Trucco effetto Glow: le 4 regole per un make up d’effetto

L o sfoggiano le star ed è l'ideale per ringiovanire il tuo viso: scopri le regole (semplicissime) per realizzare un perfetto make up effetto glow

L’effetto nude resta amatissimo quando si parla di make up e la tendenza del momento ne dà una nuova versione. Si tratta del trucco effetto glow, perfetto per illuminare il viso e donare un tocco di naturalezza in più. È fresco e radioso, perfetto da sfoggiare tutti i giorni e non solo. La conferma arriva dai red carpet, dove le star non possono farne a meno. Sui social è un trend sempre più apprezzato e la vera regina del make up glow è Meghan Markle. Bastano poche semplici regole per realizzarlo.

Trucco effetto glow, come realizzarlo? Parti dalla base

Scordati il trucco marcato e privilegia le texture più leggere: ecco la prima regola per esaltare la tua bellezza naturale. Chi lo dice che un’immagine artefatta sia alla moda? Le tendenze del momento dicono ben altro. Nella nuova era del beauty è “glow” la parola d’ordine in fatto di make up, che diventa fresco e dall’effetto bagnato.

Se ami un trucco naturale, questa è la tendenza che fa davvero al caso tuo. La prima regola per realizzarlo? Curare la propria pelle con costanza. Quindi, idratala e detergila quotidianamente. Parti con una base leggera, da realizzare con fondotinta a base d'acqua. La formula liquida è perfetta per dare vita a incarnati più luminosi. Il consiglio, inoltre, è unirla a un primer illuminato. Importante poi distribuire bene il fondotinta, evitando che in alcuni punti si creino chiazze o si accumuli troppo prodotto. Usa il pennello se hai una pelle giovane o con pochi pori dilatati. Per le pelli più mature o con acne, invece, meglio una spugnetta bagnata con acqua tiepida.

Poi aggiungi l’illuminante, da applicare dopo terra e blush. Meglio se è in crema e non in polvere. Inoltre, rispetto alle formule liquide, è più pratico e facile da dosare. Irradia di luce gli zigomi e l’angolo interno dell’occhio (servendoti di un pennellino o di un cotton fioc). Fai lo stesso sul dorso del naso, ma senza esagerare ed evitando un effetto troppo artificiale. Per essere davvero irresistibile, non dimenticare neppure l’arco di Cupido. Puoi anche applicarlo dopo il rossetto al centro delle labbra, picchiettando delicatamente con le dita. È l’ideale se ti piacciono le labbra un po’ più voluminose.

Per un make up così luminoso non può mancare la cipria. Scegli quella in polvere effetto luce, che si fonde con la pelle fissando il trucco. Per applicare la cipria nel modo corretto, è sufficiente sporcare un po’ il pennello, togliendo l’eccesso e poi passandolo senza strofinare intorno al naso, agli occhi, sul mento, ma anche tra le guance e la bocca, soprattutto se le rughe cominciano a farsi vedere.

Trucco glow memorbile? Scegli i colori in base alla carnagione

Per bocca, occhi e guance scegli le tonalità giuste: i colori devono essere in sintonia tra loro. Pesca e albicocca sono i toni migliori per valorizzare l’incarnato olivastro, black o abbronzato. Per un look veramente illuminante, aggiungi sugli zigomi una nuance rosata. Le donne con la carnagione chiarissima, invece, devono optare per i rosa freddi che scaldano l’incarnato. Con la tua pelle color neve, ti piace giocare con i contrasti? Allora stendi una texture bronzea sotto lo zigomo, sull’arco della fronte e lungo la mandibola. È il modo giusto per creare un contouring illuminante, in piena armonia con le regole di un trucco glow ben fatto. E poi ci sono i colori dorato e champagne, che vanno bene sia alle pelli scure sia a quelle diafane.

Valorizza lo sguardo

A proposito di occhi, come tralasciare il mascara? È il tocco immancabile per rendere il tuo sguardo più intenso. Tuttavia, quando si parla di make up effetto glow è importante non calcare troppo la mano. Quindi punta su un risultato morbido. Per farlo, sono sufficienti pochi tocchi leggeri, colorando lievemente le tue ciglia. E se vuoi nascondere le imperfezioni, usa un correttore dalla texture leggera e copertura totale.

Concentrati sulle labbra

Se vuoi essere fine e sensuale al contempo, soffermati anche sulle labbra. Basta stendere prima un balsamo e poi un rossetto, sempre in nuance. Quest’ultimo è da picchiettare sulla base con le dita, partendo dal centro e muovendoti verso l'esterno. Insomma, bastano davvero piccoli accorgimenti per impreziosire la pelle “acqua e sapone”.

Prova il make up “wet glow”

Per donare un tocco di brillantezza in più, perché non provare il trucco wet glow? Naturalmente, è luminoso e dall’effetto bagnato. Armati di polveri iridescenti e prodotti con aggiunta di microglitter. I prodotti illuminanti sono da mixare al fondotinta e per gli occhi scegli un trucco bronze. Per valorizzare lo sguardo, definisci con cura le sopracciglia ed enfatizza molto le ciglia. Se con il trucco wet glow vuoi donare al tuo viso un tocco di raffinatezza in più, sulle labbra usa finish opaco. Se preferisci un look più basic, meglio il balsamo ciliegia.

Una texture glow quindi è illuminante ed esalta le zone prominenti del volto, creando punti luce e dando nuova energia al tuo viso. Per ringiovanirti, bastano poche regole. Ecco il make up giusto anche per le donne un po’ più avanti con gli anni.