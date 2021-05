7 elementi di arredo e design che dicono tanto sulla tua personalità

Q uali sono gli elementi di design che esprimono la nostra personalità? L'arredo è una questione di gusti. Ogni ambiente dell'abitazione suggerisce alcuni aspetti di noi, anche intimi: vediamo i complementi più indicativi del carattere.

La correlazione tra elementi di arredo e design e personalità non va sottovalutata. Arredare la propria casa significa portare un pezzetto di sé in ogni ambiente o stanza: dallo stile ai complementi, c’è tanto da esprimere. Chi ama la natura, non rinuncerà alle piante; una lettrice accanita cercherà di realizzare una libreria personalizzata e un angolo lettura intimo.

L’obiettivo dell’arredo è di farci sentire a casa, non è solo una questione di completezza. Porto sicuro dove essere a proprio agio, tutte le abitazioni vengono influenzate dalla personalità, espressa attraverso scelte specifiche di design. Scopriamo gli elementi più comuni di sempre: fotografie di famiglia, piante a soffitto e tanto altro.

Fotografie di famiglia

C’è un ché di nostalgico nelle foto di famiglia, soprattutto quando si scelgono i quadretti come elemento di arredo. In uno spazio in cui si pone l’accento sulle foto, si svela una personalità molto malinconica e profondamente affezionata alle proprie origini, sebbene magari non si viva più coi genitori.

Conservare le memorie del passato non è mai una scelta sbagliata: è l’indole alla famiglia, quel desiderio di trascorrere con i parenti (ma anche gli amici) più tempo. Al giorno d’oggi, si punta spesso a ridurre le decorazioni al minimo indispensabile. Se ami invece aggiungere il tuo tocco con foto preziose, sei estremamente legata alle tue radici.

Scrivania disorganizzata

Lavori in casa? La scrivania è il tuo regno. In realtà, questo complemento di arredo è utilissimo sotto tanti aspetti, anche per chi non svolge lo Smart Working. In base a come scegliamo di decorare la scrivania, tuttavia, comunichiamo molto del nostro carattere.

Sebbene il “disordine organizzato” sia diffuso, in realtà molte delle donne che lavorano in casa preferiscono strutturare la scrivania in modo tale da avere ogni documento a portata di mano. Un disordine che però non infastidisce, ma che è utile per non perdere alcun appunto.

Piante a soffitto

Una delle scelte di design molto alla moda nell’ultimo periodo è proprio la natura, che in casa ci permette di ritrovare il nostro buonumore e di esprimere parte della personalità. Vasi, piante a soffitto, scale decorate con piantine, piante aromatiche in cucina: elementi precisi, che indicano una personalità green.

Inoltre, mai sottovalutare l’utilità (e la bellezza) delle piante d’appartamento, ottime da inserire anche in un contesto come la camera da letto. Sono incredibilmente benefiche per l’ossigeno. L’impronta verde è una firma personale, l’inclusione della vegetazione negli ambienti casalinghi è una scelta fresca e giovanile.

Librerie con angolo lettura

Tra gli elementi di arredo e design più diffusi di sempre, troviamo le librerie, un grande classico. Tuttavia, molte scelgono di realizzare degli angoli lettura, con una poltrona, un tappeto e un tavolino. In questo caso, ci troviamo di fronte a una personalità che predilige la pace, la tranquillità di uno spazio intimo e privato.

Il design è personalità: una libreria moderna suggerisce che sei al passo con i tempi; una libreria shabby chic o vintage che ti piacciono le epoche del passato, gli stili che hanno fatto la storia. Valorizzare il look della casa con un elemento a cui teniamo molto è un’ottima decisione.

Pezzi vintage e sostenibili

In questo caso specifico rientrano innumerevoli complementi di arredo realizzati con le proprie mani, adottando la filosofia dell’homemade. Il riciclo creativo, negli ultimi anni, è in netto aumento: la possibilità di aiutare il pianeta riciclando materiali e puntando sul vintage rivela una personalità amante della sostenibilità ambientale.

Una vecchia bottiglia diventa l’occasione perfetta per ricreare un vaso da fiori personalizzato. Uno strumento musicale che non funziona più può essere un modo alternativo per decorare le pareti. Sono molteplici i metodi per riciclare, i pezzi “vintage” che trovano nuova vita e rendono l’ambiente alla moda.

Elettrodomestici innovativi

L’utilizzo di elettrodomestici, visto l’incremento della tecnologia e la relativa innovazione, è una pratica diffusa, ma che cosa dice della personalità? Sono tante le donne che si affidano agli elettrodomestici in cucina per accorciare i tempi di preparazione e dedicarsi ad altro.

Inoltre, una personalità amante della scienza tecnologica ha un occhio di riguardo per i trend del momento. Se ti rivedi in questa scelta, vuol dire che apprezzi affidarti a un piccolo aiuto per preparare manicaretti particolari o persino cocktail, gelati. In parte, esprime socievolezza: sei sempre pronta ad accogliere i tuoi ospiti al meglio.

Elementi di ispirazione culturale

Se ti piace viaggiare, la tua casa offrirà sicuramente degli elementi culturali. Dai tappeti orientali, fino alle sculture africane: sotto questo aspetto, sono tanti i possibili complementi da inserire in un contesto casalingo. E indicano tutti che sei aperta mentalmente, che il mondo è la tua casa.

Gli elementi di arredo e design in questo caso sono un modo per affermare l’amore verso altre culture, i paesi che abbiamo avuto modo di visitare. Il collegamento tra stile di arredo e personalità è molto chiaro ed è anche una tecnica per non vivere in una casa fredda e impersonale.