10 trend di arredamento che non conoscevi e che devi proprio scoprire

M inimal, newyorkese, ecosostenibile, con soffitti preziosi e grande revival della carta da parati. Casa nuova? Ecco i trend di arredamento per prendere spunto

Devi arredare casa e hai moltissime idee ma non sai che strada prendere? I designer indicano le tendenze attuali e per il prossimo anno, dai colori allo stile, con focus su sostenibilità dei materiali e risparmio energetico. Proviamo a facilitare il compito con questi dieci trend di arredamento del momento che ispirano chi si destreggia tra cataloghi e proposte in commercio.

Giapponese

Linee pulite, il design minimal per ambienti open space che si ispirano all'oriente. Lo stile giapponese ha caratteristiche precise: mobili ed arredi realizzati in materiali naturali, ampi spazi, organizzazione finalizzata al comfort di casa, senza eccessi. I colori sono il nero, il bianco, il rosso, i grigi e il colore neutro del legno.

Scandinavo

Lo stile scandinavo è un must già da qualche anno e ha ispirato centinaia di designer. Prendiamo spunto dalle case norvegesi e svedesi, nelle tinte e nei materiali. Ce l'hanno insegnato alcuni colossi del grande Nord di arredamento. I colori sono neutri e variano dal bianco al beige, ecrù, terra, accostati sapientemente al nero. Linee minimali e basic; il legno come materiale predominante nella realizzazione di mobili semplici, e tessuti grezzi a tinta unita, senza stampe particolarmente vivaci o ridondanti. Questo è sicuramente tra i trend di arredamento del momento, ma è destinato ad esserlo ancora per qualche anno, proprio per la sua adattabilità a diversi spazi e contesti. La parola d'ordine è: zero caos e atmosfera cozy.

Cottage inglese

Come in un elegante e suggestivo cottage immerso nelle cotswold inglesi. Mobili e complementi sono sempre chic e raffinati. Legno e colori naturali dominano anche in questo caso in ambienti formali ma super eleganti. Quel rural chic che tanto ci piace, anche in Pianura Padana. Anche gli infissi, interni ed esterni, devono essere in armonia: colorati di bianco, blu o rosso, a contrasto con i muri che restano grezzi.

Minimal ma col soffitto protagonista

Lo stile dell'appartamento potrà anche essere minimal, ma l'accento va messo sul soffitto. Chi entrerà in casa dovrà guardare all'insù per un effetto wow. Uno dei trend di arredamento è proprio il soffitto importante, che si fa notare. Come? Con i colori (via il bianco!), con i cassettoni, lisci o lavorati, a specchi, affrescato (se gli affreschi sono originali l'effetto spettacolare si amplifica, o con rilievi, cornici e decori in gesso.

Provenzale

Resta in voga lo stile shabby chic, e non passerà di moda neppure per il prossimo anno. Si conferma un trend di arredamento, soprattutto per le case di campagna, per cascine e antiche dimore rurali, dove poter ricreare l'atmosfera della Provenza. Uno stile rustico, con mobili in legno dai colori pastello e decori iper romantici. Cosa è bene prendere in prestito dal sud della Francia? I materiali naturali, letti in ferro battuto in ottone o neri, ma anche color lavanda, celesti o lattementa, a terra troviamo pavimenti in cotto, fiori freschi ovunque, accenti di viola chiaro e lavanda nei tessuti d'arredo come divani, poltrone e tendaggi.

Ecosostenibile

Un vero trend di arredamento destinato a durare anche per i prossimi anni è quello di scegliere arredi e soluzioni ecosostenibili per gli spazi abitativi. Arredo ecologico, progettazione green a risparmio energetico, materiali riciclati e prodotti nel rispetto dell'ambiente.

Futuristico

Ambienti high tech, e stile futuristico per una casa che diventa una sorta di navicella spaziale. Materiali ultra performanti, resistenti, per arredi funzionali e pratici ma dal grande impatto. Le giovani coppie sono quelle che maggiormente richiedono questo stile, un po' nerd un po' basic.

Mix Vintage e Moderno

Indecise se scegliere uno stile moderno o vintage per la vostra nuova casa o per il cambio dei mobili? Sappiate che uno dei trend di arredamento attuale è quella del mix&match di stili agli opposti. Combinare sapientemente gli elementi classici e contemporanei tra loro per ottenere armonia ed ambienti mai banali, in poche mosse. Un arredo moderno con qualche tocco vintage, magari di recupero e iconico, garantisce l'effetto sorprendente.

Newyorkese

Prendiamo ispirazione dai grandi appartamenti dei grattacieli a Central Park e Manhattan, dove ad andare per la maggiore tra i designer newyorkesi sembra essere il binomio luce e metallo. Abbondano materiali come ferro, alluminio, vetro. Gli spazi hanno ampie metrature, sono luminosi, con intere pareti a vetrate sulla città o sugli esterni verdi come grandi giardini di loft e ville. Gli ambienti sono open space essenziali ma arredati con grande stile (da catalogo!).

Fascino d'antan

Il fascino degli oggetti di un tempo, dello stile romantico e sognante delle case delle nonne. Fra i trend di arredamento, troviamo la carta da parati, che sta vivendo un momento di grande rispolvero. Un revival di stampe floreali, pattern geometrici anni '70 abbinate a qualsiasi tipo di arredo, anche il più moderno e minimal. Si usano in ogni ambiente, bagno compreso. In camera da letto, invece, c'è il ritorno di un grande classico d'altri tempo: il regale letto a baldacchino, ma super moderni. Per vivere come principesse contemporanee.