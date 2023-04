L a tendenza Vanilla Girl è nata su TikTok, ma sta già prendendo piede nei look più soft della primavera. Trucco, moda e lifestyle all'insegna di colori naturali

Difficile resistere alla seduzione della tendenza Vanilla Girl, che propone colori cremosi e soft. E, infatti, il nuovo look nude, che fa impazzire la Gen Z ma piace anche alle boomer, è una tendenza che diventa quasi uno stile di vita.

Vanilla Girl: la tendenza che arriva da Tik Tok

Con 700 milioni di visualizzazioni #vanillagirl si sta rivelando la tendenza del momento tra le ragazze.

Non la conosci? È un’estetica che abbraccia moda, arredamento, skincare e make up, punta tutto sul minimalismo e su una palette di tonalità neutre che vanno dal panna al crema, dal beige al burro fino, va da sé, al vaniglia. E il bello è che crea look facili da portare anche se non si è più giovanissime.

Sfilata Akris P/E 23 - Foto Launchmetrics

Il make up è naturale

Soprattutto per quanto riguarda il trucco, il Vanilla Girl è il nuovo nude make up. Così la base è ultra leggera: niente fondotinta, grazie, sì, invece, a una BB Cream, perfetta per uniformare il colorito in assoluta leggerezza. Poi basta aggiungere un tocco di blush nocciola o pesca per valorizzare gli zigomi e giocare con gli ombretti neutri per aprire lo sguardo. Sulle labbra bene un rouge dalla texture glossy da preferire sempre in una tinta soft.

Foto Zimmermann P/E 23 - Foto Launchmetrics

Il vaniglia è il nuovo biondo

E poteva questo trend trascurare i capelli? No, tant’è vero che va fortissimo il biondo vaniglia, ideale per dare un tocco glam ai capelli bianchi. Più caldo del platino, più leggero del miele, il biondo vaniglia sta bene a tutte la carnagioni, dalle più chiare alle più scure, perché crea un'armonia perfetta o gioca di contrasto. È la soluzione ideale per l'estate. Facile da ottenere soprattutto se hai i capelli molto chiari o bianchi, diventa, però, impegnativo se hai, invece, una chioma castana o bruna: in questo caso infatti il passaggio da una decolorazione è d'obbligo.

Ecco tutti prodotti make up e profumi per un beauty-case a prova di Vanilla Girl.

