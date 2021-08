L a luce (naturale o artificiale) è un elemento indispensabile per sfruttare al meglio ogni angolo della tua casa, soprattutto se disponi di spazi ristretti. Vediamo insieme come giocare con l'illuminazione per creare un ambiente accogliente e familiare

Avere più luce in casa è fondamentale per ottenere un ambiente accogliente ma anche per il tuo benessere psico-fisico. Specialmente in estate, quando l'illuminazione naturale crea giochi di colore che si riflettono sull'arredamento e su ogni angolo della tua abitazione.

Sfruttare al meglio i raggi del sole non è di certo facile, ma esistono degli stratagemmi da seguire per creare uno spazio che sia personale, oltre che luminoso. Scopriamo insieme cosa puoi fare per ottenere il massimo dalla luce naturale (e artificiale) e come agire sull'arredamento e sull'ambiente.

Rifletti la luce

Via libera agli specchi. Sono la soluzione più facile ed economica per carpire ogni angolazione della luce naturale e, nelle soluzioni free-standing, possono essere spostati con il procedere della stagione. La loro capacità di riflettere i raggi solari che entrano dalla finestra rende più ospitale il tuo spazio oltre a farlo sembrare più grande.

Puoi posizionarli tenendo conto del tuo arredamento ma è meglio se sono collocati accanto a una finestra o di fronte. In queste collocazioni, illuminano gli angoli più bui e aprono l'ambiente. Non solo. Possono riflettere la luce ma anche gli oggetti presenti all'interno della stanza, ampliando lo spazio e rendendolo arioso. Questo trucco vale anche per l'illuminazione artificiale.

Il numero degli specchi da inserire per avere più luce in casa è a tua discrezione ma devi sempre tenere conto degli spazi a tua disposizione. Se hai una stanza piccola, allora devi cercare di non appesantire troppo esagerando con gli accessori.

Prediligi i colori chiari

Si tratta di una regola valida sia per le pareti che per gli accessori. Preferisci le pareti bianche a quelle colorate (soprattutto se di colore scuro) e applica lo stesso metro agli altri oggetti presenti nella stanza. Aumenta le potenzialità della luce inserendo degli elementi con finitura lucida che possano rifletterla.

Scegli il total white ma, se questa soluzione ti sembra complicata da applicare, dirigiti verso i colori tenui come il beige, il perla, l'avorio o il crema. Se, invece, ami il grigio, prova a introdurlo nelle sue diverse nuance e non solo in una tonalità: potresti ottenere l'effetto opposto a quello sperato.

No ai tendaggi pesanti

La soluzione più pratica sarebbe quella di rinunciare alle tende applicando dei vetri schermanti ma, laddove queste si dovessero rendere necessarie, allora sono assolutamente da evitare i tessuti pesanti e coprenti.

Scegli qualcosa di chiaro e in una trama leggera, come il lino sfoderato. Oltre a far filtrare la luce, le tende leggera possono dare un tono di freschezza a tutto l'ambiente, facendolo apparire più naturale e accogliente. Per arricchire l'arredamento, puoi optare per un drappeggio semplice che conferisca un tocco di eleganza in più alle tue finestre.

Tratta i vetri con prodotti specifici

Il trucco principale per avere più luce in casa è quello di avere i vetri sempre puliti alla perfezione. Tuttavia, non è sempre possibile averli impeccabili, soprattutto nei casi in cui vengano guastati da un improvviso temporale o da altre condizioni atmosferiche avverse.

Trattali con un prodotto specifico che protegga la superficie e sia idrorepellente. In questo modo, avrai sempre vetri specchiati e che filtrano la luce in modo impeccabile. L'utilizzo di questo stratagemma può anche aiutarti ad averli più lucidi e per più tempo.

Usa bene la luce artificiale

Durante la bella stagione, non è difficile ottenere un effetto soddisfacente con la sola luce naturale. Tuttavia, è altrettanto importante usare bene la luce artificiale per non vanificare i tuoi sforzi e per rendere accogliente la tua casa in qualsiasi momento della giornata.

Devi saper bilanciare bene la luce e utilizzare lampadine ad ampio spettro. Con questa soluzione, puoi riprodurre i raggi naturali anche in ambienti chiusi. Sono morbide e calde. Decidi con attenzione dove posizionare i punti di illuminazione come se stessi lavorando con la luce del sole. Rimangono validi, quindi, gli specchi, gli accessori lucidi e i colori tenui.

Altre soluzioni per avere più luce in casa

Oltre ai consigli di base, abbiamo anche qualche altra cosa da raccomandarti per avere più luce in casa. Vanno bene gli specchi, i colori chiari e le superfici lucide ma dovresti anche iniziare a pensare alle porte di vetro, con le quali puoi ridurre l'uso delle lampade, con un conseguente (e non trascurabile) risparmio energetico.

Se la struttura della tua casa lo permette, allora un trucco molto utile potrebbe essere quello di aprire un lucernaio sul tetto. In questo modo, puoi sfruttare la luce naturale che proviene dall'alto, una vera benedizione soprattutto nei mesi estivi. Progetta la sua grandezza in base al tuo ambiente, in modo che i riflessi siano uniformi in tutta la stanza.