soluzione nello yogurt. In entrambi i casi, per assimilare tutte le proprietà del composto, basterà lasciare agire sul viso per almeno 10 minuti e trascorso il tempo necessario, sciacquare con acqua tiepida prima e fredda successivamente per uno shock positivo.

Se poi, il vostro problema sono la presenza di punti neri si può aggiungere un albume sbattuto, che stimola il collagene, tonifica e possiede delle proprietà astringenti che aiutano la naturale espulsione del sebo e la riduzione delle dimensioni delle bocche dilatate dei pori.

Quest’ultimo contiene l’acido citrico che normalizza il ph della pelle.

Crema yogurt e cetriolo

Un’ottima alternativa a quelle fin ora descritte, è la maschera per il viso allo yogurt preparata usando la polpa di un cetriolo. Questo tipo di maschera è adatta a tutti i tipo di pelle, ma risulta indicata soprattutto per un’applicazione cute secca e con arrossamenti, anche solari. Il cetriolo, infatti, è noto per le sue proprietà idratanti e lenitive, che unite allo yogurt, creeranno una maschera dall’elevato potere nutriente. La vitamina Ci presente in questo ortaggio non è moltissima, ma penetrerà in profondità stimolando la microcircolazione e la rigenerazione cellulare. Questa maschera è davvero estremamente facile da preparare: sarà sufficiente frullare mezzo cetriolo con due cucchiai di yogurt bianco. Anche in questo caso, il metodo di applicazione è quello di lasciare il composto in posa per alcuni minuti prima di provvedere a sciacquare con abbondante acqua tiepida prima e fredda successivamente per creare una sorta di shock termico positivo.

Crema yogurt e limone

Per chi invece ha una pelle del viso molto grassa, il rimedio naturale più consigliato è sicuramente l’uso del limone. Quindi, provvedete a spremere mezzo limone o anche un po’ di più a seconda delle dimensioni in un vasetto di yogurt bianco senza zucchero o vaniglia ed amalgamate i due ingredienti. Applicate la vostra maschera sul viso con un lento movimento circolare, cercando di stimolare la circolazione capillare. L’ideale è partire dagli zigomi e concentrarsi poi sulla zona occhi. Anche in questo caso bisognerà rispettare la regola dei minuti di posa!

Scrub allo yogurt

Per fare lo scrub allo yogurt intero dobbiamo prendere una ciotolina e versare 125 grammi di yogurt, 20 grammi di sale fino e 30 grammi di bicarbonato. Prendiamo un cucchiaio e amalgamiamo bene il tutto. Facciamo la doccia e dopo esserci lavati come sempre, ci passiamo sul corpo questa crema allo yogurt. Massaggiamo per bene senza esagerare nello sfregamento per non irritare la pelle. Fatto questo ci sciacquiamo per bene. La nostra pelle risulterà liscia e morbida e questo anche grazie allo yogurt intero ricco di grassi nobili. Altra idea è lo scrub allo yogurt greco e al limone, ci occorrono: un cucchiaio di yogurt greco; un cucchiaio di zucchero di canna; un cucchiaio di limone. Bisogna amalgamare gli ingredienti, massaggiare su collo e viso per un paio di minuti; una volta finito sciacquare la parte interessata con acqua tiepida.

Composto per massaggio idratante

Per creare un composto per un massaggio idratante, si può usare semplicemente un barattolo di yogurt, anche scaduto, oppure mescolare in una ciotola yogurt e qualche goccia del proprio olio naturale preferito, per esempio al germe di grano, ideale per l’elasticità, olio di avocado, leggero e ricco di vitamina E, o la varietà che si preferisce. Quando si entra nella doccia si massaggia sulla pelle umida il composto, dalle caviglie al viso. Si lascia agire per qualche istante, poi si sciacqua: grazie alle proprietà dello yogurt si sentirà la pelle fresca e idratata senza ulteriore bisogno di creme.

Crema mani nutriente

In una ciotola mescolare yogurt e succo di limone fresco: massaggiare insistendo su unghie e dita e lasciar riposare per 15 minuti, prima di sciacquare con acqua tiepida. Le mani saranno in un attimo più morbide e belle.

In alternativa si può utilizzare un composto con yogurt e miele: lasciare il preparato in frigorifero per qualche ora, così assumerà la consistenza di una crema.

E mentre ci si concede un momento di relax dedicandosi alla propria beauty routine, lo yogurt può essere l’alternativa light se si ha voglia di dolce, per esempio dopo cena al posto di biscottini o caramelle.

Yogurt per le maschere viso

Per applicare le maschere che vi proponiamo potete usare un pennello per fondotinta nuovo oppure le dita molto pulite. Siate costanti ed effettuate il trattamento due o tre volte per settimana, ricordandovi sempre di lavare prima il viso con un sapone delicato.

Trattamento esfoliante ed antietà

Per ottenere quello che viene definito trattamento esfoliante ed anti età non dovrete fare altro se non applicare uno strato yogurt su viso e collo lasciando che questo possa agire nell’arco di tempo di circa 20 minuti. Se il vostro obiettivo invece è quello di combattere l’acne, anche in questo caso grazie alle sue proprietà antibatteriche e fungicide, lo yogurt sarà un valido aiuto.

Potete eliminare brufoli anche applicandolo direttamente sulle zone tendenti alla comparsa di brufoli e direttamente su di essi, massaggiando fino a farlo assorbire in profondità dai pori e lasciando agire un leggero strato per mezz’ora, quindi risciacquate.

Effetto schiarente dei peli

Lo yogurt ha anche un lieve effetto schiarente, se usato con continuità, su pelli dal colorito irregolare e rovinate dall’eccessiva esposizione solare o con presenza di macchie dell’età. In questo caso potete usare sia quello di latte intero che scremato. Per fare una maschera applicate uno strato sottile con lievi movimenti rotatori, lasciate assorbire per 40 minuti e sciacquate. Se volete incrementare l’effetto schiarente potete miscelare 2 cucchiai di yogurt con il succo di mezzo limone. Per rendere la pelle più uniforme potete usarlo tutti i giorni, aggiungendo un cucchiaino di miele organico d’api.

Yogurt per i capelli

Gli agenti atmosferici come umidità, vento e pioggia sono tra le prime cause dei capelli secchi e sfibrati, ma non bisogna sottovalutare i danni causati dall’uso del phon o della piastra che a lungo andare ne indeboliscono la struttura. Tuttavia, vi sono alcuni metodi davvero utili ed efficaci per nutrire a fondo i capelli, ad esempio applicando un impacco a base di yogurt. Quest’ultimo si rivela una tecnica molto rapida, efficiente e davvero conveniente. Ecco come idratare i capelli con lo yogurt.

Impacco per capelli

Basterà avere a disposizione un solo ingrediente, ovvero un vasetto di yogurt. L’impacco in questione prevede di applicare lo yogurt in modo omogeneo lungo la chioma che deve essere rigorosamente asciutta. Lo yogurt deve essere ben distribuito partendo dalla radice fino alle punte. Se viene applicata una dose eccessiva, l’ingrediente potrebbe iniziare a gocciolare e per evitare ciò basterà avvolgere il capo con una pellicola trasparente che permetterà al prodotto di agire in profondità.

Al contrario, se si applica la giusta quantità di yogurt non vi sarà alcun rischio che possa gocciolare e rimarrà ben intatto lungo le ciocche. Per ottenere i migliori risultati l’impacco deve essere lasciato in posa almeno 15 o 20 minuti. Dopo aver atteso che l’impacco abbia fatto effetto, bisogna risciacquare accuratamente la chioma esattamente come quando ci si lava comunemente i capelli, in modo tale da rimuovere per bene ogni residuo dell’ingrediente. In questo caso però non bisogna applicare il balsamo poiché lo yogurt dona già il suo effetto nutriente. occorre rimuovere accuratamente tutte le eccedenze dell’impacco e se questa operazione non viene effettuata correttamente potrebbe accadere di avvertire la fragranza in seguito all’asciugatura. Una volta che i capelli sono asciutti sarà possibile notare in un batter d’occhio il risultato: la chioma apparirà sin da subito brillante, setosa e allo stesso tempo voluminosa per un effetto davvero sorprendente.

Impacco yogurt e bicarbonato

Per preparare un impacco con yogurt, bicarbonato, olio di ricino e olio essenziale di lavanda, è importante sapere che il bicarbonato è ideale per sgrassare grazie ai microgranuli che, delicatamente, svolgono in fase di emulsione una leggerissima azione abrasiva. A questi due prodotti principali come di seguito elencato, aggiungiamo degli oli essenziali per garantire morbidezza, lucentezza e idratazione ai capelli. Iniziamo dunque la preparazione dell’impacco prendendo uno yogurt bianco che versiamo in un recipiente di plastica, ed in cui aggiungiamo delle gocce di olio di ricino e di lavanda.

Per amalgamare bene il prodotto, consigliamo di metterlo in un frullatore in modo da ottenere una sostanza compatta e vellutata. Soltanto adesso aggiungiamo a piccole dosi del bicarbonato di sodio mescolando accuratamente, fino ad ottenere una sostanza omogenea e particolarmente resistente, dal tipico aspetto fangoso. Adesso l’impacco va conservato nel frigo per una ventina di minuti, dopodiché applicato con un cucchiaio e successivamente emulsionato con le mani, fino a ricoprire tutte le ciocche dei capelli.

Se questi ultimi sono particolarmente lunghi, dopo averli coperti con l’impacco, vanno raccolti verso l’alto al centro della testa. Lo scopo di questa operazione è di poterla ricoprire completamente con una cuffietta di cellophane o una pellicola, in modo che il calore sprigionato da questi ultimi, consente all’impacco di rilasciare tutte le sostanze nutrienti presenti nello yogurt, nel bicarbonato e negli oli. Trascorsi circa trenta minuti, non appena l’impacco in precedenza fresco diventa caldo, è il momento giusto per rimuovere la protezione e procedere ad una nuova emulsione con le dita, prima di sciacquare i capelli con acqua tiepida e shampoo. Infine bisogna asciugarli con un phon tenendolo a debita distanza, per evitare di danneggiarli. In questo modo, bastano soltanto un paio di colpi di spazzola per notare capelli morbidi, lucidi ed idratati.

Impacco al cocco

Amate il profumo del cocco? In una ciotola mescola yogurt, uno o due cucchiai di olio di cocco e due cucchiai di miele: nutriente e purificante rispetto i danni dovuti all’inquinamento, questa maschera vi aiuterà a mantenere i capelli più lucidi e puliti.

