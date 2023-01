L a parola skincare è entrata nel vocabolario della lingua italiana. Vuoi conoscere gli altri termini che faranno tendenza il prossimo anno? Scoprili qui. E preparati alla cosmetica di domani

Ci sono alcuni termini "tecnici" che spiegano le tendenze beauty di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi. E non si parla di moda in senso stretto, bensì di novità a tutto tondo: ingredienti, di tagli capelli, visioni e modi di fruire la bellezza. Ecco una carrellata dei trend beauty più nuovi per essere al passo coi tempi!

I trend beauty del 2023

Dalla skincare al make-up ai tagli di capelli, tutti i nuovi termini per sapere come sta cambiando la categoria beauty.

Beauty tech

Così sarà la bellezza del futuro: tecnologica. Il mondo della cosmetica, grazie a innovazioni hi-tech, potrà contare su diagnostiche digitali e sofisticati programmi di prova virtuale. Gli acquisti saranno sempre già personalizzati e on demand, diventando anche vere e proprie esperienze personali. Un esempio? Con algoritmi, realtà virtuale e intelligenza artificiale, sarà possibile provare 30 nuance di rossetto in pochi secondi o creare tonalità personalizzata di fondotinta nello stesso identico colore della tua carnagione. O ancora, grazie a rilevatori delle emozioni, si potrà persino scegliere il profumo più adatto a seconda del nostro stato d’animo.

Make-care

Esalta le caratteristiche naturali, mette in risalto l’incarnato così com’è (le lentiggini, per esempio, non vanno più nascoste), evita fondotinta e correttori pesanti: ecco cosa fa il “make-care”, grazie a specialità a metà strada tra skincare e make up. Insomma, il trucco deve valorizzare sì la pelle ma senza farsi notare e, soprattutto, adattandosi alla fisicità individuale. Ed è lui il trend forte del 2023, in sintonia con la tendenza “new natural”, che mette in primo piano una bellezza senza filtri.

Cosmetica ibrida

La nuova tendenza delle aziende cosmetiche è proporre prodotti che racchiudono al loro interno più specificità. È il concetto del già noto multitasking, ma in versione smart: non un semplice 2 in 1, insomma. Così c’è l’illuminante che fa anche da siero anti-età (davvero), il fondotinta che idrata e protegge dall’inquinamento e dalla luce blu come un vero e proprio trattamento, il balm nutriente per le labbra che colora come un rossetto.

Butterfly Haircut

Sarà il taglio più richiesto nel 2023, avvisano gli esperti del settore. In che cosa consiste? Il butterflfly cut, o taglio a farfalla, combina ciocche di lunghezze diverse (grazie a una scalatura pronunciata) in modo da dare all’insieme della testa un movimento “svolazzante”, con un mood decisamente anni ’70. L’icona di riferimento? Una fra tutte, la mitica Farrah Fawcett delle Charlie’s Angels, con ciuffi importanti che incorniciano il viso. Per Sunnie Brook, hairstylist delle celeb di Los Angeles (tipo Hailey Baldwin) che ha lanciato il trend, è perfetto per chi ha chiome lunghe e non vuole accorciarle, ma desidera comunque un cambio look. Attenzione, però. Va evitato se i capelli sono molto sottili: si rischierebbe di ritrovarsi con una testa troppo svuotata.

Pro-age

La crema anti-age? Sorpassata: ora fa tendenza quella pro-age. Sì, perché l’invecchiamento della pelle oggi viene trattato con un approccio più slow. La nuova cosmetica vuole rallentare la comparsa dei segni del tempo piuttosto che cancellarli e la parola d’ordine è: invecchiare meglio. Un nuovo modo di vedere rughe e segni dell’età che abbraccia anche la filosofia della body positivity, in favore dell’accettazione del sé e della libertà di mostrarsi ed essere come si vuole, senza inseguire a tutti i costi canoni estetici impossibili.

Peptidi biomimetici

Queste catene di aminoacidi rappresentano il futuro della cosmesi moderna. Sono aminoacidi di sintesi, simili alle proteine, in grado di trasmettere alle cellule particolari informazioni he mettono in moto determinate funzioni: insomma, fanno da messaggeri.

Ogni peptide, a seconda della sequenza che lo compone, ha una funzione diversa. I più usati in creme sieri stimolano la produzione di collagene ed elastina, due sostanze he vengono a mancare con l’età.

Brown lifting

Dell'importanza delle sopracciglia non si parla mai abbastanza: la forma giusta può cambiare l’armonia e l’espressione di tutto il viso. Per questo sta prendendo sempre più piede il brow lifting, che ne corregge e infoltisce la forma in modo da ringiovanire lo sguardo.

Il trattamento, che si esegue nei saloni specializzati, è semplice: grazie a una soluzione chimica, i peli vengono fissati nella posizione desiderata (in genere verso l’alto in modo da aprire l’occhio). La durata è di circa 6-8 settimane.

Liquid brunette

Hai presente il castano intenso di Kate Middleton, sempre tirato a lucido? Sarà il colore più richiesto dell’anno: un brunette con un effetto luminoso portato all’ennesima potenza. Ottenerlo non è complicato: in salone si possono provare trattamenti specifici come l’hair gloss, un bagno di luce che crea una pellicola illuminante e protettiva attorno al capello. In questo modo, la cuticola resiste meglio all’azione opacizzante degli agenti atmosferici e degli altri stress ossidativi. Il trattamento può anche essere pigmentato per ravvivare il colore così, oltre a lucidare le ciocche, ne esalta i riflessi.

Smalti olografici

Per la manicure puoi dire addio ai nude look. I nuovi smalti per le unghie propongono sfumature metalliche dai riflessi cangianti e olografici. L’effetto da cercare è un color scarabeo con riflessi a più colori: dal blu al viola, dal verde all’ottanio, aspettati un vero e proprio caleidoscopio di nuance che renderà la manicure quasi tridimensionale. Troppo? Almeno scegli quelle vernici che, a seconda della luce, sembrano cambiare colore.

Blue Tansy

Il tanaceto blu, noto anche come tanaceto marocchino (è infatti originario del Marocco), è una pianta a fiore giallo che sarà l’ingrediente top nella beauty routine dell’anno nuovo. Dalla sua corolla e dalle foglie si estrae un prezioso olio essenziale blu (da cui il nome) che ha particolari proprietà antinfiammatorie. Inserito nelle creme e nei sieri è in grado di ridurre i rossori della pelle e le irritazioni. Teniamolo d’occhio!