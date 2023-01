Trucchi per volare con un bagaglio extra (senza pagare)

S tai per imbarcarti su un aereo, ma hai un bagaglio extra. La tua compagnia consente solo quello a mano. Come fare in questi casi? Aggiungere una valigia da imbarcare spesso costa più di quanto si è pagato per il volo. Ecco 9 consigli per evitare una spesa imprevista

Sei pronta per la tua prossima vacanza, ma avevi prenotato un volo in economy e invece ti ritrovi con un bagaglio extra. Questo è un problema che capita spesso quando si viaggia in aereo. Sia perché al momento di fare le valigie ci rendiamo conto che il bagaglio a mano da solo non basta. Sia perché al ritorno abbiamo tanti oggetti e gadget in più comprati durante la vacanza. Così finisce che i biglietti aerei a buon mercato finiscono per costare molto di più a causa dei bagagli da imbarcare in stiva. Per fortuna, ci sono alcuni trucchi per rimediare a questo problema. Eccoli.

Scegli le compagnie aeree tradizionali

Le compagnie economiche di solito hanno misure stringenti sui bagagli. Quelle tradizionali, invece, sono più generose in termini di franchigia. Sfortunatamente, non ci sono motori di ricerca che possano permetterti di capire in anticipo quanti bagagli dovrai portare. Quindi, è importante fare i “compiti a casa”. Specie per i voli a corto raggio, dove una tariffa di 9,99 euro può diventare molto più costosa una volta incluse le tariffe per il bagaglio extra, e talvolta anche quelle per il bagaglio a mano.

Entra nel programma di affiliazione della compagnia aerea

Avere la tessera di una compagnia aerea a volte può aumentare la franchigia riguardante il bagaglio. Infatti, tra i vantaggi spesso viene offerta la possibilità di portare con sé bagagli aggiuntivi anche con tutte le compagnie aeree che collaborano con essa.

Bagaglio extra: il cuscino da viaggio made in TikTok

Una utente di TikTok, Kristen Black, ha infiammato la piattaforma social condividendo un video dove crea un cuscino per il collo fai-da-te arrotolando un maglione e vari altri capi di abbigliamento. Poi lo avvolge intorno al collo prima di un volo Ryanair. La viaggiatrice, originaria di Atlanta, ha definito il suo “cuscino” come "il trucco perfetto per l'imballaggio". In questo modo ha fatto spazio nella sua borsa per i souvenir e ha evitato di pagare per il bagaglio in eccesso. Il suo video, intitolato "Risparmia spazio, risparmia denaro", ha collezionato quasi un milione di like su TikTok. Altri influencer hanno condiviso video che li mostrano mentre riempiono federe vuote con i loro vestiti per creare un trucco di viaggio simile.

Trucchi per il bagaglio extra: ridistribuire il peso

Il bagaglio da stiva viene sempre pesato, ma è molto meno probabile che il bagaglio a mano venga posizionato sulla bilancia dal personale della compagnia aerea. Di solito, infatti, viene semplicemente controllato per quanto riguarda le dimensioni, in termini di lunghezza e larghezza. Se temi che i tuoi bagagli da stiva possano essere troppo pesanti, ridistribuisci il peso inserendo oggetti più pesanti come libri, caricatori e stivali nel bagaglio a mano.

Fai il check-in online

Se viaggi con un bagaglio a mano leggermente sovrappeso, effettua il check-in online. Infatti, se lo fai in aeroporto è probabile che ti controllino le dimensioni del bagaglio a mano e lo pesino. Se effettui il check-in prima di arrivare in aeroporto, puoi passare direttamente dai controlli di sicurezza fino al gate, dove è molto improbabile che un membro del personale pesi il bagaglio. Questo a meno che tu non stia volando con una compagnia aerea super economica.

Trucchi per il bagaglio extra: usa una borsa duty-free

Un trucco ingegnoso per portare di nascosto un bagaglio a mano extra su un aereo senza che ti venga addebitato come bagaglio a mano extra è mascherare la borsa in eccedenza come un acquisto duty-free, nascondendola quindi in una borsa della spesa. Molti passeggeri non sono a conoscenza del fatto che i bagagli duty-free non vengono conteggiati nella franchigia del bagaglio a mano. Un fatto che i viaggiatori possono sfruttare a proprio vantaggio ogni volta che si trovano con più bagaglio di quello consentito.

Bagagli da cabina personalizzati

Una utente di TikTok, Lily Thompstone, ha pubblicato un video del suo borsone sotto il sedile, che si adattava perfettamente alle dimensioni del bagaglio consentito da Ryanair. Il video è diventato virale. Il filmato mostra il fidanzato di Lily che inserisce facilmente il borsone rosa sotto il sedile all'interno del portabagagli prima di un viaggio di tre notti a Praga. "Non posso credere che queste borse funzionino", ha scritto nella didascalia del video. La borsa è prodotta dal marchio Narwey ed è pubblicizzata come una borsa da cabina sotto il sedile Ryanair, delle dimensioni esatte della compagnia aerea: 40 cm x 20 cm x 25 cm. Ryanair afferma che tutti i passeggeri hanno diritto a portare a bordo gratuitamente una piccola borsa personale, anche se deve stare sotto il sedile di fronte e non deve superare tali misure. Narwey realizza anche una borsa per sotto il sedile che si attiene ai parametri dimensionali di EasyJet, che sono leggermente più grandi: 45 cm x 36 cm x 20 cm.

Trucchi per i bagagli extra: le buste sottovuoto

La blogger "Jess", che gestisce un account TikTok chiamato "Sideofsequins", è diventato virale quando ha condiviso il suo trucco per inserire più vestiti nel suo bagaglio a mano senza pagare extra. Nel video, che fino ad oggi ha raccolto 99mila like, si può vedere la blogger spremere vestiti per un viaggio di nove giorni in sacchetti sottovuoto prima di inserire ordinatamente i sacchetti compressi nel suo bagaglio a mano. Ovviamente porta con sé un minuscolo ferro da stiro per per stirare le pieghe una volta arrivata a destinazione.

Vola in business class sui viaggi a corto raggio

Questo non è un consiglio per risparmiare denaro. Tuttavia, si potrebbe optare per un volo in business class su un volo a corto raggio, così da capitalizzare la maggiore franchigia del bagaglio. Occasionalmente, con i voli a corto raggio di vettori tradizionali come British Airways, potresti scoprire che i biglietti di classe business, che danno diritto a due bagagli registrati inclusi, non sono molto più costosi di un biglietto economico più il supplemento per il bagaglio extra. Quindi. vale sempre la pena controllare il prezzo della tariffa premium.