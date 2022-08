L a tendenza bianco è sinonimo di minimalismo e raffinatezza. Ed è il colore dell’estate per eccellenza. Si declina in capi iper-femminili e super-sportivi fino a look total white dalla testa agli accessori

Vestirsi di bianco

Il bianco è sofisticato e leggero, raffinato ed elegante, iper-femminile ed essenziale. È infatti necessario inserire nel nostro guardaroba una T-shirt bianca, un paio di pantaloni bianchi (del modello che vi veste meglio), una gonna, un abito e un blazer bianchi. Da mixare ovviamente con pezzi colorati che amate e vi fanno stare bene, ma anche in un perfetto total white tanto fashion in questa stagione e amatissimo da star e stilisti.

Total look: bianco

Il bianco. Si sa che è lui il re dell’estate, nonostante i rosa e i verdi ci provino sempre a toglierlo dal trono. Il bianco è facile. Sta bene a tutte. Esalta il design dell’abito e l’abbronzatura di chi lo indossa. Non contaminatelo con altri colori ma sfoggiatelo così. Senza macchia e senza paura (non solo di sporcarvi).

Ecco il servizio di Donna Moderna dedicato al bianco puro:

Simon171 1 di 11 - Top di lana e seta, pantaloni con coulisse in vita e borsa, tutto Hermès.



Servizio di Stéphane Gaudrie. Foto di Simon171. Creative partner Simona Pavan



Ha collaborato Noemi Nebuloni

Make up Miriam Langellotti using YSL Beauty

Hairstyle Ana Rodriguez using Inebrya Simon171 2 di 11 - Giacca doppiopetto stile frac, Louis Vuitton. Ballerine Mango. Simon171 3 di 11 - Abito con inserti di pizzo e micro frange (Carla Ferroni, 90 euro). Collant Emilio Cavallini. Orecchini Angela Caputi Giuggiù. Secchiello Emanuela Biffoli. Mules De Fonseca. Simon171 4 di 11 - Blusa di cotone con fiocco (JIJIL, 99 euro). Leggings di pizzo stretch (Pierre Mantoux, 29,90 euro). Culottes (Cotonella, 9,90 euro). Orecchini Angela Caputi Giuggiù. Occhiali Alaïa. Simon171 5 di 11 - Abito monospalla e mocassini, tutto Salvatore Ferragamo. Calzini Calzedonia. Simon171 6 di 11 - Abito lungo a fascia e body girocollo di cotone elasticizzato, tutto Dior. Simon171 7 di 11 - Giacca destrutturata di tessuto tecnico (159 euro) e gonna a ruota (135 euro), tutto Persona by Marina Rinaldi. Collant Emilio Cavallini. Orecchini Angela Caputi Giuggiù. Slingback Contè. Simon171 8 di 11 - Crop top ricamato di paillettes, borsa con doppia tracolla, orecchini e occhiali logati, tutto Chanel. Simon171 9 di 11 - Mini abito di viscosa, camicia over e borsa a mano, tutto Fendi. Sandali Frau. Simon171 10 di 11 - Camicia di cotone con collo alla coreana (Pomandère,198 euro). Pantaloncini da ciclista (Cotonella,13,90 euro). Orecchini Angela Caputi Giuggiù. Anfibi NeroGiardini. 11 di 11 - Il bianco d’estate è un grande classico, certo. Ma sa rinnovarsi. Che ne dite di uno zaino enorme effetto cuscino? In viaggio può servire. Questo è firmato Balmain.

Total white: i look delle star

Da Penelope Cruz a Mara Venier, da Meghan Markle a Nicole Peltz (in Beckham), sono tante le celebrieties che per l'estate 2022 hanno scelto di sfoggiare un total look bianco. Eccole:

Total white: copia il look

Top minimo per stare fresche. Gonna midi che va sempre bene. Poi con gli accessori, potrai divertirti anche a sfidare il candore assoluto. Copia il look bianco anticaldo di Caro Daur:

Ipa 1 di 7 - Caro Daur in total white. 2 di 7 - Top con incrocio asimmetrico (Sophia Nubes, prezzo su richiesta). 3 di 7 - Gonna a tubo con spacco (3X1 NYC, 270 euro). 4 di 7 - Sandali con dettagli dorati (Carmens, 130 euro). 5 di 7 - Borsetta di pelle effetto saffiano (Maizena, 850 euro). 6 di 7 - Occhiali con montatura geometrica (Alexander McQueen, 230 euro). 7 di 7 - Collana (68 euro) e bracciale (42 euro) a catena forzatina, tutto Boccadamo.

La regola del bianco

Sapete che esiste un'etichetta precisa per indossare il total white? Non si può scegliere di indossarlo in qualsiasi giorno dell'anno (anche se le celebrity amano sovvertire le regole) perché la scelta del bianco è legata a un periodo preciso dell'anno. E a una determinata nazione: l'America. Fin dagli anni Trenta. Il total white è permesso infatti dopo il Memorial Day, ovvero il giorno dedicato alla commemorazione dei soldati caduti in guerra e che cade l'ultimo lunedì di maggio) e fino al Labor Day, che segna la fine della stagione vacanziera il primo lunedì di settembre.

Il bianco: una certezza mai noiosa

Ma davvero luce, purezza e semplicità possono essere relegati solamente a tre mesi l'anno? Proposto in quasi tutte le passerelle in look totalizzanti, il bianco emana grandissima potenza visiva nonostante il suo accento minimalista: ecco perché è consigliato in cromoterapia quando l’umore non è dei migliori e si avverte stanchezza fisica e mentale. Basico e calmante, il bianco è perfetto in tutte le sue tonalità, dal bianco ottico in versione fredda come neve e gesso al bianco naturale in versione calda come il madreperla, l'avorio, burro e crema.

Quel che è certo è che l'amore per il bianco, che sia vacanziero oppure metropolitano, è da sempre una certezza. Semplice e mai noioso.